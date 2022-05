Razones

Dos horas de “censura” en la mañanera

Jorge Fernández Menéndez

Quizás se entienda como un instrumento que puede servir para el proceso electoral de junio, quizás se considere que el paralelo no será al final dañino en las relaciones internas, internacionales o con Estados Unidos, pero que el presidente López Obrador siga manejando un discurso similar al de Trump en muchos temas, pero en particular en el de las redes sociales.

El problema es que no se puede, al mismo tiempo, defender a Trump y no censurar el ataque al Capitolio, no se puede dejar pasar que Trump lo llame “gran presidente, amigo, compañero” frente al muro que intentó construir en la frontera con México, y olvidar la forma en que él y sus partidarios han tratado a nuestros paisanos, con todo tipo de descalificaciones, agravios y persecuciones.

Al igual que Trump y sus seguidores, el Presidente se queja de que lo censuran cuando nadie en este país, ni creo que ningún otro mandatario en una democracia occidental, tiene más espacios diarios de cobertura y publicidad. Una advertencia del INE sobre una norma constitucional que el propio López Obrador impulsó cuando era oposición y que aceptó siendo ya presidente, sobre que difundir la mañanera completa es una forma de propaganda y no puede ser utilizada entre abril y junio por ser periodo electoral, se ha convertido, para el mandatario, en un terrible intento de censura en su contra.

Pero no se puede construir una historia de censura y persecución cuando el Presidente tiene una cobertura y presencia en medios casi omnímoda, cuando durante horas, todos los días, él ocupa la agenda, los espacios, cuando dice que no hay censura, pero utiliza esa cobertura para criticar y descalificar medios, comunicadores, políticos, partidos, empresarios.

Dice el presidente López Obrador que en la mañanera informa y no hace propaganda. Hagamos un breve recorrido por la mañanera de ayer. Comenzó poco después de las 7 y a las 7.25 estaba hablando de las “atrocidades” que habían hecho los gobiernos previos al suyo, a partir del tema de las cárceles privadas, tema que aún no está judicializado. La secretaria Rosa Icela Rodríguez dijo a las 7.35 que se estaba investigando y que se haría una denuncia al respecto. A las 7.48, el presidente se burló del INAI y dijo que se reservaría los nombres de las personas que serán denunciadas por el tema de las cárceles, pero agregó que entre ellos hay dueños de un medio de comunicación.

A las 8.12 dijo que el gobierno federal otorgará recursos a “medios alternativos” (¿a cuáles, cómo, por qué?) ya que Twitter y Facebook se han convertido “en la Santa Inquisición” y que la Estatua de la Libertad “debe estar verde de coraje” (¿por qué se bloquearon las cuentas de Trump cuando incitaban a la rebelión y a dar un autogolpe de Estado?). A las 8.16 dijo que esas empresas de comunicación “violan la privacidad y realizan espionaje”.

A las 8.33 reconoció que se habían dado recursos al estadio de beis de las Guacamayas en Palenque, que preside su hermano Pío, pero como parte de “un plan de intervención urbana” en esa ciudad, pero que el haberlo publicado era parte de la “campaña de desinformación” en su contra. A las 8.41 todavía continuaba con el argumento de que existía una campaña de desinformación en su contra y saludaba la existencia de las “benditas redes sociales” (que son administradas, entre otros, por las mismas empresas que media hora antes decía que eran como “la Santa Inquisición”).

A las 8.44 dijo que ordenó al director de comunicación de la presidencia, Jesús Ramírez, a que interviniera en la huelga de Notimex (¿no es un tema de la secretaría del trabajo, del sindicato y de la empresa?). A las 8.43 dijo que las críticas a las brigadas de vacunación son también parte de esa campaña en su contra, pero no explicó porqué participan en ellas “siervos de la nación”, “promotores de programas sociales” ni qué harán, quiénes serán y cómo se seleccionará a los “voluntarios” que también las integrarán.

A las 8.50 estaba criticando nuevamente al INE y a Lorenzo Córdova y aseguraba que el ex rector José Narro se había convertido en un “matraquero del PRI”. Aseguró que debía ser la gente y no el INE el que dijera si quería que siguieran las mañaneras o no. A las 9.16 volvió a decir que buscará construir “modelos alternativos” para que no haya “censura” en su contra y terminó asegurando que como no quieren mañanera va a tener conferencias al medio día y en la tarde noche.

Y todo en apenas dos horas, con cobertura nacional, y presentándose como víctima de una campaña para acallarlo. Forme usted su propia opinión.

Nudismo

Finalmente, aquel viaje de López Gatell a Zipolite ha rendido sus frutos. El municipio, donde se encuentra la única playa nudista de México, reconociendo que se ha revitalizado con la publicidad que se le hizo con el viaje del subsecretario, aprobó ayer realizar, a partir del 29 de enero y como en años anteriores, el festival nudista de Zipolite, que estaba en riesgo por la pandemia. Dicen que será de cupo limitado, con sana distancia y, obviamente, sin ropa, aunque desnudarse es optativo. ¿Quién dijo que las vacaciones del subsecretario fueron inútiles?