Comentario Zeta

Por Carlos Z. Cadena

Denuncian violencia de género en la capital del país, donde Chiapas lleva el primer lugar en violaciones.

*Señalan que son 26 Chiapanecos que han violentando la ley. ¿Dónde están?

Ayer el periódico REFORMA en su primera plana y en más de 100 medios de prensa en todo el país, informó que la violencia de género ha detonado denuncias al menos contra 81 candidatos a puestos políticos en el país. Activistas y defensoras de los derechos humanos de mujeres y más de 154 organizaciones impulsan la Observatoria Ciudadana Todas MX que hasta ahora tiene ubicados a 81 aspirantes en esa lista en todo el País. De ellos, 25 corresponden tienen denuncias de violencia sexual en sus diferentes modalidades como proxenetas, pedófilos, violadores, agresores y acosadores. Los reclamos se acumulan, pero las autoridades electorales no inhabilitan a nadie.

Sorprende que el periódico REFORMA, señala textualmente que Chiapas es la entidad que registra más denuncias con 26, Veracruz con 10, Puebla con 5 y CDMX con 4. Uno de los señalados es Gabriel Quadri, candidato a diputado federal del Distrito 23 Coyoacán por Va por México, quien ha sido acusado de acoso sexual por alumnas de la Universidad Iberoamericana. Tan sorprende que en el texto de la nota no se da un solo nombre de transgresores dela ley en materia de violencia de género, pero Chiapas es la entidad federativa que más ha violado la ley respecto a este tema.

Dice REFORMA que todos los partidos tienen figuras impugnadas. Si bien Morena encabeza la lista con 24 casos, 7 más son del PAN; 4 de Movimiento Ciudadano; 3 de Fuerza por México; y otros 3 del Partido Encuentro Social, que ha lanzado una campaña contra el aborto y matrimonios homosexuales. Dos casos corresponden al PRD; dos más al Partido Verde. Tres más están identificados como candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD, y uno de partido independiente. (Sic)

Por encima del derecho a ser votado, enfatiza Yndira Sandoval, vocera de la Observatoria, debe estar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. “No basta que le quiten la candidatura. Queremos que sean investigados, sancionados, juzgados, no sólo no tendrían que ser candidatos, no tendrían que estar libres”.

“La violencia no puede ser tolerada venga de quien venga. El principal pacto patriarcal se centra en las instituciones. Yo estoy cierta de que los candidatos que han sido más polémicos, que tienen qué ver con Morena, el partido en el poder, tienen el respaldo abierto, claro, público, del jefe del Estado mexicano”.

Tras las reformas al Artículo 19 de la Constitución, se incluyeron en el catálogo de delitos electorales los que se cometen contra las mujeres en razón de género, pero hasta ahora la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ha dado a conocer sanción alguna. De hecho, anticipó que de las denuncias que se han registrado en el actual proceso electoral, la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos ha desechado 78 por ciento por considerar que carecen de sustancia.

Entre sus primeras acciones, el colectivo femenil ha publicado antiboletas: un tipo de infografía de candidatos o aspirantes a candidatos de todos los partidos, con el nombre del agresor, el delito por el que se encuentra denunciado, cargo al que aspira, partido que lo postula, distrito electoral, municipio y entidad donde participa.

La gran pregunta es ¿Quiénes serán esos 26 chiapanecos que han violado el precepto de la violencia de género y están tan escondidos? Averígüelo Vargas.

Gobernador convoca al dialogo y la reconciliación en Chiapas.

Ante la negra historia de enfrentamientos entre la misma población del municipio de Venustiano Carranza, por problemas de tierras, y que se encuentra sitiada prácticamente desde hace algunos días, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó de manera respetuosa y cariñosa a los pueblos y comunidades de Chiapas a evitar confrontaciones y conflictos que, en muchas ocasiones, surgen por límites de tierras. Exhortó a privilegiar el diálogo y el acercamiento para lograr el entendimiento, la reconciliación, la paz y fraternidad entre hermanas y hermanos chiapanecos, al tiempo de prevenir actos que pongan en peligro la integridad de las familias.

Precisó que las mesas de diálogo están activas durante las 24 horas, por lo que invitó a asistir a las reuniones con el propósito de solucionar cualquier malentendido o problemática entre organizaciones o grupos, a fin de acabar con los enconos y vivir en unidad.

La justicia no se negocia en Chiapas

También la responsable de la política interior en Chiapas, la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, dijo sobre este lamentable acontecimiento, que el estado de derecho no estará sujeto a presiones de grupos que actúan al margen de la ley, y que a base de chantajes buscan generar zozobra y desestabilizar la paz social y la armonía entre los chiapanecos y chiapanecas. Reiteró que la aplicación de las leyes se dará sin distingo, a través de los órganos de administración y procuración de justicia conforme a derecho para que ningún acto delictivo quede impune.

Reconoció que el Estado tiene la responsabilidad y la firme convicción de garantizar la seguridad y el respeto entre los chiapanecos y chiapanecas, por ello, no se puede permitir que intereses de grupos perturben la armonía y el desarrollo del estado.

Exhortamos-dijo- enfáticamente a los grupos en conflicto a privilegiar el diálogo y el consenso para alcanzar acuerdos que abonen a la paz en Chiapas; las familias chiapanecas merecemos vivir en un ambiente de paz donde no existan las confrontaciones y prevalezca la armonía.

Rapiditas. – La reeleccionista Daniela Estrada Choy, quien es candidata con licencia de MORENA otra vez a la Presidencia Municipal de Villa Comaltitlan, y que fue protagonista principal de aquella infamia de que 26 alcaldes de Chiapas de diversos partidos políticos “mutaron” a MORENA, en los primeros meses del 2019, denuncian que “endeudo” con una suma millonaria a su pueblo, lo que ha originado un malestar ciudadano. Un caso de ripley que debe de ser investigado…Pero parece que las que inscribieron para ser reelectas como alcaldesas, les está yendo muy mal, otro caso es el de la Presidenta Municipal de Suchiate Sonia Eloína Hernández, y decimos que las inscribieron porque fue una selección especial que se hizo de malos servidores públicos que buscan el poder para el 2024 en Chiapas y lamentablemente les dieron el visto bueno. Los lugareños ya exigen cuentas claras a la susodicha que dejo un caos la administración municipal…. Por otra parte, el delegado nacional de MORENA en Chiapas, Carlos Molina Velasco, expresó que están listos para este proceso electoral en el que se renovará la Cámara de Diputados y distintos cargos en la entidad. En ese sentido, el delegado chiapaneco manifestó que Morena va por las 13 diputaciones federales y por la mayoría en la Cámara de Diputados. Carlos Molina envió a su vez un mensaje a los candidatos y les dijo que es el momento preciso de velar por el pueblo y de pugnar por el crecimiento de nuestra entidad, pues la confianza de la gente está con Morena. Así las cosas…Hoy en el programa ZDIGITAL de Diario de Chiapas Multimedia, tendremos al dirigente estatal del PRD, José Antonio Vázquez Hernández, quien hablara sobre diversos tópicos de su partido. No se la pierda, será interesante. Dixe.