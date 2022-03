Epígrafe

Marco Briones

El as bajo la manga

El día jueves 11 de febrero, sostuve una interesante charla con Ezequiel Saúl Orduña Morga, el famoso “Cheque Orduña”, el encuentro fue pactado al sur de la ciudad, en un restaurante que durante los procesos electorales se convierte en desayunadero de pretensos y suspirantes a ocupar cargos públicos, un lugar donde la clase política ha pactado buenos acuerdos y ya no se digan negocios…

La charla dio inicio abordando el tema sobre la privación de sus derechos políticos electorales, a lo que respondió: “Lo vamos a resolver en menos tiempo de lo que se imaginan”, el IEPC está actuando con mala fe y ahí está el error.

Posteriormente exclamó: ¡Tengo un as bajo la manga!

Puntualizó que, en diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había echado abajo la reforma electoral en Chiapas, y que ahí radicaba el fundamento de su defensa jurídica interpuesta en el juicio TEECH/JDC/001/2021.

48 horas después, tal y como lo anticipó, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), determinó que la medida impuesta en el acuerdo IEPC/CG-A/046/020 era improcedente, de tal manera que sus derechos políticos electorales quedaron íntegros y podrá participar en el proceso electoral.

Sin duda, esta noticia que cae como balde de agua fría a sus ex compañeros priistas, pues como fieles haters, anunciaron con bombos y platillos, mediante un videíto que le mandaron a fabricar, la sentencia que este sábado fue echada abajo y que ahora solo los deja como novicios e inexpertos.

La plática continuó durante varios minutos más, le pregunté si existe rencor en contra de los que decidieron seguir al candidato del frente, a lo que me respondió que le tiene sin cuidado ese minúsculo grupito de porristas, refiriendo que las elecciones se ganan con votos y no con triquiñuelas.

Así es que, el ahora aliado de la transformación y de la 4T, ya tiene caballo, ya tiene carril, solo falta que abran la puerta del arrancadero para salir como saeta.

Por lo pronto, la mala noticia para sus oponentes y haters, es que, entre el miedo y pánico que le tienen, ya les sacó medio cuerpo de ventaja, y ya no se diga en las encuestas sobre percepción e intención del voto, ahí se los lleva de calle.

Pero, no todo es miel sobre hojuelas, todo mundo sabe que en el TEECH y el IECP hay entes superiores que dictan al oído las sentencias, y todo parece apuntar a que fue de manera estratégica que le dejaron libre el carril al cheque, pues, también se ha comenzado a cocinar la posibilidad entre un agarrón con Josean por el distrito XII.

Llevar a Ezequiel como candidato a la diputación federal es garantía de votos, de inmediato desactiva a Josean y en cascada les cae la bendición a los candidatos de morena, recuerde, “Cheque es aliado”, tampoco olvide la palabra “De facto”, anótela por ahí en su agenda.

También les comenté hace unos días, que las negociaciones de Josean con la cúpula nacional estaban encaminadas a conseguir votos y no a ganar, pues de todas formas parece que ya amarró una pluri. En fin, ¡nada nuevo!

Breves epígrafes. –

Alejandra Stefany Martínez Coutiño, se ha convertido en la referente de Morena, mejor posicionada en Villa Comaltitlán, a vox populi se menciona su nombre como la próxima inquilina de la presidencia en aquel municipio, la ciudadanía le ha recibido con mucho entusiasmo durante su andar pie a tierra, ha escuchado a todas y cada una de las personas que así lo han requerido, quienes en su mayoría externan el descontento social provocado durante la actual administración, que por cierto, busca reelección.

En Huehuetán, el ex presidente municipal Manuel Ángel Villalobos, hizo pública su inscripción para participar en la búsqueda de la presidencia municipal, lo hará abanderando al Partido Verde Ecologista (PVEM). Sin embargo, con lo que no contaba Manuelito es que su cuñadazo, Esaú Muñoz Velázquez, también ex alcalde de Huehuetán, fue demandado penalmente por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas (OFSCE), pue, se le olvidó comprobar varios millones de pesos erogados durante su gestión entre 2013 y 2014.

Los señalamientos fueron a quemarropa pues, la Fiscalía de Combate a la Corrupción, ya procedió a abrir las carpetas de investigación correspondientes, estos pillos arribaron al poder por medio de diversas filiaciones partidistas: 10 del Partido Verde Ecologista, 9 del Revolucionario Institucional, 4 del Partido de la Revolución Democrática, 1 de Nueva Alianza y 1 de Acción Nacional.

Coincidencia o no, Manuel Ángel Villalobos, debería de entender que una alcaldía, no es un negocio familiar, tampoco es un capricho, mucho menos un trofeo, y estas son las consecuencias.

De momento, solo se espera que la Fiscalía General del Estado desarrolle las investigaciones para determinar si los ex servidores públicos cometieron delitos en contra de las haciendas públicas municipales y de ser así, terminen refundidos bajo la sombra del amate.