Día De La Independencia

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El grito se debería dar el 16 de septiembre, no el 15, me da la impresión que el dictador Porfirio Díaz y que muchos desconocen es que él mismo retrasó un día el grito de la Independencia porque nació un 15 de septiembre, muy probablemente es lo que ocasionó su ego y arrogancia de este sujeto dictador, originario de Oaxaca que gobernó México más de 30 años y culpable de la primera guerra civil del siglo XX, la Revolución Mexicana.

Las campanas que tocó Miguel Hidalgo es la madrugada del 16 de septiembre de 1810, no el 15 de septiembre, en esta última fecha no sucedió absolutamente nada, únicamente era el cumpleaños del dictador Porfirio Díaz, nació el 15 de septiembre de 1830, de hecho, los actuales legisladores pueden discutir, estudiar, proponer, evaluar y exponer el cambiar la fecha del grito de la Independencia, y es que si se ponen a estudiarlo se darán cuenta que el 15 de septiembre no sucedió nada, los presidentes de México han cambiado casi en su totalidad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿Qué no cambien la fecha del grito de la Independencia?, el grito de la independencia del 15 de septiembre de cada año más bien parece que se está festejando su cumpleaños del extinto dictador y asesino Porfirio Díaz, y que por cierto sus restos permanecen en París desde el año de 1915, en realidad, ¿para que traen los restos de un dictador a México?, ¿Cuál es el objetivo principal de traer sus restos? México está ya muy contaminado como para seguir trayendo más contaminación a nuestro país, bien, lo cierto es que el 16 de septiembre será el aniversario del grito del Cura Miguel Hidalgo, es cuando marcó el inicio del movimiento independentista en México, es el punto de partida de la guerra de independencia de nuestro país, esto aconteció exactamente en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 repicando las campanas de su iglesia en Dolores Guanajuato para levantarse en armas en contra del dominio de los españoles.

En realidad, los festejos patrios deben empezar a festejarse la madrugada de cada 16 de septiembre y no la noche del 15 de septiembre.

Es importante saber que en el año de 1778, fue ordenado sacerdote y en 1803 se hizo cargo de una parroquia, el lugar se llamaba Pueblo Nuevo de los Dolores, por eso le decían al pueblo Dolores, y, tras la consumación de la independencia, se le agregó al nombre Dolores, Hidalgo, en honor a Miguel Hidalgo, el cual, más bien, Miguel Hidalgo era una especie de líder social, padre de la patria, porque fue el iniciador del movimiento social revolucionario por la independencia de México que culminó con la formación del Estado Mexicano, y que por cierto su nombre me trae recuerdos, es muy largo como el del General Santa Ana, su nombre completo del Cura Hidalgo es, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, hijo de Cristóbal y Ana María, avecindados en Corralejo, Pénjamo, Guanajuato, quien iba a decir que un niño nacido en la Hacienda de Corralejo se iba a convertir en el padre de la patria, su padre de Miguel Hidalgo se llamaba Cristóbal, hizo unos estudios eclesiásticos pero los dejó inconclusos porque tuvo una enfermedad en los ojos, pero con el tiempo, Cristóbal administró la Hacienda de San Diego de Corralejo, Cristóbal y Ana María (padres de Miguel Hidalgo) procrearon 5 varones, entre ellos, al propio padre de la patria, Miguel, los nombres de los 5 hijos son: José Joaquín, Miguel Hidalgo el padre de la patria, Mariano, quien falleció siendo niño, José María, y Manuel, de este último, la mamá del padre de la patria que fue en 1762 ella murió, meses después, su padre de Miguel Hidalgo tuvo una relación con otra mujer de nombre Rita con quien procreó un hijo al que le pusieron de nombre Mariano, como su extinto hermano del padre de la patria y quien sería el tesorero del ejercito insurgente, otro mártir de la libertad, partidario fiel de su célebre medio hermano y no reconocido por el gobierno mexicano, de hecho, esta historia casi nadie la sabe, solo muestran una sola cara, la información es muy y demasiado amplia acerca de todo lo que en realidad vivió el padre de la patria, y, en realidad, Miguel Hidalgo vivía en el medio rural con los privilegios propios de hijo de un administrador de una Hacienda, jugaba con niños de su edad los cuales eran hijos de los peones, lo importante de esta historia es conocer a profundidad todo lo que vivió el Cura Hidalgo, sin embargo, quiero entender que por falta de presupuesto el gobierno no mete toda la información del padre de la patria a los libros de texto gratuito porque si no de su vida se harían tomos completos, los cuales, yo leí cuando era pequeño y los libros eran propiedad de mi madre, me súper encantaba leer muchísimo y profundizarme en la historia de México, llegué a leer 3 libros enteros que se llamaban México a través de los siglos, es rica la información del padre de la patria, debemos guardarle un respeto enorme hasta la presente fecha y ampliar la información a nuestros hijos de nuestros héroes y que gracias a ellos tenemos libertad, tierras y muchísimas cosas más que desconocemos, hablaría todo lo que sé en esta columna, pero no va a caber toda la información, lo más importante ya lo dije porque el pueblo debe saber un poco más, es rico nutrirse de información, es exquisito leer cada página de los libros, no fui un Nerd, pero me súper encantó la historia de mi amado país.

Este 15 de septiembre no se alcoholicen, no usen de pretexto el grito de la independencia para llevar a cabo eventos masivos, recuerden que aún estamos en tiempos de pandemia, no tomen bebidas alcohólicas, mejor, en familia y desde una pantalla presenciar el grito de la independencia sin salir de casa, no expongan a sus familias, cuídense mucho y coman un rico pozole este 15 y 16 de septiembre, FELIZ DIA DE LA INDEPENDENCIA.