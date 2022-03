Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Desatado y desenfrenado el ámbito electoral en el país y en Chiapas

En Chiapas como en todo el país, hay una efervescencia electoral desatada y desordenada, con mucha intensidad y energía dentro de los partidos políticos y su militancia, como nunca en la historia, muy por encima de las que se han vivido en la tercera trasformación, ahora a pesar de que no aparecerá la cara del Presidente de la República en las boletas electorales, el fenómeno es increíble, pese a que estamos en medio de una pandemia, la gente se sobreestima para involucrarse en el proceso electoral, y la razón podría ser muy simple, en esta lucha democrática del 2021, hay dos escenarios interesantes:

Primero: Están enajenados obviamente los adversarios de la cuarta trasformación, que no aceptan la política actual, y que buscan a como dé lugar desbarrancar el ferrocarril de MORENA. Los llamados conservadores o del régimen corrupto, como denuncian los Morenistas y su voz Presidencial, consideran que MORENA está débil y buscan con todo rumbo al 2021, lograr darle vuelta a la tortilla. Es la percepción que existe.

Segundo: Aparte de que se movilizan los partidos contrarios a la 4T, con sus estrategias de ganarle al partido en el poder, también resulta histórico que al interior del mismo MORENA, hay una lucha intestina entre los propios militantes que buscan el poder del partido que gobierna el país, y los golpes han sido fatales entre ellos mismos, como ejemplo, la busca de la dirigencia nacional de MORENA, donde Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, se dieron hasta con la cubeta. Pudiéramos decir que hay dos MORENAS: El del CEN y el del Consejo nacional. Los golpes están a flor de piel.

En Chiapas se apuntan por montones…

En Chiapas no se puede negar la efervescencia y la agitación electoral, después de que el partido Morena cerrara la plataforma para el registro por la candidatura de las alcaldías este lunes 8 de febrero, la presentación de dichos pre-registros comenzó a darse a conocer, donde por ejemplo en municipios como Ocosingo se contabilizaron 20 personas que se registraron como aspirantes de MORENA a la Presidencia Municipal, mientras que, en Tonalá, se lograron inscribir once personas para participar en la contienda para elegir el único candidato a la ‘silla’ municipal, en la que destacan cuatro mujeres. Fue una apuntadera como nunca dentro de la historia de un partido político en Chiapas, y hasta un meme anduvo circulando: ¿Aparte de bolos que es lo que más abunda en tu pueblo, precandidatos también a la Presidencia por MORENA?

Periodistas chiapanecos reconocen a Marco Aurelio Carballo “El Quijote del Soconusco”.

Agradezco él envió del libro titulado “Marco Aurelio Carballo In Memorian”, por parte del abogado y Notario Gerardo Pensamiento Maldonado, quien fue el protagonista principal de la invitación para que periodistas de Chiapas y amigos del escritor y periodista Marco Aurelio Carballo, le hiciéramos tributo y homenaje con un texto por la gran obra que dejó el insigne paisano. Fue a mediados de septiembre del año pandémico 2020, que recibí una llamada del maestro Gerardo Pensamiento Maldonado, donde me hizo la invitación para comentar algo del afamado escritor y periodista tapachulteco, Marco Aurelio Carballo, (MAC), sin embargo, un viaje a Yucatán, me fue imposible escribir algo de tan laureado chiapaneco, fueron los días fuertes de virus y contagios.

Me lo devore el libro, donde se reconoce el trabajo de narrador, literato, ensayista, escritor y periodista Carballo, un personaje que lo conocí efectivamente en lo que fue su máxima expresión de camaradería, distensión y relax, ubicado no en la ciudad de México, sino en Tapachula, la cervecería de “La Mesa Redonda”, sin duda la cantina que más ha sido reconocida en México. No había semana que saliera en la revista Siempre del “Güero Pagés”, Excélsior y otras publicaciones nacionales, evidentemente era la mano de Marco Aurelio Carballo. Fue el clásico bohemio que departió su conocimiento y su saber en este lugar, en forma de charlas cuando se reunía alrededor de una mesa redonda, o el lugar de la presentación de sus libros y poemas.

Las veces que coincidimos siempre me recordaba El Orbe de Tapachula, donde estuve de columnista 20 años, y cinco años en el Diario de Chiapas ambos de Tuxtla Gutiérrez, que eran mis diarios chiapanecos donde aparecía “Comentario Zeta” y fue el primero que me decía porque el “Z” y no mi apellido completo, y fui al grano, mi director del Numero Uno, periódico ya extinto también de Tuxtla Gutiérrez, el maestro Romeo Ortega López (ROL) me lo puso, diciéndome que el pinche apellido Zwanziger nadie lo iba a pronunciar bien.

Carballo fue un protagonista de una época de oro en Chiapas y en la ciudad de México, tanto en la literatura como en el periodismo, donde llego a ser también jefe de información de una de las revistas más prestigiadas en la pasada transformación del país donde hoy los acusan de “intelectuales orgánicos”, como fue “Siempre”. Un personaje cuya humildad lo hizo grande y le dio nombre a Chiapas y fue galardonado con esta máxima presea que se otorga en nuestra entidad, “El Premio Chiapas”. Un réquiem hoy para el gran “Quijote del Soconusco”, Marco Aurelio Carballo, que dejó escuela con jóvenes tanto en la literatura como en el periodismo, jóvenes de todo Chiapas. Abrazo al cielo.

Rapiditas.- En Chiapa de Corzo, un tal Caralampio Alegría Gómez, quien lo trae por temporadas el “Tío Migue” de Chiapas Unido y otras la familia De León Villard con su PES, ahora busca el apoyo de Ismael Brito Mazariegos, para que lo consolide como MORENA, cuando ya el susodicho personaje, lo que quiere es que lo apoyen a él….Por cierto quien viene realizando un trabajo profesional de unidad y cerrando filas justamente para evitar rupturas al interior de MORENA es el delegado nacional del vino tinto, Carlos Molina Velasco. Ya visitó prácticamente todas las regiones de la entidad, pero seguirá constante en su encomienda que es la línea del CEN de MORENA. En fin…Un aspecto interesante de la visita del priìsta Manuel Sobrino al PAN en estos días transcurridos, donde se encuentra la pasarela de los que aspiran a la alianza PRI-PAN-PRD, fue la vista personal del dirigente azul Carlos Palomeque Junior, pues la “Palomequetada”, no se había dado cita con los anteriores aspirantes que buscan la representación de la candidatura a la Presidencia de la capital de Chiapas. Ver para creer… Hoy estará en la Torre Digital de Diario de Chiapas, la Presidenta diputada de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Ana Laura Romero Basurto, quien hablará en entrevista sobre el tema de “Los Ayuntamientos de Chiapas, con su entrega-recepción y la rendición de cuentas”. No se lo vayan a perder, porque ahora si se pondrá orden con los movimientos de los presupuestos municipales. 12:30 de la tarde por Diario de Chiapas digital…Dixe.

PD: Una historia para el Congreso del Estado, el nuevo dirigente de la JUCOPO, en ese recinto parlamentario es el joven diputado local Jorge Jhonatan Molina Morales, de la fracción partidista de Morena, con solamente 25 años de edad, donde ya dejó un referente histórico. Bien.