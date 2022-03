Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Día de las madres estilo “Mencho” CJNG

Difícil Día de la Madre 2021. Escenas distintas casi al mismo tiempo en honor a la fecha más emotiva para los mexicanos, en la que sólo en una caía el telón de una celebración. Y sí, me refiero al telón que cayó en el tablón de la mañanera de Palacio Nacional, en donde el Presidente cedió su espacio para un espectáculo que honrara a todas las madres en su día. Nada menos que Eugenia León, una de las mejores voces femeninas orgullosamente Mexicana, su talento no sólo enmarcó la conferencia matutina, también sirvió de fondo con algunas de sus canciones en a la imagen de las otras escenas, porque no todas las mamás pudieron celebrar como hubiera querido el Presiente. Por un lado, madres formando un collage con imágenes de sus hijos desaparecidos en el Monumento a la Revolución exigiendo justicia, otras a las puertas de Palacio con la misma exigencia. Lo mismo a las afueras de la estación de “Los Olivos” de la Línea 12, madres e hijos colocando velas en memoria de sus madres o hijos fallecidos. Contrastante y lapidario lo que pasaba dentro de Palacio contra la realidad de lo que sucedía afuera, sobre todo si nos trasladamos a Michoacán a una de las escenas del Día de la Madre que más daño le hace al Estado de Derecho, en donde cualquier autoridad de seguridad pública, llámese como se llame, tiene que soportar la humillación de contemplar desde lejos al CJNG repartiendo regalos a las madres de las poblaciones que están bajo su control, en donde los encapuchados entregaban hornos, pantallas, enseres a nombre del “Mencho” líder del cártel. No sé, cuando menos en este caso, si las mujeres a las que tomaban del brazo miembros del cártel con el rifle en mano para fotografiarlas deteniendo una lona en donde agradecían al Mencho estaban felices o intimidadas, lo cierto es que han sido secuestrados en su comunidad sin que ninguna autoridad intervenga. Mientras tanto en Palacio se escuchaban canciones alusivas a las madres, para las felices, las guerreras y las desdichadas había una canción y, para el Presidente seguramente la preocupación del desplome del Metro, la preocupación de los muertos o los personajes comprometidos, al parecer, en esta negligencia. El Presidente nos ha acostumbrarlo a verle tan ecuánime que a veces parece indulgente, se dice que es su estrategia para distraer, para cambiar el tema, sin embargo, esta vez, aunque desde los congresos se blinde a los responsables impidiendo llamarlos a comparecer, difícilmente se podrá ocultar a 26 muertos, a los responsables directos o indirectos o a Florencia Serranía de la que hoy se sabe que juega varias posiciones en la 4T, por un lado es responsable directa del accidente por estar a cargo también de su mantenimiento, acusada de distraerse por cuidar su empresa personal al mismo tiempo que cuida del Metro y por otro lado, cuidar los detalles de uno de los proyectos prioritarios del Presidente, el Tren Maya. En tiempos electorales y con tantos agravios desde el poder todo está tenso. Tenemos a un Presidente que reconoce públicamente tener manos metidas en las elecciones y ausente, cuando menos durante la mañanera, de los problemas graves en Seguridad Nacional La intimidación a través de instituciones del Estado a autoridades electorales, empresarios, periodistas, candidatos de oposición y a quien parezca contradecir al ejecutivo, entorpece el proceso democrático y pone en alerta roja la Seguridad Nacional, sin que para ella haya ni cabeza ni plan.

DE IMAGINARIA

El ejército encargado de la protección de boletas electorales antes y después del proceso electoral, podría ser la única institución confiables que garanticen la transparencia en estas elecciones, en un momento en donde como estrategia electoral voces del partido en el poder, anuncian un posible fraude desde la mafia del poder, cuando es claro que hoy no hay más poder que él de ellos mismos.