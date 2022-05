Linotipe@ndo…

Edil con licencia de Tuzantán exige moches a empleados del ayuntamiento…

· Para sufragar gastos de movilización el Barney, (Bany) exige a trabajadores un moche de al menos 4 mil pesos

Ahora le toca el turno al municipio costeño de Tuzantán, donde los empleados del ayuntamiento de ese municipio, se armaron de valor y pidiendo el anonimato señalan que tanta es la ambición del edil con licencia Bany Obed Guzmán, que al uro estilo Fiona Eloina dicen, sin conceder, esta “obligando” a trabajadores de primer nivel que tengan un salario al menos de 4 mil pesos quincenales faciliten sus automóvil si tienen o sino que renten uno para meterlo a su campaña con el señuelo de que si logra repetir los trabajadores no serán corridos. Según los empleados apenas y les alcanza para la Papa y ahora resulta que ese ambicioso que se pretende reelegir les exige lo imposible, esta es una mas de las sucias y perversas estrategias que el ambicioso Bany Obed Guzmán, pretende llevar a cabo a costillas de nosotros los empleados, dijeron, al mismo tiempo de subrayar que, con ese «MOCHE» que se les esta exigiendo a los empleados con cargos de directores, o un salario de por lo menos 4 mil pesos quincenales del ayuntamiento Tuzantán, el ex edil ambicioso pretende que los empleados pongan sus carros particulares y en su defecto el que no tenga tendrá que rentar uno, aunado a todo ello los trabajadores tendrán que cargar con la loza del combustible. No es posible que exista este tipo de hambreadores -comentaron- imagínense que cada empleado del ayuntamiento tuzanteco de primer nivel, que tengan sueldo mínimo de $4,000 pesos quincenales o más, tendrán la obligación de aportar un CARRO, propio o rentado, aunado a todo ello, -dijeron- los trabajadores tenemos que ponerle gasolina para poder sufragar movilizaciones e toda su campaña de la reelección del ambicioso Bany Guzmán Ramos. Señalan que ese gasto se les descontara directamente de sus salarios, en complicidad con el tesorero, este ultimo, encargado de los descuentos de los «MOCHES” durante el mes de campaña, bajo amenaza, como siempre si los humildes trabajadores se quejan o no cumplen serán dados de baja, es por eso señor periodista -indicaron- que pedimos el anonimato por que tenemos temor de que el tesorero cumpla sus amenazas. Bueno pues al Barney, perdón Bany ya se le aprecio el diablo en calzoncillos y tendrá que ser mas cauto en estar sangrando a los trabajadores del ayuntamiento tuzanteco…ver para comentar

IMPARTE CURSO LA FISCALIA ELECTORAL DEL ESTADO…

En vísperas de que se lleven a cabo las elecciones a diferentes cargos de elección popular la fiscalía general de justicia del estado dio a conocer que con el firme propósito de prevenir delitos en materia electoral, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, impartió un curso en la materia, dirigido a integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), así como a los representantes de partidos políticos y ciudadanos, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. la Fiscalía General del Estado agrego que en ese curso-capacitación, que se llevo a cabo hace unos días días los funcionarios adscritos a la Fiscalía de Delitos Electorales, dieron a conocer de manera puntual, las diferentes conductas de acción y de omisión que la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala como delitos. En ese sentido la dependencia impartidora de justicia aseguro que es muy importante que la ciudadanía en general, tenga pleno conocimiento de su responsabilidad, obligación y de cómo ajustar nuestras conductas y funciones dentro del marco legal y normativo, así como tener el conocimiento de los hechos que se consideran constitutivos de delitos electorales. Por ultimo enunciaron que los funcionarios de partidos políticos, candidatos, integrantes de Comités Estatales y Municipales de los partidos políticos, deben respetar cada una de las etapas del Proceso Electoral, conducirse con civilidad y en estricto apego a las leyes, para garantizar elecciones libres, justas y transparentes…sin comentarios

