Diagnóstico tardío, principal enemigo del cáncer infantil: güero Velasco

En una charla informal con el coordinador de los senadores del partido verde ecologista en el senado mexicano, el senador Manuel Velasco Coello, vía celular no comento que el principal enemigo del cáncer infantil, es el diagnóstico tardío, al mismo tiempo que indicó, que por esa razón luego de un intenso proceso de diálogo en el senado mexicano se logró aprobar una nueva Ley que enfocará los esfuerzos en la detección oportuna, no sólo en la infancia, ahora también en la adolescencia”. Seguidamente Velasco Coello, conocido popularmente con el mote de el “Güero Velasco”, añadió que la nueva ley general de la detección del cáncer en la infancia y la adolescencia establece un protocolo de actuación que servirá de guía al personal médico de las instituciones de todo el país, pero, además, comento, consolidará un registro nacional fidedigno y completo de todos los casos existentes. Velasco Coello subrayo más adelante que de igual forma esa nueva ley, acortará tiempos y calificará en donde se les dará el acceso para el tratamiento y su continuidad, sin pasar por readmisiones. Velasco Coello, de igual forma indicó que se reforzaran los programas de capacitación continua del personal de salud, para que estén vigentes. Por último, el popular Güero Velasco acoto, que se implementaran campañas masivas de concientización, entre otros beneficios más que trae esta nueva ley, pues bueno esa nueva ley es un buen acierto del senador chiapaneco Manuel Velasco Coello, ahora solo falta que la cumplan…sin comentaros

CAEN DOS ALCALDES AL AMATE, HAY MAS DE CINCO EN CAPILLA…

Por otro lado les comento que el fiscal general de justicia del estado Maestro Olaf Gómez Hernández, dio cuenta de que en diversas acciones que emprendió esa fiscalía se logró el aseguramiento de dos alcaldes por diversos delitos que cometieron, en un primero momento, adujo, esa fiscalía a su mando, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, logro asestar o cumplir la orden de Aprehensión en contra de Gildardo «N», por su posible responsabilidad en el delito de: “Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género”, en agravio de Irene “N”, síndico municipal, Luisa “N”. regidora plurinominal y Sara “N”, segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil. Según fallo -dijo- del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), en la que resolvió “Violencia Política en Razón de Género”, cometido por el presidente municipal del municipio de Bochil en contra de integrantes de su cabildo, ante ello se solicitó al Congreso del Estado, el desafuero, la separación del cargo de Presidente Municipal de Gildardo “N”. En base a todo ello y una vez que el congreso desaforo al edil de Bochil, agregó el responsable de la impartición de la justicia en esta entidad, la Fiscalía de Delitos Electorales obtuvo la orden de aprehensión, que fue otorgada por el Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, y se ejecutó por parte de los elementos de la Policía Especializada adscritos a esta Fiscalía en contra de Gildardo “N”. Agregó Gómez Hernández que según la carpeta de investigación correspondiente, el detenido, en su carácter de presidente municipal y en ejercicio de sus funciones como servidor público, se comprobó que realizó diversas conductas de naturaleza omisiva, en contra de su sindico, así como sus regidoras del Ayuntamiento de Bochil, como son las de no convocarlas a sesiones, no proporcionarles información relacionada con los cargos y funciones de las ofendidas, no responder sus requerimientos de información de la cuenta pública, ni de los informes trimestrales y anual, y no les permitía asistir a sesiones de cabildo, reteniéndolas en sus propias oficinas. El funcionario estatal subrayo que luego de todas acciones de investigación el ex edil fue recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate”, donde el Órgano Jurisdiccional resolverá su situación jurídica en el término constitucional. En otro momento continuo el Gómez Hernández, el pasado sábado por la tarde se logró detener a la quien fuera presidente municipal del municipio de Simojovel, Viridiana “N” por el delito de peculado y desvío de recursos del fondo III, del ramo federal por más de 180 millones de pesos del ejercicio presupuestal. Al decir del fiscal general de justicia del estado la ex edil de Simojovel antes de ser detenida había sido desaforada por el Congreso del Estado, toda vez que tampoco hizo la presentación de su cuenta pública. Cabe destacar que según las investigaciones y denuncias recibidas por las autoridades correspondientes los delitos por los que incurrió la ex alcaldesa se encuentra el financiamiento de la campaña de su esposo Gilberto Martínez Andrade en las pasadas elecciones, y luego de haber sido asegurada la ex edil de Simojovel ya se encuentra recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate. Así mismo el fiscal de justicia remarco que la noche del viernes pasado, los congresistas locales también desaforaron a los alcaldes de Pantelhó, Delia Yaneth Velasco Flores, y Gildardo Zenteno Moreno de Bochil, a petición de la Fiscalía del Estado. Al final Gómez Hernández fue claro al manifestar que La Fiscalía General del Estado manifiesta de manera enérgica su rechazo a cualquier acto de violencia en contra de las mujeres en Chiapas, y todo tipo delitos, por lo que todos los casos son investigados y no habrá impunidad…sin comentarios

Luego de sostener una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tuxtla Gutiérrez, en la cual se comprometió a generar vínculos con las y los presidentes municipales y la Federación para impulsar proyectos que atiendan las necesidades del pueblo de Chiapas, el diputado federal electo, Jorge Llaven Abarca, señalo que ante los tiempos que vivimos es fundamental realizar mesas de trabajo integrales con la finalidad de concientizar y actuar de manera responsable en cada una de las regiones de la entidad. al final acoto, “El compromiso es seguir trabajando con ustedes, impulsar el camino de la construcción con los municipios, gestionando propuestas eficientes que atiendan las necesidades de las y los chiapanecos, el camino de la construcción lo tenemos que hacer juntos”. pues, ojalá cumpla, el prometer no empobrece, el cumplir aniquila…veremos y comentaremos… amigo lector, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK