Marco Antonio Cabrera Alfaro

Debemos redoblar esfuerzos para afrontar situaciones de contingencia: güero Velasco

Tras informar vía celular a este columnista, el coordinador en el senado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senador Manuel Velasco Coello, que hace unos escasos días presentó una iniciativa de reforma para fomentar el desarrollo tecnológico de los grupos de investigación científica y tecnológica de las instituciones públicas, con la finalidad de crear fármacos y vacunas que permitan al país contar con elementos para afrontar contingencias o pandemias, señaló que la pandemia del COVID-19, que suma ya a más de 4 millones de muertes a la fecha, el popular Güero Velasco, puso en evidencia la importancia de la investigación y la innovación científica y tecnológica en el ámbito de la salud pública, ya que junto con los diversos instrumentos de cooperación internacional tanto en el sector público como en el privado jugaron un papel fundamental en la elaboración de vacunas en corto tiempo. Velasco Coello agregó que, “he propuesto adicionar la fracción X al artículo 1 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en términos de: «Fomentar el desarrollo tecnológico de los grupos de investigación científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas en los campos de biología celular, molecular, química, bioquímica o microbiología y demás áreas para el desarrollo de fármacos y vacunas…» en sentido el senador del partido verde ecologista añadió que si bien es cierto, existe una concentración de vacunas en los países desarrollados y problemas relacionados a la compra y distribución, ya se ha completado el esquema de vacunación de más de mil 80 millones de personas, equivalente al 13.8 por ciento de la población mundial, también es cierto que ha sido importante el papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso de vacunas a países en vías de desarrollo a través de instrumentos como el COVAX. El güero >Velasco subrayo más adelante que, “El COVAX se instituye como una plataforma de apoyo a la investigación, el desarrollo y la fabricación de una amplia gama de vacunas, y bajo ese contexto la iniciativa privada, los centros de investigación pública, las universidades, los gobiernos, la comunidad científica y la industria farmacéutica -comentó- tienen en desarrollo 260 vacunas contra el COVID-19, de las cuales 83 se encuentran en pruebas clínicas y 16 están en uso, 6 autorizadas por la OMS. De igual forma Velasco Coello indicó que aparte del esfuerzo conjunto o independiente de las instituciones públicas y las privadas ante el COVID-19, lo que da mayores elementos para afirmar sobre la relevancia que tiene para las naciones destinar mayores recursos a la investigación en ciencia y tecnología, otro dato relevante es que generalmente el proceso de desarrollo de una vacuna se realiza en un plazo de 10 años, pero este se ha reducido de 12 a 18 meses a partir de 2020, por lo que destaca la vacuna BioNTech / Pfizer autorizada después de 11 meses de completar ensayos clínicos a gran escala. En ese mismo orden de situaciones el Güero Velasco fue claro al adicionar que, pese a que la UNESCO refiere que «invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) es fundamental para el desarrollo económico y el progreso social», en su último reporte sobre ciencia «México tiene importantes rezagos en la materia: su inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto en 2014 fue de 0.44 y en 2018 de 0.31, aparte de que en este último año sólo se contaba con 260 investigadores por millón de habitantes». Al mismo tiempo ahondo, «México sigue estando dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos invierte en este rubro. En 2018 el promedio era de 2.4 por ciento y nuestro país está lejos de esa cifra, pese a que la Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 9 Bis que el monto no debe ser menor al uno por ciento del PIB». El senador y ex gobernante chiapaneco afirmo también que, «en un análisis realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, observamos que el gasto en este rubro no ha aumentado en los últimos años y se ha mantenido en 0.4 por ciento». Al finalizar Velasco Coello acoto, que se deben redoblar esfuerzos para cumplir con las metas nacionales y compromisos internacionales en el tema, para afrontar de mejor manera situaciones contingentes, como la pandemia que padecemos, y no quedarnos a la zaga en la era digital y la cuarta revolución que estará impulsada por la innovación y la ciencia en los campos de nanotecnología…sin comentarios

MIGRAS SE QUEJAN DE PÉSIMA ACTUACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL…

