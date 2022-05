Día de muertos: reflexiones desde el IMSS Chiapas sobre el último adiós

Noviembre está llegando. En las carreteras, en los mercados y en las tiendas de la esquina podemos ver unos pétalos anaranjados (otras veces amarillos) que pegaditos componen hermosas flores de cempasúchil. En las calles ya encontramos colgantes de papel maché con la catrina como intérprete. En las plazuelas se observan altares de aserrín, adornados con velitas y fotografías; al centro encontramos panecito de muerto, mandarinas y cañita.

Con noviembre, el día de muertos también viene. Nuestros seres queridos vendrán a visitarnos, no sin antes haber atravesado el Mictlán. La ofrenda que les dejamos con amor, añoranza y respeto será el festín que disfruten al llegar a nuestro (y su) hogar. Estos días siempre me hacen reflexionar. No sólo porque los rituales a nuestros difuntos me parecen hermosos, también porque creo que este país necesita dignificar las despedidas.

La muerte siempre nos parece lejana, pero cada día que vivimos también morimos un poquito. El fin de la vida no tiene nada malo, al menos no para quien se va. El dolor que dejamos atrás cuando ya no ocupamos nuestro cuerpo sin duda es inevitable. Por eso, cuando hablo de hacer más dignas las despedidas me refiero a aligerar la carga emocional y/o económica para quienes continuarán viviendo cuando uno ya se fue.

Me parece que una de las grandes ventajas que ha traído la seguridad social a las familias mexicanas es el acceso a servicios velatorios. Siempre me han indignado los costos de las funerarias privadas, sobretodo los de las grandes franquicias. Creo que los precios elevados, especialmente en momentos de mucho dolor y necesidad deberían estar prohibidos y ser castigados socialmente.

En fin, tal vez ustedes no lo sabían, pero los servicios funerarios en el IMSS comenzaron a partir de 1974. Un dato curioso más: este beneficio no es exclusivo de los derechohabientes. Las personas que no están inscritas en el régimen del IMSS pueden hacer uso de los servicios funerarios por una cantidad módica. En el IMSS Chiapas tenemos tres procesos relacionados con los servicios funerarios. El primero es la prestación de este beneficio por parte del Seguro Social, el segundo es un paquete social para quienes son personas con escasos recursos y el tercero consiste en una ayuda para gastos de funeral para la amortización. Todas estas opciones tienen un mismo objetivo: contribuir a que las personas puedan darle una despedida digna, amorosa, tranquila y respetuosa a quien perdió la vida.

El proceso de otorgamiento de servicios funerarios por parte del IMSS al público en general consiste en solicitar un paquete que se ajuste a tus necesidades y/o hacer efectivo el convenio de previsión funeraria. Cada opción contiene diferentes combinaciones que pueden incluir la velación en domicilio y/o en capilla, servicio de cafetería, el traslado, preparación del cadáver, gestoría legal y administrativa y la carroza de cortejo.

El paquete social se otorga a personas de escasos recursos, una vez realizado el estudio socioeconómico, el cual incluye servicios de traslado y preparación de cadáver, gestoría legal y administrativa, equipo de velación o capilla en velatorio y un ataúd en donación.

Por último, el proceso para gastos de funeral para la amortización no es más que un descuento que va de los cinco mil hasta lo cinco mil cuatrocientos pesos, en caso de que la persona fallecida haya sido pensionada o asegurado al momento de fallecer.

Todas estas vías parecen simples, pero contribuyen enormemente a que todas las personas podamos despedir de la mejor manera a nuestros seres queridos.

El camino es largo. La dignificación del último adiós pasa por asegurar que absolutamente todas las personas tengan acceso efectivo, fácil y de calidad a una despedida justa, amorosa, liviana y respetuosa. Estos días de recuerdo de nuestros seres fallecidos también sirven para reflexionar y -mi sugerencia al lector- pensar en contratar el Convenio de Previsión Funeraria para que nuestras familias puedan llorarnos y extrañarnos, por lo menos hasta que sea Día de Muertos y podamos venir a visitarles.

P.d. Llevamos dos victorias consecutivas, ¡¡¡Universidad!!! ¡¡¡Pumas!!!

¡Jala Pluma Gallo Giro!

Enrique Jiménez De la Mora.

Licenciado en Ciencias Políticas con Especialidad

en Administración Pública y Políticas Públicas.

Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el

Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales.

I.M.S.S. O.O.A.D. Chiapas.