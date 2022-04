Poder y Dinero

Día de la Raza: izquierda enloquecida, inútil y ociosa

* Mejor un memorial a médicos caídos * Salven hoy a los indígenas * Lozoya * Grupo Salinas

El poder que es soportado sólo por la fuerza temblará a menudo.

Lajos Kossuth (1802-1894) Político y patriota húngaro.

Víctor Sánchez Baños

Hechos, no palabras, es lo que necesitamos los mexicanos. No queremos que se nos distraiga de lo fundamental con pleitos doctrinales, que no llevan nada de comer a las mesas de los más necesitados.

Mientras la izquierda toma una bandera realmente estúpida y chauvinista, como el que España pida perdón a los pueblos originarios, mantienen en la miseria a más de 350 millones de indígenas en América Latina.

De perdón, no come la gente y menos los más miserables. Gracias a éstos, los políticos se hacen inmensamente ricos. Los de izquierda y los de derecha. Todos, en absoluto. Sólo los usan, en sentimientos nacionalistas para enquistarse en el poder, mediante un voto de confianza a la esperanza que dan solo en el discurso.

La realidad es completamente diferente.

Desde España, los del Partido Socialista Obrero Español, que siempre ha demostrado su incapacidad para generar bienestar a los más pobres en la Península, piden que España pida perdón a los indígenas americanos.

A su llegada el poder, el PSOE no movió un dedo para pedirle al Rey Juan Carlos, que pidiera perdón a los pueblos originarios. Mucho menos, envió un euro para mejorar la vida de los más pobres en América, generalmente los indígenas.

Por ello, su postura actual es demagógica, mentirosa y hasta cruel.

En México, el gobierno socialista de Andrés Manuel López Obrador, también usa esa misma estrategia. Exigirle a España, no al Rey Felipe VI, para que ofreciera ese perdón, es una buena puntada. Se distrae la atención sobre temas fundamentales del país.

De acuerdo a Fundar, en su informe “Las Actividades Extractivas en México”, quienes revisaron el Servicio Geológico México. Observaron que, en 2017, se extrajeron más de 100 toneladas de oro; durante las colonias, se llevaron 182 toneladas.

Sin embargo, en el presente milenio se estima que se han llevado canadienses, estadounidenses y europeos, más de 950 toneladas oro y caso 2 mil toneladas de plata; 10 veces más que las saqueadas de las entrañas del país durante la conquista y a la nueva España; en 300 años.

Vamos a los datos duros. De acuerdo al libro “La empresa de América: los hombres que conquistaron imperios y gestaron naciones”, de Patricio de Blas Zabaleta, no fue espectacular el saqueo de recursos minerales durante la conquista en todo el continente. ¿Quién era el dueño? Tendrían que contemplarse aspectos morales y jurídicos. Pero la guerra está perdida.

Pero, el debate es más ideológico que realista. En el día de la raza sacaron la estatua de Cristóbal Colón, quien fue el instigador de lo que ahora tomos cuando menos el 95% de la población. Somos mestizos y en nuestra sangre hay genes de todas las razas (que es repugnante que los seres humanos nos dividamos en “razas”). Negra, asiática, española, indígena americana.

En lugar de festejar la conjunción de la genética universal, los políticos izquierdosos buscan dividirnos (como los nazis) en razas. Colocar una estatua para la memoria de la mujer indígena es “cool”. Pero no tiene nada de memorable. Totalmente demagógico y chauvinista.

En su sitio podría quedar un memorial con los nombres de miles de médicos, enfermeras, personal sanitario y administrativo, que estuvo al pie de las camas de los enfermos de Covid19. Ellos, lo merecen más que los políticos de tercera que se apanican porque hay un brote en sus oficinas.

MEMORIAL A PERSONAL SANITARIO Y MÉDICO

Van más de 600 mil muertos por Covid19, de los cuales 3 mil eran médicos y personal sanitario.

Todos ellos, para nuestra insensible clase gobernante, son invisibles.

Los médicos y el personal sanitario, tienen nombre y apellido; los cientos de miles de muertos, también. No merecen para los políticos, cuando menos la mención de sus identidades.

A la gobernante capitalina, Claudia Sheinbaum, no se le ocurre hacer un monumento a los médicos que murieron en la pandemia. A esos seres humanos, de los que estamos orgullosos y que la clase dominante los abandono a su suerte, sin equipos para enfrentar la pandemia, ni un seguro de vida para asegurar a sus hijos, padres o parejas.

Esta es la propuesta. Hacer un monumento que lleve el nombre de cada uno de nuestros verdaderos héroes. Esos que dieron su vida al pie de las camas de los enfermos del coronavirus. Un sitio donde sus hijos, sus padres, hermanos, lean con orgullo, el nombre de su ser amado, quien murió por la patria, que somos todos nosotros.

Los médicos, enfermeras y personal de aseo en hospitales, merecen un gran monumento, con su nombre y apellido en Paseo de la Reforma. No una medalla genérica que esconde la ineficiencia de la burocracia de Salud.

La estatua “La joven de Ajamac” refleja la hipocresía, caprichos e ignorancia de políticos quienes serán repudiados por sus actos.

Incluso, es un insulto a la memoria de quienes dejaron sus vidas por salvar la de millones de mexicanos que fueron hospitalizados. Triste historia de política e insensibilidad.

PODEROSOS CABALLEROS

Lozoya, Ridiculez Y Traición

Le tomaron unas fotos a Emilio Lozoya, el director de Pemex al principio del gobierno de Enrique Peña Nieto, comiendo en el restaurante Hunan de Lomas de Chapultepec, con algunos de sus familiares y amigos. Saltaron en redes sociales varios a hacer críticas sobre la vida que se da Lozoya. Pues sí. Es un hombre rico. Incluso antes de llegar a Pemex. La herencia de su padre Emilio Lozoya Thalmann, un hombre muy cercano a Carlos Salinas, a quien incluso lo ayudo a realizar la tesis de doctorado al lado de Víctor Manuel Camacho Solís. Obras de arte, inversiones fuera del país y mucho más. Las críticas contra Lozoya Austin, fueron impresionantes, pero no fueron al fondo. La pregunta es: si tiene un arresto domiciliario por ser un testigo protegido que podría ser víctima de un “atentado”, ¿qué hacía fuera de su casa? La FGR debería dar explicaciones, pero mejor dejan todo en manos del Presidente, quien dijo que no era delito, pero era inmoral mientras mucha gente se muere de hambre. Como es inmoral que muchos coman en casas y otros en palacios y otros más en restaurantes, mientras otros no tienen ni qué comer. Es ridículo el fundamento en contra de Lozoya. Es un informante de la FGR que no ha dado los resultados que se esperaban. Pero con los amigos “justicia y gracia”. Con un boletín no es suficiente explicación, ya que tiene 10 meses de antigüedad. Flaco favor le hacen al Presidente que pidió que la FGR de más información. Más clase y responsabilidad en la información oficial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Elektra, Banco Azteca e Italika

El conglomerado de empresas al mando de Ricardo Salinas Pliego, fueron reconocidas con el distintivo de Marcas Famosas, que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). De esa manera declararon a Elektra, Banco Azteca e Italika, como marcas famosas, debido a que cumplieron con los requisitos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como por adquirir un alto reconocimiento entre el público consumidor. Es el primer grupo empresarial mexicano que obtiene ese reconocimiento en los ramos bancario comercio especializado y movilidad.

