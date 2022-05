Ronda Política

Víctor Lara

De 12 candidatos para Tuxtla 9 quedarán sin nada

Doce fueron los discípulos del gran maestro, doce son los meses que conforman un año, 12 son los signos del zodiaco, 12 son las legiones de Los Ángeles; y 12 son los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, de los cuales sólo uno va a ganar, el que obtenga el segundo lugar en la votación podrá aportar dos regidores y quien resulte con el tercer lugar logrará meter un solo regidor, lo cual quiere decir que nueve candidatos y su planilla se quedarán chiflando en la Loma.

Por lo que deberían estar trabajando a todo lo que da y permite la temporada de Intercampaña, en que electoralmente estamos, ya que será hasta el día 4 de mayo cuando inicie formalmente la campaña electoral y será solo por un mes.

Así que no los veo buscando entrar aún como regidores, los veo lentos y sin ánimos.

Quien se está moviendo es Willy Ochoa, Jorge Martínez y el buen Eduardo Balcázar quien anda muy movido en sus temas, los mismos que para otros candidatos son la minoría, los sin voz, él está con ellos, tan es así que ayer exigió se incorpore cárcel al código penal por maltrato animal

Eduardo Balcázar, virtual candidato de “Fuerza Por México” a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez; Hace un llamado y exhortó a la población a cuidar y proteger a los animales con los que convivimos, sobre todo si tomamos en consideración los últimos acontecimientos terribles en los que dos perros fallecen por ahorcamiento.

Eduardo Balcázar en sus redes sociales coloca un posicionamiento en el cual da a conocer que lamenta los hechos y reitera nuevamente que se suma solidariamente a la lucha de Claudia Cisneros por su incansable y noble labor, pero siendo honestos, reconoce que no puede sola, por lo que exhorta a la población a que nos sumemos a su causa, que también sea nuestra causa.

Así también destacó Balcázar que es prioridad exigir iniciativas de reformas al congreso, a efecto de buscar penas más severas, que sea incluido el maltrato animal en el código penal, que la sanción sea con cárcel para quienes atenten impunemente contra los seres vivos no humanos.

Señaló que es indispensable la generación de reglamentos, programas y campañas de difusión de ello, para prevenir el maltrato animal. No podemos olvidar que los animales forman parte de nuestro entorno, y su protección es nuestra obligación.

Qué bueno qué hay alguien que siga levantando la voz.

¡Dijo no nos vamos a quedar con los brazos cruzados! Ya basta de maltrato animal, exigimos reforma penal; Finalizó. utilizando los hashtags:

#TuCausaEsmiCausa

#TuVozesmiVoz

Muy bien por EDUARDO BOANERGES BALCAZAR CASTILLO él tiene 28 años de edad, Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene la Licenciatura en administración de empresas por la Universidad Valle de México.

Ha sido un joven emprendedor fue el creador del Desarrollo del proyecto de emprendimiento Vía Park en Tuxtla Gutiérrez.

Director municipal del Instituto municipal de Juventud de Tuxtla Gutiérrez.

Fundador de la organización civil Caminando juntos por Tuxtla. Impulsor del movimiento estatal Chiapas No Te Olvides de los Jóvenes entre otras actividades laborales que lo han impulsado políticamente.

En la Dirección de Apoyo al Empleo, SNE Chiapas, Secretaría de Economía y del Trabajo, dentro del Programa de Movilidad Laboral Externa, ayer concluyeron la vinculación de trabajadores agrícolas con Visa H2A, que tendrán la oportunidad de incorporarse la próxima semana mediante un empleo formal a la Empresa Dimare en Florida, Estados Unidos.

Bien por la Secretaría y a favor del campo chiapaneco, pues se va pero a la segura.

Regresando al tema municipal la seguridad debe ser un tema muy sensible, quizá el de mayor importancia para los candidatos.

Pues ante el hartazgo de la población de Tuxtla Gutiérrez por la inseguridad que se vive en la ciudad, cada vez es más común ver cómo de forma organizada los vecinos buscan hacer justicia por sus propias manos y diseñar sus estrategias de seguridad.

Lonas con advertencia a los ladrones, policía vecinal, incluso el pago de seguridad privada, son algunas de las acciones con las que los colonos de la mal llamada “ciudad segura” combaten a los criminales que se han apropiado de las calles.

El reclamo es generalizado, pues da igual la zona o la colonia, todos los días se reportan situaciones en donde se compromete la vida de los tuxtlecos, pues de acuerdo a las estadísticas los robos con violencia son uno de los ilícitos que más se cometen en la capital de Chiapas, claro somos la capital y no un ejido, de ahí la importancia y urgencia de presentar un buen plan de gobierno que dé prioridad a la seguridad de los tuxtlecos. . . No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

