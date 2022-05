Poder y Dinero

De horror la crisis que deja Bonilla a Marina

· Colima el desastre de Peralta * Quirino, el acuerdo inconfesable *

La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado totalitario.

Noam Chomsky (1928-?) Escritor y activista político estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

El próximo lunes toman posesión tres nuevos gobernadores. Marina del Pilar Ávila, en Baja California; Indira Vizcaíno, en Colima y Rubén Rocha en Sinaloa. Tres morenistas que cierran la tanda de 16 gobiernos que fueron renovados este año.

Ignacio Peralta y Quirino Ordaz, dos priistas que no sólo dejaron ruinas en sus entidades, sino que acabaron con las aspiraciones de los políticos del PRI. El paso de esos políticos dejó a un partido peor que en ruinas. Sin el mínimo de credibilidad.

Un caso aparte es el de Jaime Bonilla en Baja California.

La crisis económica de Baja California y las finanzas del gobierno estatal cayeron durante la administración de Jaime Bonilla. Esto, debido a la falta de planeación y corrupción.

No se derivó únicamente por la emergencia sanitaria del Covid-19, donde tampoco se implementaron políticas públicas para salvaguardar la vida de dos millones de bajacalifornianos.

Fue un gasto irracional y un sobregiro anual de 2 mil 500 millones de pesos.

Entre el ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, quien recibió una deuda de 11 mil millones de pesos, y Bonilla, la hicieron crecer a 21 mil millones de pesos.

La dependencia económica que tiene el gobierno del Estado, es inaudita en una entidad donde hay mucho para producir.

Depende del 90% de recursos federales. Pero, las cosas las deja peor Jaime. Si se suma el pasivo de todos los organismos autónomos, de los otros Poderes y las paraestatales al corte del 30 de junio de 2021, la deuda suma 41 mil 300 millones de pesos.

De estos, 14 mil millones son de las paraestatales del ejecutivo. Otro ejemplo de una mala administración es la del Issstecali. Esta paraestatal el año pasado pagó 7 mil millones de pesos en solo pensiones.

Aunado a la falta de apoyo al sector productivo que originó que se agudizará la crisis económica, esta se exacerbó por el Covid-19.

Por si fuera poco, 211 mil personas migraron a otros estados de la República o incluso a Estados Unidos por la falta de buenas opciones laborales en Baja California. Los pleitos con la próxima gobernadora, quien fue alcaldesa en Mexicali, llevó a la falta de apoyos a la entidad, mismos que frenaba Bonilla.

En la inversión foránea, se canalizaron mil millones de dólares, pero gran parte se suspendió debido al clima de incertidumbre que generaron sus declaraciones y la falta de un Estado de Derecho fortalecido. Se trata la inversión de la empresa eléctrica IENOVA.

Terminó la inversión y no metieron un solo dólar. Además, no lo busco el gobernador morenista y empresarios estadounidenses (tiene la doble nacionalidad y doble pasaporte, amén de ser senador).

Estimado lector, ha habido malos gobernadores, pero el molde lo rompió Jaime. Los bajacalifornianos esperan con esperanza que la crisis se termine con la llegada de la gobernadora por Morena, Marina del Pilar Ávila, quien debe hurgar en la administración de quien no la dejó ni a sol, ni a sombra.

La fastidió a ella y a los baja californianos, en especial los mexicalenses.

PODEROSOS CABALLEROS

COLIMA, FRACASO PRIISTA

Otra entidad que estrena gobernadora el próximo lunes, es Colima, donde Indira Vizcaíno, de Morena sustituye a Ignacio Peralta. Nacho, como lo llamaba afectuosamente su padrino enrique Peña Nieto, no logró acuerdos con el gobierno federal, ni siquiera con los priistas. Ni siquiera acuerdos con Hacienda para mejorar la vida de los colimeños. En este sexenio, ni siquiera le tomaron en cuenta los burócratas de la Cuarta Transformación. El problema de Peralta está enfocado a la falta de conocimiento administrativo y de toma de decisiones emocionales y no basada en ingresos y egresos. El déficit fiscal fue severo y deja en ruinas una administración a Indira. Cuando menos, la alineación de Morena, es la clave para llevar recursos, que fueron comprometidos por el presidente López Obrador. Ojalá y así ocurra con esa entidad tan pequeña, pero ton grandes recursos para mejorar la vida de sus habitantes.

