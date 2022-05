Letras Desnudas

Mario Caballero

Cuidado con las mentiras de Bámaca

Los maestros de la CNTE en Chiapas tienen al dirigente sindical con el lenguaje más violento y mentiroso de la historia reciente. Está clarísimo que las demandas de su supuesta lucha magisterial son absurdas e injustificables. Y, sin embargo, Pedro Gómez Bámaca amenaza con que, más allá de que inicien las clases presenciales o no, veremos a los docentes en las calles mientras el Estado no cumpla sus exigencias.

En su pésima lectura de las acciones de las autoridades educativas, advierte que la secretaria de Educación en el estado tiene metida las manos en el sindicato con el avieso fin de hacerle daño a su gobierno sindical.

Y cita que la nueva Reforma Educativa afecta los derechos laborales de los maestros, que el Gobierno de Chiapas se niega a entablar una mesa de diálogo con ellos y que les impide el acceso a los fondos de la Caja de Ahorro.

¿De verdad es esa la situación que está viviendo el magisterio?

Yo, francamente, no lo veo.

¿Por qué?

PRIMERO

Primero, porque la actual reforma educativa no tiene ese carácter punitivo de las evaluaciones que la de Peña Nieto sí tenía y que fue la causa principal de las protestas de la Coordinadora hace ocho años. Además, no trastoca ninguna de las conquistas sindicales de los profesores y les garantiza tanto estabilidad laboral como económica.

Además, el gobierno de López Obrador abrió la participación de los profesores para la eliminación de la antigua reforma y la construcción de la actual. Pero los de la CNTE, en lugar de proponer soluciones a los problemas educativos y abogar por mayores garantías a los derechos de los docentes, se dedicaron a negociar beneficios para los líderes.

En otras palabras, exigían que les devolvieran la rectoría de la educación, como era antes, donde la Secretaría de Educación, tanto la federal como las estatales, fungían nada más como un órgano administrativo.

SEGUNDO

Segundo, porque los de la CNTE son los representantes sindicales que más mesas de diálogo han tenido con el presidente de la República.

¿De qué negativa al diálogo está hablando Pedro Gómez Bámaca? ¿Quiénes son los que se niegan?

Ante la demanda de que les devuelvan el manejo de la Caja de Ahorro, la propia secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, les ha externado su disposición al diálogo para acordar la regularización de la misma, tomando resoluciones apegadas a la norma y sin que se vean nuevamente afectados los derechos del profesorado.

Porque es un secreto público que Bámaca y sus compinches han condicionado los préstamos y los beneficios de la Caja de Ahorro, y que han abusado de ésta para desviar recursos y meterse dinero a sus bolsillos.

Si ahora Pedro Gómez acusa al Gobierno del Estado de interferir en su gestión gremial y de retener los recursos de la Caja de Ahorro, no será por abuso de autoridad, sino para proteger y evitar que los dineros de los maestros siguieran siendo saqueados.

TERCERO

Tercero, porque la eliminación de la Reforma Educativa y el tema de la Caja de Ahorro tan sólo son pretextos que Bámaca está utilizando para sacar a los maestros a las calles, ejercer presión sobre el gobierno y con ello negociar para que no sea auditado.

Esto no es un supuesto, sino se sabe por la filtración a este columnista de una conversación de WhatsApp entre uno de los allegados de Bámaca y un maestro que, según puede entenderse, no está conforme con lo que la dirigencia sindical hará con los maestros y la lucha magisterial.

La transcribo con fidelidad, salvo con algunas correcciones ortográficas y precisiones para su mayor comprensión:

“No sé cómo explicarle profe, pero trataré de responderle algunas cosas. La primera tiene que ver con la reunión del lunes 26 de julio del 2021 por parte del profe Bámaca. Es verdad, él no tiene facultad para convocar a los de la Caja de Ahorro, pero así son las cosas pues.

“Lo otro es que el profe Bámaca si va a aceptar el decreto que no quería aceptar y sí es cierto: esas hojas que usted me envió vamos a darlas en la asamblea y buscar la forma de convencer a la base para que lo acepte y ustedes deben ayudarnos a convencerlos. Además, la plebe es fácil de convencer, ni cuenta se van a dar que estuvimos en contra de ese decreto, (pero) si no lo aceptamos nos van a seguir exigiendo auditoría interna y externa a la Caja de Ahorro, y usted sabe que haya pasado lo que haya pasado el maestro Pedro y el Comité de Caja de Ahorro deben irse limpios y no permitir que nos auditen porque pueden descubrir varias cosas y hasta ustedes como representantes van a salir embarrados. Así que no le busquemos, los únicos que pueden salvarse son los expulsados, ya lo verá.

“Además, necesitamos seguir en el poder y eso sí nos lo garantiza la autoridad (federal) y el SNTE, necesitamos nombrar a gente del maestro Pedro para que le cuiden la espalda en la Sección y en Caja (de Ahorro) para que no descubran las cosas que hicimos. Usted y nosotros seguiremos en el poder, ¿cuál es su preocupación?

“Sobre las demandas de la UMA, USICAM, bilateralidad, libertad a los estudiantes de la Mactumactzá, los 33 «cesados» y las demandas de AEOS, tuvimos que irlos inventando, ¿o cómo le digo? Creando esas condiciones o sumando demandas, bueno, usted me entiende, debido a que como usted dice fue un error haber expulsado a gente combativa y eso nos pesó mucho, nos trajo consecuencias, ya ve que la plebe ya casi no participaba, las denuncias que nos hacían, por eso fue necesario ir creando demandas para aglutinar más plebe y no quedarnos solos.

“Por eso debemos seguir diciendo que hay cesados aun cuando los profes están cobrando, que no hay bilateralidad aun cuando en los niveles estemos trabajando con la Secretaría de Educación federalizada.

“A los estudiantes de la Mactumactzá debemos seguirles insistiendo que luchen para que la plebe jale a las actividades. Igual mañana 26 de julio hay que insistir que la plebe asista a la marcha para que no quedemos tan solos. Bueno, aunque también en ese tema Obrador (AMLO) ya instruyó qué hacer.

“En fin, profe, échele y échenle ganas que igual ustedes en sus cargos y nosotros en la Sección tenemos mucho que perder, hay cosas que no puedo escribirle, pero hablaremos en la Asamblea Estatal de mañana 26 de julio.

“Le echemos profe, no se desanime, las cosas van a salir como nosotros queremos y vamos a seguir disfrutando de las mieles. ¡Iday! Para eso podemos jalar a la plebe a movilizarse, le digo pues lo que le dije el otro día que aquí en la Sección que los coordinadores regionales y los secretarios generales tienen compromisos con el maestro Pedro y no es fácil que nos abandonen, ya le dije pues que la plebe paga quiere, con eso los vamos a contentar.

“Hay varias cosas que le voy a contar, por el momento no hay que difundir esas tres hojas en donde vamos a aceptar el decreto del gobierno, le digo pues que la maestrada ni cuenta se va a dar, le diremos al Puma o Pavel (alias de José Luis Escobar Pérez, titular de la Comisión de Educación y Prensa de la CNTE) que haga un WhatsApp chido, mi profe”.

Cuidado con las mentiras de Pedro Gómez Bámaca porque, como la historia lo ha demostrado, los líderes falaces terminan mal y, los organismos que dirigen, peor.

@_MarioCaballero