AYUTAMUENTO DE TAPACHULA PONE EN MARCHA OPERATIVO DE LIMPIEZA

El ayuntamiento de allá mi población la otrora Perla del Soconusco informo que para prevenir los focos de contaminación y mejorar la seguridad de peatones y automovilistas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe), da seguimiento a los trabajos de limpieza de bulevares, áreas verdes y parques, ubicados en diversos sectores de la ciudad de Tapachula. Así mismo las autoridades agregaron que las cuadrillas de la dependencia realizan el desmalezamiento de espacios públicos, aplicación de pintura en guarniciones, poda de árboles, retiro de basura orgánica e inorgánica, delimitación y pintado de cruces peatonales, entre otras que evitan la contaminación y contribuyen a la mejora de la imagen urbana. Además -dijeron- Algunos de los puntos en donde se han realizado dichas acciones son el bulevar de la 4ª Avenida Sur, Avenida Las Palmas, 8ª Avenida Norte, Par Vial de la 7ª Norte-Sur, Internado No. 11, Antiguo Aeropuerto, Cafetales, Santa Clara, Unidad Administrativa, Fraccionamiento Bonanza, Las Vegas, Viva México, entre otros. Además, se realizaron operativos especiales para mejorar la visibilidad de los automovilistas y prevenir accidentes en puntos como la carretera Costera, Libramiento Sur, Playa Linda, San Benito y Las Escolleras. Cabe destacar que todos esos trabajos se están llevando a cabo de manera permanentes, previa calendarización que permite a las cuadrillas trabajar con mayor eficacia para el beneficio de los ciudadanos…ver para comentar

SELENE CANEL, ENCABEZA PREFERENCIAS EN CACAHOATAN…

Por su carisma y popularidad la abanderada de “Va Por México”, (Va Por Cacahoatán), a la presidencia municipal de esa población fronteriza, la otrora Villa de las Hortensias Selene Canel, adelante a sus adversarios logrando encabezar todas las encuestas, pese a que le han tratado de allanar el camino rumbo a la alcaldía cacahoateca, la simpática Selene a logrado sortear todas esa perversas y malas intensiones que sus adversarios le han estado prefabricando. El imberbe Erick Raúl, quien se sintió el hijito adoptivo del numero uno comentan, sin conceder, es su principal francotirador, pero, esas piedras no han hecho mella en la candidata a la presidencia de Cacahoatán, lejos al contrario dijera un ex alcalde huacalero, le han ayudado, tan si que hoy en día es la que encabeza las preferencias en Cacahoatán…éxitos a doña Selene…sin comentarios

EMILIO SALAZAR CONTINUA SU PERIPLO RUMBO AL TRIUNFO…

Continuando con su periplo el abanderado de la coalición o alianza Va Por México (Va por Tuxtla) a la diputación federal distrito 9 con cabecera e esta capital chiapaneca Emilio Salaza4 Farías, nos informan desde bunker que visito el Barrio San Francisco, donde al dirigirse a todos los colonos señalo que, Es importante seguir concientizando a la gente. La vacuna no es sinónimo de inmunidad, sino un mecanismo más de defensa y protección para evitar contraer el COVID-19. Además -comento- De nada sirve que estemos vacunados, si vamos a seguir exponiéndonos al peligro. Hay que hacer conciencia, y debemos hacerla por todas y todos. En otro orden de ideas Salazar Farías fue claro al remarcar que, El papel de las mujeres es fundamental en nuestra sociedad. Son el núcleo de nuestras familias, el motor para salir adelante y, como siempre lo he dicho, son, por mucho, mejor que los hombres. En una reunión con mujeres, después de su visita al barrio San Francisco el candidato de la alianza, “Va por Tuxtla”, subrayo: Me dio gusto conocer y saludar, pero sobre todo reconocer el trabajo de mujeres emprendedoras, el trabajo de las empresarias unidas de Chiapas, al mismo tiempo acoto, Estoy seguro que, con unidad, poder y sentimiento, van a seguir poniendo en alto a Tuxtla Las y los jóvenes son el presente y futuro de nuestra sociedad. Impulsar sus ideas, sueños y ganas de salir adelante, son prioridad en nuestro proyecto legislativo, y remarco, vamos todos juntos por Tuxtla para promover el emprendimiento y generar más fuentes de empleo…ver para comentar