SINALOA, ¿ACUERDO QUIRINO-MORENA?

Un tema que merece especial observación, sin duda alguna es Sinaloa, la tierra que vio nacer Pedro Infante. El gobernador priista Quirino Ordaz, llega por la presión que ejerció el anterior secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos. Esto, por razones familiares. Así Quirino, se brinca al Chilorio Power, que aspiraba por fin gobernar esa entidad. El gobierno de Ordaz no fue brillante. Deja un saldo social en contra, muy importante. Gran deuda, niveles muy elevados de inseguridad, falta de recursos para impulsar a los sectores productivos y, por si fuera poco, con un desorden político con los alcaldes, y social con todos los sinaloenses. Se menciona en algunos círculos políticos que entregó la plaza a Morena, mediante negociaciones con la Cuarta Transformación. De esa manera operó electoralmente en favor de Rubén rocha, con quien tiene una excelente relación personal. De esa forma Rubén llega a la gubernatura. La entrega recepción de la administración sinaloense, es tersa. Es más, es tan importante el reconocimiento a la lealtad de su trabajo electoral, que el Presidente López Obrador le prometió una chamba en el Servicio Exterior Mexicano. Ahí, les dejó este trompo en la uña.

GM

La planta en Silao de General Motors entró en paro hasta el primero de noviembre por la falta de semiconductores que está afectando a la industria automotriz de forma global. Ha tenido que detener su producción en repetidas ocasiones. En el caso de la armadora GM en Silao, la cual ha entrado en su sexto paro en lo que va del 2021. Este tiempo será utilizado para completar unidades que estaban en espera de algún componente con el objetivo de poderlas enviar a los distribuidores. La planta de San Luis Potosí retomará actividades el mismo primero de noviembre. Las pausas técnicas de esta armadora afectaron la producción de vehículos como: Chevrolet Silverado, Cheyenne, Traverse, Equinox y Express; GMC Acadia, Sierra, Savana, Terrain y Canyon; Buick Enclave; y Cadillac XT5 y XT6.

ALCOCER RECONOCE FALTA DE MEDICINAS

No que no. Al final, el secretario de Salud, reconoció que hay carencia de medicamentos y en especial los oncológicos. Después que por casi 3 años sub subsecretario, el que llamó despectivamente como el vocero, el que da la cara, se dedicó a descalificar el cubrebocas y de dar cifras manipuladas y maquilladas sobre el número de contagiados y muertos, pero en especial que no había carencia de medicamentos, ni mucho menos los oncológicos para niños, reconoció el titular de Salud que siempre si hay carencias. Dijo que eso se solucionará. Como siempre la clase política, se dicha a prometer. Prometer no empobrece los “programas sociales”. Incompetencia en toda su expresión. Un secretario totalmente insensible.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CALIENTE

Corporación Caliente, que preside Jorge Hank Rohn, y Rovak Waste Solutions, dirigida por Christian Omar Armas, lanzaron una campaña de reaprovechamiento en las instalaciones del Hipódromo de Agua Caliente. A través del programa Caliente Ayuda y su voluntariado, invita a la población para que hasta el 19 de diciembre acudan al estacionamiento del Hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana, Baja California, a depositar sus residuos en el contenedor colocado por Rovak Waste Solutions. Todas las acciones para cuidar el medio ambiente, se requiere de una alianza entre la sociedad y la iniciativa privada.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos