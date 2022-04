Poder y Dinero

Criminal corrupción en Salud

· México sin protocolos preventivos

· Cofepris aprueba pruebas PCR piratas

· 4T, Hugo López, descuidos mortales

· Linchamiento de jueces, peligroso

Víctor Sánchez Baños

¿Cómo vamos a tener confianza en un gobierno que, por descuido, razones ideológicas o electorales, incompetencia, indolencia, no cumple con los protocolos más simples y de sentido común para cuidar la salud de 127 millones de mexicanos?

Han muerto, oficialmente, 200 mil personas que no debían haber fallecido por Covid19. Los datos que ofrece otra instancia gubernamental, como el INEGI, ofrece cifras más creíbles, que rondan por el medio millón de muertes que están fuera de la tendencia estadística. O sea, medio millón de mexicanos han muerto y la cifra sigue en incremento.

Esto sin contar el abultado número de contagiados, muchos de ellos, más de 2 millones que son atendidos con gravedad en hospitales y de los cuales el Gobierno, concretamente la secretaría de Salud, lleva una mediana estadística.

El resto, otros 2 o 3 millones se atienden en sus casas y, sobre ello, no hay un dato confiable, ya que los médicos no tienen a quien reportar los enfermos que sufren los embates del Sars-cov2 (Covid19) en sus domicilios.

En estadística Salud, y en especial el responsable de la estrategia contra la enfermedad en el país, el subsecretario Hugo López, está reprobado.

Pero, lo peor del caso es que esto tiene un origen de ocultamiento de información, para no mostrar sus deficiencias, incapacidades y, sobre todo, la manipulación electoral y política que le quieren dar a la pandemia.

La lista de irracionalidades en el manejo de la salud, se inicia al no querer poner controles sanitarios en los puertos y aeropuertos. A México entraban enfermos como si fuera su casa. No establecieron protocolos para confinar a cuarentenas a los enfermos o sospechosos. Después se negaron a comprar pruebas, porque “eran muy caras”. Por ello, no se sabía de casos asintomáticos que eran reservorios mortales.

Lo peor del caso es que se negó Hugo López a hacer obligatorio el uso de cubrebocas, que desde el siglo pasado es considerada la mejor herramienta para disminuir los casos.

A un año del primer muerto por Covid19, el gobierno sigue con la peor de las estrategias. Eso sí, tiene un pueblo temeroso a morir por esa pandemia; un pueblo que sufre el impacto económico ya que no se le proporcionaron herramientas, o cuando menos créditos, para subsistir esa terrible crisis.

Para acabarla de amolar, no solo son incompetentes y criminalmente indolentes, sino también corruptos. Autorizaron a decenas de laboratorios para aplicar las pruebas PCR para detectar el Covid a viajeros. Y, estos laboratorios, entregaban pruebas “pirata”, con falsos resultados negativos.

Aunque no es un fenómeno privativo de México, ya que ocurre en otras naciones de América Latina, no debemos caer en la zona de confort del “mal de muchos, consuelo de tontos”. La vida cambio en millones de mexicanos, gracias a doctor en filosofía, Hugo López.

PODEROSOS CABALEROS

ACOSO A JUECES

No es la primera vez en este sexenio en que los jueces, al tomar una decisión que no está alineada a los deseos del gobierno, son víctimas de presiones. No son privativas de la 4T, sino que las vimos al paso del tiempo en que muchos presidentes de la Corte, se han enfrentado con energía al Presidente de la República. A estos no les gusta que los cuestionen en sus decisiones. Quieren hacer y deshacer como si fuera dueños de una nación y sus habitantes. Actualmente, no es sólo la contrarreforma energética, sino varias medidas adoptadas por el gobierno que tienen derecho al amparo de la justicia. El Amparo, desde que era estudiante de Derecho en la UNAM, es una garantía que no les deja gobernar a su antojo a los Presidentes de la República. Pero, es la única herramienta de defensa de los mexicanos frente a un frenesí de poder y dinero de los potentados que tienen el poder prestado en el país. Los jueces deben dejarlos actuar en libertad. Hay varias instancias para discutir la verdad jurídica de todas las partes afectadas por una decisión gubernamental. Esa es la justicia. Lo que quieren los gobernantes es el poder total, que corrompe totalmente. El juez Juan Pablo Gómez Fierro, que concedió las suspensiones contra la reforma energética, es víctima de acoso y persecución, no sólo de AMLO, sino de grupos acarreados de dirigentes de Morena. Es muy grave. Así empezó Venezuela y vean como está acabando: sin libertades de los muy pobres, pobres y ricos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:

BBVA

BBVA México, que preside Eduardo Osuna, colocará más de 30 mil hipotecas en 2021 con más de 62 mil millones de pesos para créditos hipotecarios y promotor. De esta manera, coloca una de cada cuatro hipotecas en el mercado y cuenta con una participación de mercado del 22.5%, con una tasa del 7.9%. Durante el confinamiento enfocó recursos al desarrollo de soluciones digitales que permiten la calificación, aprobación y seguimiento del crédito de forma remota.

