Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador a alcaldes: Hay que acabar con las prácticas del pasado como corrupción, impunidad y nepotismo.

*“En Chiapas la rendición de cuentas es un acto de reciprocidad a la confianza del pueblo”, dijo también.

Para dar certeza legal a los ayuntamientos entrantes, e inicien el ejercicio de sus funciones con la misma entereza que quienes concluyen este encargo, este fin de semana una vez más los más trascendental fue la reunión en Palacio de Gobierno, con alcaldes y alcaldesas para dar seguimiento a los lineamientos del proceso de Entrega-Recepción Municipal 2018-2021, con el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, quien les pidió respetuosamente a los servidores públicos municipales y estatales desempeñar su labor de manera seria, acabar con las malas prácticas del pasado como la corrupción, impunidad y nepotismo, así como cuidar y vigilar que los recursos públicos se usen de manera correcta. “Si trabajan bien, el pueblo se los va a agradecer y podrán caminar con la frente en alto” les señaló.

El mandatario estatal también sostuvo que la mejor política es trabajar con honestidad, transparencia y en la búsqueda del bien común de todos, sin distingo, por lo tanto, cumplir en tiempo y forma con los procedimientos en materia administrativa y fiscal, permitirá avanzar en la atención y cumplimiento de las necesidades más sensibles de la población, sobre todo, de los sectores más vulnerables. Escandón Cadenas fue preciso: “La rendición de cuentas es un acto de reciprocidad a la confianza que el pueblo ha depositado en sus gobernantes”.

Desde la Explanada de Palacio de Gobierno, les advirtió también: “El deseo es que caminemos juntos, por eso estamos uniendo fuerzas, conocimientos y voluntades con las instancias competentes para fortalecer esta guía y motivarlos a evitar contratiempos”, dijo al tiempo de mencionar que realizar actos que dañen el desempeño de las autoridades entrantes obstaculiza el desarrollo de sus municipios.

Al reiterar que este proceso está sustentado en la política nacional y estatal de transparencia y rendición de cuentas, así como en el manejo responsable de los recursos públicos, el Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, resaltó la importancia de que haya responsabilidad, puntualidad y orden en el acervo documental y patrimonial que se entregue a la administración entrante, para facilitar la continuidad de los servicios, obras y programas sociales en cada municipio.

Anunció que en breve iniciarán las Jornadas de Capacitación de forma virtual a los funcionarios municipales, para dar a conocer los aspectos normativos y técnicos de este mecanismo que se pretende realizar bajo condiciones de civilidad, respeto y gobernabilidad. Además, enfatizó, que es esencial la conformación del Comité Interno a más tardar el 31 de marzo, el cronograma de actividades y velar por que su información contable, presupuestal y patrimonial esté debidamente actualizada.

En este evento también estuvieron el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Octavio García Macías, la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado; así como las presidentas y presidentes municipales de todo Chiapas.

El único objetivo es pues el buscar una transición ordenada en los ayuntamientos de Chiapas a fin de contribuir a que la administración pública camine bien, dentro de la 4T. Así las cosas.

Combatir la corrupción es el objetivo principal de la cuarta transformación.

Todavía el pasado miércoles 27, el en ese entonces Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, (JUCOPO) el diputado Marcelo Toledo Cruz, reconoció el trabajo realizado en dicha materia por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien impulsó la Iniciativa que permitió actualizar la normatividad en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

Dijo también que el objetivo principal iba acorde con los lineamientos de la Cuarta Transformación del país, que es combatir de manera frontal la corrupción y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos y agregó: “La nueva Ley de Entrega-Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, surge ante los cambios sustanciales de los procesos administrativos derivados de la innovación tecnológica, lo que obliga a adecuar al marco jurídico en lo que concierne a este rubro.

En un mensaje a los alcaldes, porque ese día también hubo reunión con los alcaldes de Chiapas, en torno a este rubro sostuvo que el desconocimiento de las leyes, no exime a nadie de sus responsabilidades. Por ello, solicitó a las autoridades municipales no heredar malas prácticas ni cualquier otro tipo de problema a quién recibe y reiteró: “Los comités de entrega-recepción son ahora parte de un procedimiento legal, no están sujetos a la voluntad de las partes, ya que se debe cumplir con esta etapa de la ley”

Lo extraordinario de esta actualización del nuevo marco jurídico en materia de entrega-recepción en los ayuntamientos, es que no solamente se está viviendo en Chiapas un proceso electoral, sino que se está marcando que en los ayuntamientos de Chiapas, aparte de que se supone ya no debe de haber corrupción, hay la promesa que habrá una entrega-recepción sin problema alguno al menos en las cuentas claras que encierra todo lo administrativo sobre esta importante materia que por vez primera en la historia se supone debe de haber ayuntamientos municipales que entreguen “buenas cuentas” a quienes los vayan a suceder en el cargo de Presidente municipal.

Un paso gigante en Chiapas en materia de transparencia pública y rendición de cuentas, que esperemos que se cumpla este cambio legal de “cuentas claras” que es lo que todo el tiempo ha exigido el pueblo de Chiapas, y sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, que como nunca han denunciado al actual alcalde Carlos Morales Vázquez, sobre escenarios grotescos de corrupción. Vamos a ver como masca la iguana en este caso.

Semana fatal: Se van grandes periodistas y ´personajes de la cultura y la escritura.

Una semana muy fatal y triste a la vez, con la muerte de reconocidos periodistas y personajes de la cultura en Tuxtla Gutiérrez, donde primeramente falleció nuestro compañero comunicador Erisel Hernández, después el también reconocido “Tincho Duvalier” , seguidamente el gran periodista Ángel Mario Kheratto Flores, y este fin de semana un grande de la cultura de Chiapas, el maestro José Luis Castro Aguilar, un afamado escritor, poeta, filósofo, Economista Universitario y Cronista de la capital.

Hablar de Erisel, Ángel Mario o de “Tincho” y del maestro Castro Aguilar, es hablar de personajes que hicieron historia en Tuxtla Gutiérrez y en la entidad, que ofertaron su tiempo como seres humanos dedicados al periodismo y que supieron escalar el reconocimiento de la fama y dela admiración, porque fueron muchos años dedicados a la noble profesión. Mención especial merece el maestro Castro Aguilar, que logró el respeto y el reconocimiento por su obra literaria y su grandiosa mente en la historia de Chiapas. Afortunadamente fui amigo de los cuatro y los cuatro con mucho acercamiento, por eso duele la partida de cada uno de ellos. Que Dios los tenga en un sitio de honor donde diga: “Aquí están cuatro grandes hombres de buena voluntad proveniente de Chiapas”. Dios siempre con ellos…DIXE