Poder y Dinero

El “Calamar” presidencial del 2024

* Los que se mueven si salen en la foto * Opositores, “en la taruga” * En Morena, la gran guerra * En Lugar de Colón, una piedra * Sin memorial a médicos caídos

La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse.

Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.

Víctor Sánchez Baños

El juego de “El Calamar”, cuya serie está de moda en muchos países, es una distracción infantil de los años setentas en la que dos jugadores se enfrentar dentro de las formas dibujadas en el piso, de un círculo, triangulo y cuadrado, que dan la forma del molusco.

Un jugador ataca y otro defiende. Como cualquier deporte, se define la posición mediante un “volado” con una moneda al aire. El objetivo es tocar la cabeza (el círculo) con un pie. La defensa debe empujar al atacante para que quede fuera del dibujo.

Es muy claro que los juegos infantiles enseñan el comportamiento y competencia de los seres humanos para el futuro.

Por ello, hay similitudes en la fuerza política en donde un equipo, con su jugador, trata de desbancar a otro que tiene que defender su posición de poder. Para ello, tiene que empujar al otro a fin de que no llegue. El juego, puede convertirse en sucio.

El Juego del Calamar, que ahora es una serie coreana de Netflix, es muy similar a la guerra de los adultos por el poder y el dinero.

Los partidos políticos tienen diferentes formas de armar su juego para la sucesión presidencial, que es la madre de todas las batallas y se da cada 6 años en México.

Todo parece que el Calamar Mexicano, lo juegan en tiempos diferentes nuestra prestigiosa clase política.

Los honorables partidos políticos, en un acto de extorsión electoral y presupuestal (poder y dinero, al final de cuentas), manejan sus acciones legislativas conforme a sus intereses.

Hay partidos “nacidos para perder”, y estos “venden caro su amor” tanto al partido en el poder como a los que están medianos. Saben que sus votos valen mucho dinero.

En todo este juego, en una similitud al “Juego del Calamar”, la guerra se intensifica entre los grupos antagónicos. Los que quieren el poder y los que no desean soltarlo. Claro, el jugar independiente, sólo defiende a quienes tiene el control político.

El objetivo es que a codazos y todo tipo de empujones se logre ganar colocándose en el lugar dibujado en el piso que representa el calamar, o sea en el círculo o triángulo. Y, ahí hay que defender el lugar con todas las fuerzas.

La sucesión presidencial, pareciera una guerra por el poder. Nada más que en México, hay traidores que quieren sacar provecho del simple hecho de participar.

Mientras, el partido en el poder, Morena, tiene materialmente definida su competidora (Claudia Sheinbaum) para la candidatura presidencial, sus opositores prefieren guardar sus cartas hasta el año próximo; incluso hasta para fines de año, para “no desgastar” sus cartas.

Las estrategias de los partidos políticos mexicanos están “chocheando”. No hay nuevas formas de hacer política.

Andrés Manuel López Obrador, cambió las reglas al destaparse 6 o 12 años antes de las elecciones. Hizo campaña en forma abierta y, podría hasta considerarse, hasta en forma ilegal de acuerdo a la ley electoral vigente en esos momentos.

Atarugados están el PRI, PAN, PRD e incluso Movimiento Ciudadano que no presenta ninguna opción de impulsar un solo candidato; uno que salga de sus filas y que desde ahora se vea una alianza con acuerdos. Esto sería un atractivo difícil de vencer por Morena.

Pero, en sus afanes de tener las cartas en la manga y hacer trampas para perfilar a su candidato y no el de los demás, pierden oportunidades.

Deben sacar a su candidato y mostrar en el Congreso alianzas que sean indestructibles.

PODEROSOS CABALLEROS

Médicos al olvido

Otra puntada del gobierno de la Ciudad de México. Quieren poner a «La Joven de Ajamac», en la Glorieta Colón. El gobierno de Claudia Sheinbaum, sólo quiere un adorno chauvinista. Las decisiones con tinte ideológico, es un insulto a la inteligencia de quienes conocen la historia de nuestra rica nación. Es tratar de desviar la atención sobre nuestros problemas más importantes. En cambio, no hay un memorial para los verdaderos héroes; 3 mil médicos muertos en la guerra contra el COVID19. Ni una palabra de aliento a sus familiares, ni siquiera una pinche piedra con su nombre y apellido. Estos son nuestros verdaderos héroes, que son de carne y hueso. ¿Es mucho pedir? Los castigan, porque involuntariamente exhibieron la incompetencia de nuestras autoridades de Salud encabezadas por Jorge Alcocer y su inútil (no es calificativo, es descripción) subsecretario, en la guerra contra la pandemia, Hugo López-Gatell. Ni Alcocer, ni López, siendo médicos, estuvieron al pie de una cama de enfermos con Covid, para atenderlos y curarlos. No expusieron sus cuerpecitos caraqueños, ni sus vidas, ante la agresividad del SARSCov2. En cambio, los muertos, dejaron padres, hijos, esposos y una familia que esperan verlos cuando menos en un muro, una piedra, donde un país agradecido les demuestra su admiración.

SAFRAN

En 2022, en Querétaro se ubicará el centro de mantenimiento para todo el continente de aviones y motores aeroespaciales de la empresa francesa Safrán Aircraft Engines, que en el país lidera, Olivier Andriés. Ante el gobernador de esa entidad, Mauricio Kuri, Andriés dijo que la pandemia ha marcado un nuevo capítulo para el mundo y en el sector aeroespacial ya se vislumbra una nueva apertura de mercados para la que se encuentran preparados. Por su parte el mandatario Kuri, aseguró. “No los vamos a dejar solos en ningún momento, pedimos que vean a Querétaro como el futuro de los proyectos para Safran, no se estarán equivocando”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HENKEL

Con el liderazgo de Hannes Schollenberger, presidente de Henkel Latinoamérica, busca despertar el interés por las ciencias en los niños y las niñas de Latinoamérica. Para ello aprovecha el potencial de la digitalización, la compañía llevará a cabo el programa Mundo de Investigadores (Forscherwelt) a través de talleres de ciencias virtuales para 18 mil alumnos de escuelas en alrededor de 30 ciudades en la región. Mundo de Investigadores es la traducción de Forscherwelt, una iniciativa educativa internacional de Henkel desarrollada en 2011, en Alemania, que en la última década, llegó a más de 62 mil estudiantes de escuelas primarias en 13 países.

