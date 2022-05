Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El fracaso de la consulta popular es el fracaso del “llamado Presidencial”. Toda política tiene caducidad

Puras minucias, nimiedades, menudencias, pequeñeces, y hasta insignificancias trajo la consulta popular nacional, que, ante el fracaso total de asistencia democrática, porque sencillamente la gente no llego a votar, ahora tal como lo dijimos, el culpable de todo, es el Instituto Nacional Electoral (INE) como acusan los protagonistas de MORENA, buscando limpiar el fracaso de lo que ellos llamaron “enjuiciamiento para los expresidentes de México”, cuando todo es de sobra conocido fue un montaje, un enchufe manipulable y una gigante simulación porque jamás se le pregunto a los mexicanos que sí de verdad querían que se enjuiciara a los exmandatarios federales, sencillamente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nunca permitió que se le nombrara a cada uno de los enjuiciados en la pregunta que ellos después formularían.

Una mayoría de ministros reformularon la pregunta de la consulta popular en términos bastantes vagos, difuminando cualquier posibilidad de que fuera sobre los expresidentes: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Hasta el más versado se confunde con esta pregunta que lo que menos dice es que “Los expresidentes de México, deben pagar con cárcel sus bribonadas y pillerías”, es una vil mentira la pregunta con gran dosis de confusa, indefinida, Indistinta, indeterminada, y muy desordenada, que no tiene pies ni cabeza y hasta parece una trampa de la SCJN, porque señala en uno de sus textos, que “para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, también va dirigida para la cuarta trasformación, porque habla de “años anteriores” y al menos ya llevamos casi los tres años de este nuevo gobierno, donde muy bien podría castigarse las culpas de los actores políticos de la línea 12 del Metro o del mal manejo de la pandemia en México, que ha costado vidas de mexicanos, por engaños y trampas del actual sector salud federal.

Nadie puede negar que es un ardid y maña política electorera que constantemente escuchamos que “los mexicanos somos un pueblo sabio e inteligente”, cuando en el fondo no es así, y esta consulta popular, lo demostró, a los mexicanos poco les interesó e importó el llamado del Presidente López Obrador y de toda esa constelación de MORENA, que buscan sacarle raja a la pobreza del pueblo mexicano, siendo el gobierno que más programas sociales ha dispuesto para los que menos tienen, y en ese camino pretenden “sacarle raja” a esa política de darle dinero a los pobres de México, y no enseñarles a pescar, y por eso este fracaso en la denominada “consulta popular”, enciende los focos rojos de que los llamados de López Obrador, ya no está funcionando como tal, así se esté regalando los cientos de miles de millones de pesos.

En el fondo, el fracasado, el desengañado y malogrado, tiene nombre y apellidos. Ya no tuvo respuesta sus llamados Presidenciales” desde La mañanera”, así se haya inventado que se metería a la cárcel a los expresidentes de México, que él tanto acusa pero que tiene fotos con todos ellos. O sea, todo es simulación y más de lo mismo, mañana júrelo usted que “El carnicero de hoy, será la res del mañana”.

Un común denominador en la consulta nacional” es que los mismos de MORENA, no salieron a votar, prefirieron la diversión dominical que ejercer su voto que a ellos les convenía, al grado que ya desde ayer lunes empezaron los golpeteos entre los grupos de MORENA, por el fracaso de la consulta popular. Y no faltó justamente eso, que ya no le hicieron caso al llamado Presidencial, y es que la disyuntiva y la complejidad de MORENA se encuentra entre ellos mismos. Siempre hemos escuchado dentro de los auténticos morenistas, la frase orgullosa de “Soy Lopezobradorista”, como una salida a los yerros de lo que hace MORENA a nivel nacional, pero ahora con el fracaso de la consulta nacional también fracaso “El Soy Lopezobradorista”.

Se han caído imperios, dictaduras, caudillajes, gobiernos conservadores, porque no debería de caer un gobierno que ya dio todo, y que para el 2024, ya no hay argumentos para poder convencer. Creemos que el Presidente López Obrador con todo y ego y orgullo que lo caracteriza, empezara a soltar el poder, y los empresarios los empezara a defender, como ya lo empezó hacer con Carlos Slim. López Obrador lo que ya quiere es salir del atolladero, ya dio lo que tenía que dar, y a los primeros que le preocupa es a su gabinete federal y ampliado, que también ya mucho quisieran ahuecar el ala, sobre todo, los titulares de la Defensa Nacional y Marina. Por cierto, agradezco mucho los comentarios de algunos Morenistas que nos hablaron ayer para examinar y razonar el tema. Y eso es bueno, no ser apasionado e impulsivo.

Así que los mexicanos queremos de la próxima Consulta Popular “Justicia sí, simulación no”. La ley se aplica y a los corruptos hay que llevarlos a la cárcel. Esa pregunta no se pregunta.

Aremí Fuentes levanta polémica con su medalla de bronce, entre Baja California y Chiapas.

La halterista de Chiapas Aremí Fuentes se quedó con la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de realizar un levantamiento total de 245 kilos, con 108 en arranque y 137 en envión, y esa presea de la deportista es la tercera que consigue México en esta edición de la magna justa. Sin embargo, se levantó la polémica en razón de que la chiapaneca fue patrocinada y apoyada por el sistema deportivo del estado de Baja California Norte y no su estado natal de Chiapas, lo que provocó satanizaciones en contra de funcionarios públicos locales.

La pesista oriunda de Tonalá, ni siquiera había logrado su triunfo porque estaba de por medio una coreana que iba en mejor posesión que ella, cuando ya se había echado andar una campaña estatal en redes sociales de que la chiapaneca era cien por ciento “marca Chiapas”, pero a los pocos minutos también su hermana de la medallista entro al quite argumentando que fue Baja California Norte quien la había apoyado ante la falta de solidaridad de su propio estado natal. Había tanto preocupación en la aldea que, a las pocas horas de su medalla de bronce en Tokio, ya la estaban reconociendo como “Embajadora del deporte en Chiapas”, y que era un orgullo de casa.

En resumen, mientras en Tokio, Aremí Fuentes le ganaba a la coreana, en nuestro país, la batalla también se libraba entre Baja California y Chiapas, donde Chiapas si de verdad la apoyo, no tenía por qué defender vehemente y ardientemente a la atleta turula, que desde meses atrás había declarado su deseo de irse a practicar su deporte el pesismo a Baja California Norte. Una Aremí Fuentes triunfadora en medio, ahora de una batalla moral de quien verdaderamente la patrocinó y apoyó para conquistar ese honroso tercer lugar olímpico. Cosas veredes mi querido Sancho. Dixe.