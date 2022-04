Puntos Fiscales

Dependencia a la Tecnología

José Luis León Robles

correo: dj_drdead@hotmail.com

Buenos días distinguidos lectores, el día hoy abundaré en un tema por demás trascendental, derivado del acontecimiento suscitado el día lunes de en el que se cayeron las redes sociales como Facebook, WhatsApp y por momentos Telegram, y es que el avance de la tecnología ha permitido el surgimiento de ciertos aparatos que permiten estar conectados a cualquier hora y sobre todo en cualquier lugar, tenemos que mencionar estas redes sociales que puse al inicio, la dependencia que se tiene en esta redes sociales son preocupantes, ya que en esta época los teléfonos inteligentes que tienen internet han permitido si bien es cierto acelerar la información a nivel mundial, también lo es que prácticamente han esclavizado al ser humano en ello, la sensación de ansiedad por no estar conectado hace unos días fue evidente el gran protagonismo de estas redes en nuestro entorno social, se puede ver como algunas personas no pueden desprenderse casi en ningún momento del día. Cabe señalar además que muchas veces de esta dependencia se le asocia con enfermedades nuevas que se vinculan directamente con el abuso de la tecnología llegando en algún momento de su vida a crear patologías que solo se encuentran en el ciber espacio, no obstante, la dependencia no es una cualidad recomendable para sentirnos orgullosos, porque nos impide vivir y disfrutar nuestro entorno, de todo aquello que sí tiene vida. La realidad es que la mayoría de las personas interactúan con las pantallas por lo menos ocho horas al día, más tiempo del empleado en cualquier otra actividad, incluyendo dormir. Lo peor de todo, esta cultura crece cada día más, rompe con las barreras de todas las edades y alcanza todos los niveles de la sociedad, limitando cada día más las relaciones interpersonales y reemplazándolas por una interacción virtual. En nuestro entorno es habitual que grupos de amigos que estén más pendientes del teléfono que de la conversación o de la gente; incluso en sus horas laborales pierden a menudo la concentración. Sin embargo, los jóvenes, quienes más utilizan el móvil y a los que más les cuesta separarse de él, en esta nueva era se les hacen imprescindibles las nuevas tecnologías, son los que más conocimiento y mejor preparación tienen. Tal parece que las nuevas generaciones han nacido con un móvil bajo el brazo, por lo que no necesitan ni adaptación ni aprendizaje. La adicción al teléfono móvil constituye un fenómeno en auge que puede llegar a ser uno de los grandes problemas de la sociedad moderna. Entre sus consecuencias más frecuentes figuran la tendinitis y el síndrome del túnel carpiano; la primera consiste en sobrecarga o dolor en la base del dedo pulgar, debido a su intenso uso al textear mensajes en el teléfono móvil, la segunda consiste en fuertes dolores en la muñeca o en la palma de la mano debido a una mala postura de la muñeca al utilizar el ratón, aunado al exceso de tiempo que pasamos en la computadora. Otro de los problemas, la dependencia a los videojuegos por parte de niños y adolescentes, tiene como consecuencia aislamiento social, dificultad para conciliar el sueño por la sobre activación del cerebro, irritabilidad, ira y ansiedad, lo que a su vez les produce obesidad infantil y, por lo tanto, riesgo cardiovascular. Tengamos un momento de para platicar con la familia donde no estemos al pendiente del celular, la vida es una y debemos disfrutarlo, lo sucedido el día lunes no debe ser noticia de una afectación de redes sociales, ya que el interactuar con personas que nos rodean es el reflejo innato del ser humano, espero que este artículo haya sido de su interés apreciable lector.