Elementos del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, manifestaron muy molestos por las acciones que ejercen los elementos de la Guardia Nacional cuando son reprimidos por grupos de colonos o habitantes de municipios cuando efectúan un aseguramiento. Es decir, -comentaron-, cuando nos encontramos en situaciones difíciles por ataques que se nos hacen de parte de algunos grupos de personas en las poblaciones por asegurar algunos traficantes de ilegales, los “valientes” elementos de la Guardia Nacional se repelan y nos dejan en completo estado de indefensión. Agregaron que resultan ser unos cobardes porque no enfrentan la situación, mas valiera que mejor trabajáramos sin la sombra de esos dizques milites, enfatizaron, al mismo tiempo de denunciar que el delegado federal del INAMI es Chiapas es como el estiércol de loro, ni hiede, ni huele, pero bien que orquesta un grupo de Migras que se les permite hacer de todo. La guardia Nacional es un cero a la izquierda -dijeron- son unos “Correlones” que nos abandonan cuando se nos agrede parte de algún grupo de personas que tratan de defender a los que aseguramos por traficantes de ilegales, es por eso que hacemos un llamado a la SEGOB para que nos den mayores garantías en nuestras labores, porque de lo contrario negros nubarrones se darán y no esperan que haya un muerto, acotaron. Bueno según se ha sabido el delegado de Migración en Chiapas el soldadito de plomo solo se la pasa aplastado en su butaca o en restaurantes departiendo la sal y el pan con algunos amigos o incondicionales, según se supo, sin conceder y la SEGB debe voltear la vista hacia esta delegación en Chiapas…ver para comentar

SE ENFRENTAN A BALAZOS “SICARIOS” EN COMALAPA…

Nos levantamos con la lamentable noticia que en esta entidad no se terminan los enfrentamientos y problemas entre pandillas, sicarios, o delincuentes, según se supo la mañana de este miércoles (ayer) Chiapas fue escenario de un enfrentamiento entre pandillas o sicarios y toco el turno al municipio de Comalapa donde se dijo hubo un enfrentamiento entre presuntos sicarios en el tramo carretero que comprende de la comunidad de Chamic-La Mesilla, donde supuestamente se reportaron varios muertos y algunas personas heridas. Cabe destacar que entre las personas heridas se mencionan algunos automovilistas que por su mala fortuna fueron alcanzados por las balas. Según fuentes dignas de todo crédito la tensión, terror e incertidumbre persiste en el lugar de los hechos, por ello se dio alerta que extremaran precauciones al transitar por ese tramo carretero municipio de Frontera Comalapa…sin comentarios

ASEGURA LA FISCALÍA A VARIAS PERSONAS POR POSESIÓN DE MARIHUANA

Luego de dar a conocer que se dio inicio a una Carpeta de Investigación en contra de tres personas del sexo masculino y una del sexo femenino detenidas en flagrancia, por el delito Contra la Salud en los municipios de Palenque y Ocosingo. El Fiscal General del Estado Maestro Olaf Gómez Hernández indicó que a través de la Fiscalía de Distrito Selva, policías especiales en los recorridos preventivos y de investigación en el municipio de Palenque, lograron avizorar a dos personas de actitud sospechosa que a bordo de un vehículo marca Nissan, tipo Estaquita, color rojo, con placas de circulación del Estado de Chiapas, intentaron huir al notar la presencia policiaca. Así mismo agregó el responsable de la impartición de justicia en esta entidad que, al darle alcance a los que pretendía huir empezaron a realizar la revisión rutinaria y al observar al interior del vehículo encontraron en la guantera siete bolsitas con hierba verde con las características de la marihuana, cabe destacar-dijo- que los asegurados por la policía especializada son Erick "N" y Oralia del Carmen "N". Así mismo Gómez Hernández ahondo que en la colonia Pakal-Na, municipio de Palenque, la Policía Especializada logro asegurar a Darío "N", de 32 años de edad, en posesión de siete bolsitas con hierba verde y seca, al parecer marihuana. Así mismo subrayo el fiscal de justicia estatal que en el Barrio Linda Vista del municipio de Ocosingo, de igual forman los policías especiales lograron detener a Juan Carlos "N", de 26 años de edad, localizándose entre sus pertenencias cinco bolsitas con hierba seca, al parecer marihuana. Por ese tema y los demás enumerados -dijo- El Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Distrito Selva inició la Carpeta de Investigación en cada caso por el delito Contra la Salud en su modalidad de posesión simple. Con estas acciones la fiscal da fiel cumplimiento y firmeza a su compromiso con la sociedad…ver para comentar…amigo lector hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…