Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Detenida la famosa “Loba”; ojalá la ley sea pareja para los alcaldes corruptos de la 4T

Ayer en la noticia del día más enviada, súper enviada y requeté-enviada en Chiapas fue la de la detención de Matilde Espinoza Toledo, “La Loba”, donde según la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a una carpeta de investigación de auditoria la numero 60/2018 practicada al Ayuntamiento de Suchiate, por la Auditoria Superior de Chiapas (ASE) al ejercicio fiscal 2017, la cual la imputada se desempeñó como Presidenta Municipal; se detectaron irregularidades en el manejo de recursos públicos consistentes en erogaciones improcedentes y recursos ejercidos con fines distintos a sus objetivos ocasionando un daño al erario municipal por la cantidad de un millón 785 mil pesos. Así reza un párrafo del boletín oficial.

Sin embargo, hubo otras publicaciones sobre todo en redes sociales que hablan de un menoscabo a la hacienda pública municipal de Suchiate de alrededor de 48 millones de pesos donde obviamente se podía observar el amarillismo del dinero que presuntamente se había perdido o mal invertido en la administración municipal de Suchiate. Pero vaya manera de publicarse la noticia de esta detención de una Presidenta Municipal en Chiapas, que se circunscribe a un escenario de la tercera trasformación y dentro de la administración del exgobernador Manuel Velasco Coello, donde por cierto como arte de magia aparecieron también muchas fotografías donde un gobernador y una alcaldesa se saludaban con fervor y devoción, pues ambos tenían una amistad sólida –Velasco y La Loba- y que todo Chiapas lo sabía.

Lo cierto es que Matilde Espinoza Toledo, no había tenido ningún problema con su ejercicio de la administración municipal en el trienio de Velasco Coello, mucho menos en estos tres años que lleva de gobierno la cuarta trasformación con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, inclusive fue abanderada del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia de Suchiate Matilde Espinoza Toledo, en el pasado proceso electoral del domingo 6 de Junio y que cerro de manera espectacular su campaña política, pero fue sorpresivamente vencida por una “reelección” de Sonia Eloína Hernández Aguilar, quien meses antes había anunciado su registro para la búsqueda de la candidatura interna del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a fin de continuar con su mandato en la alcaldía de Suchiate a través de la “reelección” y ganó, y que antes había sido Presidenta Municipal por Mover a Chiapas cuando en su campaña sufrió un robo de casi un millón de pesos.

Hoy Matilde Espinoza la famosa “Loba”, mujer valiente, bizarra y decidida es detenida con orden de aprehensión y llevada al penal de El amate, su detención se publicitó de manera descomunal y excesiva porque se habló de la aplicación de la ley, pero una aplicación de la ley, de alguien que estuvo de Presidenta Municipal en la tercera trasformación del sexenio pasado, pero hay al menos 77 actuales alcaldes de Chiapas todavía de la 4T, que se les ha ocultado sus auditoría anuales inexplicablemente y bajo un manto muy sospechoso y en el caso de los alcaldes “reelectos” nunca entregaron cuentas claras de su administración municipal anterior. Ojalá la aplicación de la ley en Chiapas contra presuntos alcaldes corruptos sea pareja, porque hoy más que aplicación de la ley, es denunciado un tufo de venganza el que se observa y que se ha dicho repetidamente en las redes sociales. Hasta un caso político dicen algunos. Estas historias apenas comienzan.

Triste la noticia de la muerte de Raúl Thomas Martínez. Se va un gran ser humano en Chiapas.

Lamentable noticia la del fallecimiento de Don Raúl Thomas Martínez, un ser humano extraordinario, sensible y perceptivo en las tareas de apoyar a sus semejantes, y esa disponibilidad e inteligencia que le dio Dios, muy bien lo aprovecho en el quehacer de Protección civil, un rubro a la que sirvió con pasión en la Costa y en la capital de Chiapas. Fatal la noticia y son de esas que quisiéramos que nunca ocurriera, porque su figura fue muy humana en estas responsabilidades que hizo a lo largo de su vida en el área de Protección civil, que la conocía como su palma de la mana, pero lo grato era que lo aplican con la población y fueron cientos de ejemplos de Protección civil que a lo largo de huracanes y movimientos sísmicos mostro Raúl Thomas Martínez, no solamente instalando estrategias de Protección Civil, sino salvando vidas como en el huracán Stan que hizo que mucha gente huyera del peligro de muerte, subiéndose a las copas de los árboles, arriba de las casas, en las alturas de las montañas y fuera Protección Civil de Thomas Martínez quien saliera a la palestra con su conocimiento, evidentemente apoyado por un grupo de trabajadores de esa área que también ofertan su vida en escenarios complicados de la madre naturaleza.

Muy humano, compasivo, piadoso, y sensible hasta el cansancio, y no estamos hablando de un sacerdote o pastor cristiano, sino de un servidor público que, a lo largo de años, sirvió a la gente, a su pueblo de Chiapas en momentos difíciles donde se requiere una mano amiga. Un fallecimiento que se siente, que entristece, que consterna, que duele, que Dios lo tenga en su santo aposento al gran Raúl Thomas Martínez. Y Gracia por lo que hiciste en momentos complicados en favor de tus paisanos de Chiapas. Descanse en paz un gran ser humano. Hasta pronto un héroe local en desgracias naturales y me quedo corto. Dios con él.

La simulación y el disfraz del diputado Mario Sántiz

¿De dónde le salió al aún diputado priista Mario Sántiz, el amor por los 80 trabajadores eventuales que ahora al final de la legislatura en el Congreso del Estado, pretenden utilizarlos?

El pecado que cometieron en la actual legislatura es darle todo lo que pidió el legislador indígena; quien siempre salía con su frase «si quieren mi firma tienen que pagar» y por eso siempre tuvo más personal que el que le correspondía.

Desde su inicio como diputado en la 67 Legislatura chiapaneca, Mario Sántiz llegó con un séquito de «amiguitos» exigiendo se le pusiera en la nómina, a lo cual la administración tuvo que ceder para no tener problemas con el diputado.

Siempre en cada legislatura, los diputados llevan a personal de apoyo, que son considerados como empleados eventuales pero que deben renunciar con anticipación pues los diputados que llegan también llevan a su personal de confianza.

Ahora Mario Sántiz, pretende chantajear a los coordinadores de la Jucopo y administrativo, de ya no tocar el tema de los trabajadores pero que le den el dinero para que él pague directamente a su personal.

Mientras tanto trascendió que a los empleados que dejaron de laborar al 15 de septiembre, se les pagará también la segunda quincena de este mes y su respectivo aguinaldo proporcional.

Comisiones Legislativas federales. – De acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el reparto de comisiones legislativas sería encabezado por Morena, seguido del PAN. Se informó de algunas inconformidades, por ejemplo, Morena presidirá la Comisión de Presupuesto y el PVEM la de Hacienda que había sido reclamada por el PAN. El desglose por número quedaría así: MORENA 20, PAN 12, PRI 7, PVEM 4, PT 4, PRD 2 y MC 2. Se informó que en un revés el PRI podría llevar más.