Asesoría Legal

Derechos de las niñas y niños

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en México sol ose ocupan para situaciones políticas mas no para defender a nada ni a nadie ni tampoco tienen ninguna intervención en nada, a inicio de cuentas a nivel internacional, no solo en nuestro querido México machista, sino a nivel mundial se le da solo preferencia a los niños y no a las niñas, hay una Convención Internacional que se llama “Convención sobre los Derechos del Niño”, en una ocasión le pregunté a un Senador que porque no había que reformar esas palabras al menos en nuestro país, me contestó que se entiende que es para los niños y las niñas, a mí en verdad no me quedó claro, porque me gusta hablar claro, lo del Cesar al Cesar, dentro de lo legal, las niñas no entran en esa Convención machista y creada por gente misógina, porque esa es la verdad, es como cuando dicen; nuestro respetable Benito Juárez hizo y creó las Leyes, eso lo dicen los ignorantes que hablan solo por hablar, para mí, el indio de Benito Juárez, y no lo estoy insultando, porque en realidad era indio procedente de un pueblo de Oaxaca, era indio zapoteca de una raza primitiva del país, sus padres era agricultores, y su nombre completo y real es: BENITO PABLO JUAREZ GARCIA, no BENITO JUAREZ GARCIA, y nació en noche honda (San Pablo Guelatao), porque hasta los Senadores y los Diputados son unos ignorantes porque no saben la historia real de México, incluso en todos los documentos y lugares públicos ponen incorrectamente el nombre del Expresidente De México Benito Pablo Juárez García, lo único que saben es hacer política, y hasta eso, también le fallan, porque la que es Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado no sabe siquiera sus funciones, en pocas palabras, ningún legislador tiene aspiraciones de nada, ellos solo dan la cara cuando hay elecciones, y cuando llegan, jamás se les vuelve a ver, en relación a la Convención sobre los derechos del niño de la que habla la UNICEF solo se enfocan en niños, no en niñas, de hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas le confió a la UNICEF el mandato de promover la protección de los derechos del niño, aun, internacionalmente ya hubieran cambiado esas palabras, se debería proponer reformar las palabras y decir: “Convención de los Derechos de las Niñas y Niños”, jamás se le debe desplazar a las niñas de ninguna Ley, derechos los tienen, pero no están bien especificados ni tampoco son transparentes, en sus misiones que la UNICEF tiene solo habla de los niños, jamás se menciona a las niñas, quienes crearon dichos derechos creo eran unos personajes misóginos y machistas, a la UNICEF no se le conoce en México, existe, pero no se le conoce, de hecho, no se ha llevado ningún tema para las niñas y niños desprotegidos y vulnerables, mucha gente piensa que como los niños y niñas de antes solo veían al ridículo del chavo del 8 porque era lo único que existía en la televisión antigua, entonces los derechos son los mismos, claro que no, esto tiene que revolucionar y bien, se tiene que movilizar la voluntad política y los recursos materiales para garantizar que las niñas y niños tengan derechos prioritarios, a crear la capacidad de establecer políticas apropiadas y ofrecer servicios para las niñas, niños y sus familias, la UNICEF indica que ellos se empeñan en garantizar que se de protección especial a los niños más desfavorecidos, yo digo que hay niños con discapacidades que son maltratados por sus familiares y son incluso abandonados por ellos mismos, la violencia se encuentra en la casa misma, hay un desorden familiar, muchos padres y madres no están aptos aun para tener bebés aun y con ello se atreven a tener relaciones sexuales y no protegerse para evitar traer niños y niñas al mundo únicamente a sufrir, claro está que, como en todas las familias mexicanas, cuando hay un bebé recién llegado todo es alegría y luz en el hogar y conforme va creciendo va dejando de ser el centro del hogar ocasionando divisionismo en las familias que realmente no son aptas para tener bebés ni mucho menos tener consigo el cuidado de sus hijas e hijos porque originalmente son unos maltratadores, los socios de las Naciones Unidas deben hacer cumplir los derechos de las niñas y niños en situación de guerra, calle, desastres, extrema pobreza, todas las formas de violencia, de explotación y de los discapacitados del mundo entero, tan solo el país mexicano es un lugar totalmente inseguro, cualquier persona puede solicitar a la Fiscal de la Corte Penal Internacional que se proceda a un examen preliminar sobre la situación en México, muchas niñas y adolescentes son robadas para explotarlas sexualmente por parte de lenones dueños de bares, antros, restaurantes disfrazados, hoteles y moteles, la Ciudad de México encabeza tal situación bochornosa, se debe combatir la trata de personas, se debe respetar la infancia y la adolescencia de las niñas y el Estado lo debe garantizar, lamentablemente solo queda en palabras, porque el Estado solo hace política y a nadie atiende, la UNICEF en uno de sus párrafos dice: “el término “niño” incluye tanto a los niños como a las niñas y a los y a las adolescentes de distintos sexos”, para empezar, ni siquiera se saben expresar, hay que cambiar las políticas de poner apelativos y tratar de decir que los derechos de las niñas esta refugiado en la palabra “niño”, en las niñas también se debe pronunciar bien sus derechos, con estas acciones se fomenta más el machismo de por si arraigado no solo en nuestro país mexicano que está al 95 % sino en el mundo entero, la UNICEF indica en su manual que se le dice niño a un menor de 18 años, mas no es así, la palabra niño o niña son los y las menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 y menos de los 18 años, a los niños y las niñas en general hay que amarlas, quererlas, protegerlas, orientarlos correctamente, estudiar con ellos y ellas, de hecho, tal vez no para todos los padres y madres, pero, debemos festejar mensualmente la llegada de esa personita importante a nuestras vidas, si por ejemplo nació un 27 de diciembre, pues hay que festejarle los día 27 de cada mes como si fuera un cumpleaños más con pastel o una comida especial y decirle diariamente cuanto los amamos, cantarles y darles gracias por haber llegado a nuestras vidas, enseñarles el camino a Dios, y que conforme vayan creciendo sean solidarios con sus compañeritos y compañeritas, que aprendan a respetar a sus semejantes, a dirigirse correctamente ante los demás, indicarles y recordarles siempre que las personas adultas y de su edad merecen el mismo respeto, dar gracias por todo, dar los buenos, días, tardes o noches cuando se llega a un lugar y no esperar un saludo de nadie, sino que, simplemente ser educado o educada al llegar a un determinado lugar, a las niñas y los niños no importando su edad siempre hay que tomar en cuenta su opinión y dejar de ser esa persona antigua y anticuada que dice “vete de aquí que esto es platica para mayores”, en fin, eso es convertir a una persona en un ser inferior, y no se trata de eso, lo importante es pelear por los derechos de las niñas, niños y adolescentes porque ellos y ellas son los que van a sostener el mundo entero el día de mañana y tienen que estar muy preparados y preparadas, hay que convivir con las hijas e hijos todo el tiempo que sea, porque en esta vida solo vamos de paso y con esta pandemia nos estamos yendo más rápido, amen a sus hijas a e hijos y no envenenen sus mentes ni su alma para que NO porten los peores virus que un humano pueda tener, envidia, rencor y venganza.