Poder y Dinero

Dioses con patas de barro

· Salgado graves amenazas al INE

· Democracia, solo por mis pistolas

· Desesperado pierde candidatura

· ¿A estos quieren darle más poder?

Un político divide a las personas en dos grupos: en primer lugar, instrumentos; en segundo, enemigos.

Friedrich Nietzsche, Filósofo alemán.

Víctor Sánchez Baños

¿Qué notario con fe pública le dio a Félix Salgado Macedonio la propiedad de la democracia?

Ni Fidel Castro, durante su lucha en Sierra Maestra, se sentía dueño de Cuba.

Sin embargo, Salgado Macedonio se cree dueño de Guerrero, y se dice paladín de la democracia, por así lo decidió el pueblo.

Qué equivocado está este político que es inmensamente rico. Siempre ha vivido de la política. Nunca ha creado un empleo productivo. Eso sí tiene una corte celestial formada por guaruras, secretarios, canchanchanes y aduladores, que lograron pingües beneficios a su paso de la alcaldía de Acapulco y de otras chambas que le dio el PRD y ahora Morena. Esto, sin contar acusaciones de abusos sexuales y violación.

Pero, llegó al extremo de decir, lo que algunos de sus seguidores pueden creer y tomárselo en serio, que si no le dan la candidatura “no habrá elecciones en Guerrero”. Esta es una amenaza que hace un legislador con licencia y debe hacerse responsable de lo que dice.

Y, por si fuera poco, incluso amenaza al presidente del INE, mediante la expresión “Lorenzo Córdova está muerto”, al más puro estilo de los mafiosos. Incluso, calienta a su gente para acudir a los domicilios de los funcionarios del INE, como Córdova. Dará a conocer los domicilios para agredirlos.

Todo para intimidar a las autoridades electorales. Obviamente, no le tienen miedo a un mentiroso contumaz.

Pero lo más grave es cuando amenaza con incendiar a Guerrero, si sus caprichos no se cumplen.

Son amenazas a las instituciones legítima y legalmente establecidas. Nos costaron décadas para tener organismos independientes del gobierno y en manos autónomas, para levar a cabo los comicios, que siempre se vieron manipulados por el gobierno en turno, que hasta esas fechas era del PRI.

Ahora, expriistas que vivieron y exprimieron el presupuesto en el priismo, quieren volver a esos tiempos, pero con el disfraz de Morena. Ahí vemos a esos políticos que quieren tener el poder total, para usarlo en su provecho.

Salgado, no será candidato. Si ocurre lo contrario veremos a un INE que se autodestruirá, porque no habrá un proceso legítimo que no esté sometido a la presión de grupos pequeños a comparación de la enorme sociedad. Salgado y los precandidatos impedidos a ser candidatos a la gubernatura, dejan en completo estado de indefensión a su partido. Será otro, que no está en esa lista de “suspirantes.

Quien, si aparecerá en la lista, y se los adelanto, es el morenista Raúl Morón, quien presentó a destiempo su relación de gastos de precampaña.

Esto, está que arde.

PODEROSOS CABALLEROS

ACUERDO CENTROAMÉRICA

Lo que nunca había logrado Estados Unidos, lo obtuvo ahora con la intermediación del gobierno mexicano: militarizar las fronteras de México y Guatemala, con el objeto de frenar las oleadas de migrantes rumbo a la Unión Americana. A este grupo de unió el centro derechista Orlando Hernández, presidente de Honduras. Para aquellos que pensaron que el Partido Demócrata y Joe Biden, sería permisivo con las olas migratorias, estaban equivocados. Siempre ha sido así en la historia. Los demócratas no son tolerantes con esas políticas de libres fronteras, aunque el discurso electoral sea diferente. Barack Obama, envió oleadas de inmigrantes de regreso a México y muchos se quedaron en las zonas fronterizas engordando los cinturones de miseria. Militarizar esas áreas, es simplemente una acción de contención donde México, Guatemala, con su presidente Alejandro Giammatei, también de centro derecha. Los tres países se convierten en los guarda fronteras de Estados Unidos. Ni un indocumentado más a la Unión americana. Esto, representa ahorros substanciales.

QUINTANA ROO

Andrés Manuel López obrador respaldó la decisión del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, tomará a partir del fin de semana el control total de la seguridad en el municipio de Tulum. AMLO reconoció que es facultad de los gobiernos estatales intervenir en materia de seguridad en los municipios donde así lo ameritan, por lo que dijo: «me parece bien lo que hizo el gobernador para garantizar la seguridad y no se repita un caso así» refiriéndose a los hechos violentos en que elementos de la policía de Tulum provocaron la muerte de Victoria Salazar. Buen espaldarazo para el gobernante quintanarroense.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HEINEKEN

Cerveza INDIO realizará, a través de la campaña México Verde, la reforestación de más de 230 mil árboles en la cuenca del Río San Juan, en Monterrey. “Con la firme ambición de convertirnos en una marca más sustentable, en Cerveza INDIO hemos abrazado la estrategia de sustentabilidad de HEINEKEN México y sumamos el poder de nuestra marca para seguir generando conciencia sobre el cuidado del agua y así contribuir a alcanzar las metas de balanceo que como compañía nos hemos fijado”, asegura José Antonio Lie, director de marcas en HEINEKEN México.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos