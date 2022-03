Ronda Política

Víctor Lara

El espectacular incómodo es retirado por presión municipal

FOCOS ROJOS EN TUXTLA…

Hace unos días hablaba de puntos y focos rojos en el escenario electoral, las partes se están polarizando, los ánimos se están caldeando, se pueden desbordar en cualquier momento, todo parece que nadie pone orden, así lo indican los incidentes que día a día se están presentando en la geografía estatal.

En ese sentido, Tuxtla la capital había estado al margen de estos incidentes, hasta ayer.

Ayer la efervescencia política cobró energía, y casualmente la nota no la dio el PRI, ni otro candidato, la dio Eduardo Balcázar candidato a la presidencia municipal de Tuxtla por el partido Fuerza por México.

Por la mañana agradecía el apoyo brindado por el partido político que lo abandera, “Fuerza por México” por la colocación de espectaculares a efecto de fortalecer su campaña, pero horas más tarde fueron retirados en su totalidad.

Así lo dio a conocer el candidato, Que de manera unilateral y por demás prepotente, sin que mediara acuerdo alguno, la empresa CARTELERA DEL SUR S.A. de C.V. decidió retirar los espectaculares, argumentando “Que estaban siendo presionados por las autoridades municipales, para bajar de manera inmediata los espectaculares y que no importaba el costo económico que ello representará, que aún así los bajarían”

El candidato al tener conocimiento de esto, se trasladó a Casa Magna y presenció la bajada del espectacular de su partido, transmitió un video en vivo en su cuenta oficial de Facebook dejando constancia del hecho.

Por lo que hizo un llamado a la sociedad civil, para que sean testigos de cómo, los de siempre siguen con sus prácticas de siempre, dejó en claro que la intolerancia política no debe caber en esta sociedad democrática; Es inadmisible que esto suceda, que se recurra a las viejas prácticas autoritarias que Tuxtla no debería estar viviendo. Por lo que exige que el gobierno municipal saque las manos del proceso electoral, que permita una contienda política civilizada, pero con piso parejo.

Lo que argumentó la empresa si es creíble y atribuible a Carlos Morales pues es una persona intolerante no solo a la crítica, sino a todo lo que crea que puede afectarle, no mide consecuencias, es autoritario, para todos es un secreto a voces que él sigue mandando y ordenando en el Ayuntamiento, este atropello es un claro mensaje de que no le importa hacer lo que tenga que hacer para lograr sus propósitos.

Carlos Morales se ve ansioso, más de lo normal, anda molesto, más que otros días, está irritable, desesperado, pues ve que su campaña no despega, no logra empatías, no junta gente, solo los que van obligados, pero ellos también están igual que su candidato, de malas.

El Ayuntamiento regula el funcionamiento de los espectaculares, solo ellos pueden presionar, solo ellos pueden ejercer coacción al grado de perder una buena cantidad de dinero, pues no podemos, pasar por alto; que de por medio hay un contrato de

servicio con la dirigencia nacional del partido Fuerza por México, lo que lo llevará a enfrentar las consecuencias económicas y legales.

Lo cierto es que el mensaje del espectacular retirado le pego a Carlos Morales, independientemente que fue una idea fresca, moderna y muy digerible, el mensaje fue claro y contundente, es parte de una estrategia política electoral de vanguardia.

El mensaje fue directo y frontal, fue sal en la llaga, limón en la herida, pero sobre todo es el resultado de lo que la gente le ha dicho en sus recorridos en las colonias y reuniones con diversos sectores, no podemos olvidar su slogan “Soy la voz de los que no tienen voz” de ahí el mensaje en la imagen de ese espectacular, no hay más, acaso el tigre anda herido, eso es lo que da a entender Carlos Morales…

Eduardo Balcázar viene de menos a más en presencia en medios, se ha posicionado, ha ganado espacios en medios digitales y tradicionales, su estrategia política lo ha catapultado, proyectado, pero sobre todo lo ha acercado a la gente, hay personas y temas que normalmente a otros candidatos no les llama la atención, dicen no les deja nada, Eduardo Balcázar les ha apostado a ellos a los sin voz… No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

