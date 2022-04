Cafetómano

Bernardo Figueroa

Dilación y malos tratos en FGE

Dicen que más vale prevenir que lamentar y eso es precisamente lo que deberían de hacer al interior de la Fiscalía de Medios Alternativos de Solución de Controversias, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en donde su titular y mandos directivos están dejando mucho qué desear en la solución de los diversos temas que le son turnados para su atención ya que, por el contrario, lejos de ofrecer un trato profesional y humano, están despertando molestias y daños colaterales a la ciudadanía, que ha tenido que aguantar dilaciones y malos tratos.

Lo anterior viene a cuentas, luego de que varios abogados, quienes reservaron su identidad por temor a represalias, han expresado la inconformidad de sus representados, ya que esa fiscalía, creada para agilizar y procurar justicia mediante acuerdos conciliatorios, le da larga a todos los asuntos, trayendo de un lado a otro a quienes no conocen los procedimientos y si acaso reclama atención, se enfrenta a actitudes groseras y prepotentes.

De acuerdo con testimonios de litigantes, la cosa más o menos funciona así: Una vez que por fin se turna un caso a mesa de atención y se logra establecer acuerdos entre las partes afectadas, los documentos tienen que esperar entre ocho horas como mínimo y hasta semanas, para que los subdirectores o la directora decidan a estampar su firma… ahhh, pero mucho cuidado con quejarse porque salen regañados de las oficinas y peor aún, si la idea es buscar a la titular de la fiscalía, resulta más que imposible, porque nunca los reciben.

Seguramente el Fiscal General del Estado no está enterado de esta lamentable situación, de ahí que quienes hicieron llegar esta queja, temerosos por ser revelada su identidad, hayan decidido hacer público el viacrucis que representa llegar a esta dependencia que está demostrando inoperancia y falta de sensibilidad, por lo que un llamado a tiempo no les vendría mal a esos malos funcionarios, que, de no ser corregidos, pronto estarán dando más dolores de cabeza que resultados.

Empresa Estatal De Gas

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo frente con el sector privado al anunciar que creará una empresa estatal de distribución de gas licuado para competir con las compañías locales, que controlan el mercado, y forzar una reducción en el precio del hidrocarburo.

La decisión de López Obrador de conformar la empresa estatal de distribución de gas licuado de petróleo Gas Bienestar y fijar un “precio máximo” para el producto desató críticas de analistas y opositores que advirtieron que podría generar consecuencias como las que se han dado en Venezuela donde políticas similares terminaron provocando escasez, acelerando la inflación y ahuyentando a la inversión privada.

“Vamos a competir. ¿Qué quieren, la libertad del zorro en el gallinero? Eso ya no hay… no vamos a dejar en estado de indefensión a la gente”, afirmó el jueves el mandatario mexicano al defender la nueva empresa de distribución de gas licuado que será manejada por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y que contará con el apoyo de la Guardia Nacional, que se encargará de la vigilancia en la distribución del producto.

Durante su conferencia matutina López Obrador admitió que el alza del precio del gas licuado, además de afectar la economía popular, “me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso (porque) hice el compromiso de que no iban a aumentar el precio de las gasolinas, la luz y el diésel”.

El mandatario descartó que con Gas Bienestar el gobierno busque quitarle el mercado a las cinco empresas privadas que lo controlan y sostuvo que lo que busca es hacerle frente al alza de precio del cilindro de gas doméstico, que se estima que ha aumentado más de 45% desde inicios de 2020.

De acuerdo con los cálculos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México la inflación general anual alcanzó en junio una variación de 5,88%, afectada por la aceleración en los precios de algunos frutos y de los energéticos como el gas licuado, que se estima que se consume en siete de cada diez hogares mexicanos.

UNICACH compromete trabajo con honestidad y transparencia

En reunión general con docentes, personal administrativo y directivos de la Facultad de Música, el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) reconoció el aporte histórico de esta unidad académica al prestigio de la institución.

El objetivo del encuentro fue iniciar un diálogo abierto y franco con la comunidad de la Facultad de Música, presentar a su equipo de trabajo y detallar las condiciones en que inició su rectorado hace casi 5 meses, así como recabar las inquietudes y necesidades particulares para integrar a su perspectiva de desarrollo universitario. A disposición también la secretaria académica, Magnolia Solís López; el secretario académico, Rafael de Jesús Araujo González; y demás dirigentes de las áreas sustantivas para el funcionamiento y administración de la Universidad. A recuperar la confianza y viabilidad para realizar un trabajo en unidad, con transparencia y honestidad, para superar dificultades financieras y administrativas, en beneficio de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

«Ser rector, no es una posición de poder, es una gran responsabilidad, dotada de atribuciones; es el puesto de mayor responsabilidad y honor en mi vida, y así lo voy a cumplir», dijo.

Resumió la visión de su rectorado en apego estricto a la legislación universitaria, trabajo honesto y con transparencia, inclusión y respeto irrestricto a la la vida sindical.

Sobre los sindicatos, recordó que no son los rectores quienes los reconocen o validan, sino la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; y los conflictos internos o entre grupos deben resolverse entre ellos.

Sobre los adeudos de la universidad, reconoció que los más fuertes son ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) e Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mismas que ya se están solventando y la nueva administración se mantiene al corriente.

Desde el café: La Universidad del Sureste (UDS) Campus Comitán, presentó su oferta académica a la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), entre cuyas opciones destacan 24 licenciaturas, seis maestrías y cuatro doctorados. En este contexto, la directora de la Universidad del Sureste, Campus Comitán, Alejandra González Fonseca, agradeció el espacio virtual que da el Cobach, el cual permite acercar propuestas académicas que sean del interés del alumnado que está por egresar, con el objetivo de impulsar la educación superior. Señaló la importancia de que las y los jóvenes tengan un abanico de opciones para elegir una institución en su vida profesional, y de esta manera orientarlos a determinar la más conveniente de acuerdo con sus intereses de su formación y preparación educativa. Destacó que UDS es una institución que ofrece el servicio híbrido (presencial y virtual) con 16 años de trabajo, 40 programas de estudios, avalados por la Secretaría de Educación Pública, además de contar con instalaciones de confort y seguridad para el alumnado. La oferta educativa se transmitió por las plataformas oficiales del Cobach, y fue colocada en el micrositio de Vinculación Universitaria, para evitar riesgos de contagio de COVID-19.

Para Terminar: “La democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto del hombre como ser racional” lo dijo el político estadounidense John Fitzgerald Kennedy.

“Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal”.

