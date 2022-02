Puntos Fiscales

Delitos electorales

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, siempre es un gusto poder saludarlos cada semana, el tema del día es en relación a la declaración que realizó el mandatario federal en la mañanera al ser cuestionado si está metiendo las manos en las elecciones de Monterrey, a lo que tajantemente contesto que sí está metiendo las manos en las elecciones, porque no puede ser cómplice del fraude. El problema radica primeramente en entender que es un delito electoral y sus consecuencias jurídicas, que algunas personas desconocen, pero opinan. Según la fiscalía electoral los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. En México existe algunas conductas que se consideran como delitos electorales y se contemplan sanciones en el caso de ser encuadrados legalmente, entre ellos destaca algunas personas que recogen en cualquier tiempo una o más credenciales para votar de ciudadanos, otra de las acciones más recurrentes es que algunos líderes de colonia organizan una reunión y logísticamente ponen transporte para llevar a votar y por quién votar sobre todo en colonias populares. En el caso de servidores públicos no pueden condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición condicionando a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición, esto implica que servidores públicos deben conducirse con cuidado en su función pública, prohibiendo expresamente que los servidores públicos coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular. Por otra parte en relación a funcionarios electorales está prohibido alterar los resultados electorales, sustraer o destruir boletas, documentos o materiales electorales, esto casi siempre acontece en municipios carentes de autoridades civiles, en el que también funcionarios partidistas impiden la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como su escrutinio, cómputo, traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, impidiendo el adecuado ejercicio de las tareas de funcionarios electorales, por otra parte tampoco se salvan los ministros religiosos en delitos electorales ya que también sea suscitado que presionan o han inducido en el sentido del voto o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, siempre una autoridad moral como líderes religiosos han sido protagonistas de este tipo de delitos, los fedatarios públicos tampoco quedan exentos de ello toda vez que ha habido casos que estando obligados se han negado injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. Lo cierto es que estamos teniendo una política muy polarizada , donde el centralismo esta en todo su apogeo y estamos de acuerdo que la ley se debe aplicar sin distinción alguna, pero en la actualidad no es así no existe imparcialidad en las últimas actuaciones de autoridades administrativas, y no voy a mencionar los últimos acontecimientos que han quedado en el olvido, tal pareciera que esta última noticia fuera una cortina de humo, que tampoco es algo nuevo, sin embargo considero que millones de mexicanos eligieron un cambio verdadero y no pan de lo mismo, uno de los objetivos en este proceso electoral intermedio es vencer el abstencionismo, la democracia siempre debe ser el eje rector de todo país democrático en el que el gobierno no interfiera en el mismo, la democracia existe sino recordemos la alternancia de gobiernos de diferentes partidos políticos que ha tenido México, por eso debe seguir siendo independiente el Instituto Nacional Electoral como hasta el día de hoy, pero ya amenazó el toro Macedonio que las horas de dicho electoral están contadas, no hay un buen presagio de ello.