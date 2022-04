Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Del Rio Suchiate al Rio Bravo se trasladó la crisis migratoria en México. Haitianos siguen entrando a Chiapas

*EU afirma que aumentará «vuelos de deportación» para migrantes varados en Texas. Podrían regresarlos a Chiapas.

Colapsa la crisis migratoria en México, su enfermiza impertinencia de dejar entrar a los hermanos centroamericanos como “Juan por su casa”, a pesar de que existe una pandemia mundial, ofreciéndoles trabajo y salarios magnos, originando que se dejaran venir en cascada éxodos de africanos, cubanos, dominicanos, y el complicado éxodo haitiano que en días sumaron miles por los inconvenientes de ese país, el problema desde el Suchiate con frontera con Centroamérica, se trasladó hasta el Rio Bravo, frontera con los Estados Unidos, ocasionado una crisis que podría afectar a México por las restricciones que pudiera haber del país del norte, porque siguen entrando por Chiapas, decenas de miles de extranjeros que son un problema de seguridad nacional, pero que no se le da ese sesgo.

Al reiterar que sus fronteras “no están abiertas”, Estados Unidos anunció el aumento de vuelos para deportar a los más de 14 mil migrantes haitianos que instalaron un campamento improvisado debajo del puente internacional que une las ciudades de Del Río (Texas) con Ciudad Acuña (Coahuila). «La Administración (del presidente Joe) Biden reitera que nuestras fronteras no están abiertas y que la gente no debe hacer el peligroso viaje», señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) en un comunicado. El DHS confirmó su estrategia «para acelerar el ritmo y aumentar la capacidad de los vuelos de deportación a Haití y otros destinos en el hemisferio dentro de las próximas 72 horas». Además, al país caribeño, EU está haciendo vuelos regulares de expulsión y deportación a México, Ecuador y los países del Triángulo Norte. De acuerdo con The Washington Post, las autoridades migratorias estadounidenses estarían preparando hasta 8 vuelos diarios a Haití.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que este fin de semana trasladó a unos 2 mil migrantes de Del Río a otros lugares para su procesamiento y posible expulsión de Estados Unidos. El anuncio marca una respuesta rápida a la llegada repentina de miles de haitianos a un tramo relativamente remoto de la frontera que carece de la capacidad para albergar y procesar a un número tan grande de personas. Para el lunes por la mañana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) planea tener al menos 400 agentes y oficiales en el área de Del Río y está preparado para enviar más, dijo el DHS.

Los haitianos que entraron por Chiapas, vecinos ahora ya de Estados Unidos, cruzaron libremente el río Bravo (o río Grande, que es la denominación que se usa en inglés) y con un flujo constante, yendo y viniendo entre Estados Unidos y México a través de aguas que les llegaban hasta las rodillas, algunos de ellos con niños pequeños sobre los hombros.

Al no poder comprar provisiones en Estados Unidos, regresaron brevemente a México en busca de alimentos y cartones para establecerse, al menos temporalmente, debajo o cerca del puente en Del Río, una ciudad de 35.000 habitantes que se ha visto muy presionada por los flujos migratorios en los últimos meses. El problema se agrava más.

Haití y Washington

Desde antes el gobierno de Estados Unidos ha reiterado que es el propio pueblo haitiano el que debe encontrar salida al vacío de poder que dejó el magnicidio del presidente Moise y robustecer sus instituciones democráticas. Las autoridades estadounidenses mantienen seguimiento en la ayuda al esclarecimiento del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, suministrando recursos que conduzcan a un consenso político en la nación caribeña sin inmiscuirse en sus problemas.

“La solución a los desafíos de Haití no están en Washington, está en Puerto Príncipe; el compromiso de Estados Unidos es apoyar un diálogo político amplio e inclusivo”, dijo en entrevista con la Voz de América, el director de asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.

Garrotazos y golpeteos deja mucho que desear para desbaratar imágenes políticas en Chiapas.

Sigue en Chiapas la estratagema y el ardid de seguir que haya pelea, disputa y riña entre los senadores Manuel Velasco y Eduardo Ramírez, a quienes siguen desdibujándolos en las redes sociales, inventándoles patrañas, argucias y chismes, buscando a toda costa que se pongan los guantes, los senadores contra algunos actores políticos dela cuarta trasformación de la aldea, y ahora ya no solamente ellos, sino que también figuras políticas que de alguna manera se relacionan con el sexenio Velascorcista, como la del exalcalde Fernando Castellanos, que utilizando perversas aplicaciones tecnológicas, vive también escenarios de cachiporrazos, garrotazos y golpeteos que deja mucho que desear; en el fondo es desbaratar imagen del joven político para que rebote en Velasco y Ramírez y deteriore sus perfiles, así lo piensa esa malquerencia de política toxica.

Es toda una treta malévola y depravada para enderezar los misiles a los que conformaron el sexenio que más jóvenes políticos contribuyó a un ejercicio gubernamental en Chiapas y ante el futuro que se divisa para el 2024, pues muchos aprovechan que con este tipo de actitudes y acciones consideran van a desbaratar un cuadro político que trabajo en la tercera y que ahora siguen en la cuarta transformación y sus vínculos amistosos con personalidades muy supremas del gobierno del Presidente López Obrador, es más hasta del propio mandatario federal y personalidades como el Presidente Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar de Larrea, que ha reconocido a Chiapanecos por su servicio al país, , o el propio líder senatorial Ricardo Monreal, que también resultó Presidenciable y que está muy identificado con muchos jóvenes políticos chiapanecos y ya no se diga del recién nombrado Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la senadora y actual también dirigente senatorial Olga Sánchez y mejor ahí le paramos para no afectar entrañas e hígados.

Entonces el golpeteo de dardos tóxicos que se lanzan curiosamente desde hace tres años, cuando no había este cuadro que dibujamos de relaciones y amistades políticas entre jóvenes de Chiapas con políticos de otros establos a nivel nacional, y ahora como ya no hay efectividad y garantía de despintar y modificar el futuro a Velasco y Ramírez, buscan de conejillo de indias a los amigos y aliados y en ese contexto se circunscribe Fernando Castellanos, que lo han convertido en facineroso y hasta extraterrestre, pero hay más. Y es que pareciera que entre más les pegan a los jóvenes políticos más los empoderan, y ahora podría haber más francotiradores rabiosos. En la aldea todo se sabe…Dixe.