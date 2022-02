Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador a Presidentes Municipales, les pide rendición de cuentas claras para evitar problemas

El mejor compromiso entre autoridades municipales y la sociedad chiapaneca, que puede haber en esta cuarta trasformación en la entidad, es la transparencia y honestidad pública que pueda existir en los ayuntamientos municipales de Chiapas, donde lamentablemente siempre los escenarios de corrupción y malos manejos financieros han sido cartas de presentación en la totalidad de gobiernos sexenales anteriores, podría decirse que a veces se sataniza y critica a un gobierno sexenal por la galopante corrupción de sus alcaldes municipales, y no de la administración pública del estado.

Sin embargo, en esta cuarta trasformación de Chiapas, es doble responsabilidad pública, porque aparte de que no debe de haber corrupción, es el gobierno de la 4T, la que mayor ha exigido para que sus servidores públicos no incurran en actos de corrupción y delictivos que atenten contra los presupuestos municipales, estatales y federales. El perfil del gobierno actual en voz del propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es justamente “fuera la corrupción y los vicios de llevarse el dinero del pueblo como si fuera de los funcionarios públicos. Es el emblema de la 4T, que ya no haya corrupción y ladronadas.

Por eso reviste importancia la reunión que sostuvo este lunes 25, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con presidentas y presidentes municipales de la entidad, que realizarán el próximo Proceso de Entrega-Recepción Municipal 2018-2021, donde les hizo un llamado a cumplir con esta obligación de forma ordenada y de acuerdo con los lineamientos que marcan las instituciones.

“Si terminan el encargo con pendientes, al rato estaremos en un túnel sin salida, por eso es importante la profesionalización del servicio público. Sean ejemplo de que, cuando hay voluntad, todo puede quedar de manera ordenada y clasificada; que no sea un problema, que represente la solución”, apuntó al afirmar que es importante denunciar a quien no haga bien las cosas, pues el desconocimiento de las normas no exime de responsabilidades.

El gobernador les dijo también que al cumplir con este proceso conforme a la ley evita problemas futuros y da muestra de una administración de recursos transparente y con rendición de cuentas, el titular del Ejecutivo estatal también pidió a las autoridades municipales aprovechar las asesorías que en esta materia ofrecen la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso del Estado.

Al final el gobernador les dijo que, si tienen vocación, la mejor manera de seguir vigentes es hacer un trabajo comprometido y honesto para romper con la corrupción y la impunidad, que corresponda a la confianza que les fue conferida: “No importa qué ideología política mantengamos, lo fundamental es que nos sumemos todos en la búsqueda del bienestar del pueblo”. En fin.

Parachicos irreverentes y caso PES, muestran omisión y olvido en salud pública

Cada día sube más de tono que el sector salud de Chiapas, ha sido omiso y alcahuete, con el fenómeno de la pandemia, donde un gran número de chiapanecos han perdido la vida por causa del contagio del covid 19, y los vemos con que pasó con Zinacantán la misma semana pasada y el caso de los “Parachicos irreverentes” que salieron a bailar exponiendo la salud de si población y la de la misma Tuxtla Gutiérrez.

Se han suspendido fiestas populares del mundo como el carnaval de Brasil, o aquí en nuestro país, ferias de la importancia de la de Aguascalientes, Texcoco, y muchas más, y ya no se diga la feria Chiapas y la de Tapachula, San Cristóbal de las Casas, sin embargo, el caso de Chiapa de Corzo y sus Parachicos, fue muy lamentable que no hayan cumplido con el protocolo de salud pública y el peligro se pudo observar con las aglomeraciones que hubieron.

El pasado fin de semana y que fue escarnio en las redes sociales, se llevó a cabo la toma de protesta del Comité Directivo Municipal del Partido Encuentro Solidario (PES) en el municipio de Berriozábal, evento al que acudió como invitada especial la Senadora, Sasil de León Villard, a quien le no le importó para nada la sana distancia y se pasó por el arco del triunfo esta medida para evitar la propagación del virus del COVID-19. León Villard estuvo acompañada de Sergio Rivas Vázquez, Cinthya Reyes, entre otros personajes de la política chiapaneca quienes tomaron protesta a Marco Antonio Gómez Pérez «La Chorcha». (Sic).

Más allá de que también los escenarios partidistas en plena proceso electoral y en plena emergencia nacional en Chiapas deben de ser vigilados por el sector salud, para evitar que sigan subiendo los volúmenes de contagios en esta parte del país. No se debe caer en el exceso de confianza, porque este tipo de ejemplos de irresponsabilidad social, -el caso de los Parachicos- o política, -como el caso de Berriozábal y el PES- son lecturas que van en un sentido de que “En Chiapas hacerle frente al coronavirus” poco nos interesa, además que vamos en retroceso, porque llegamos al verde, y volvimos a bajar dentro del semáforo de salud a nivel nacional.

Las mismas redes sociales exigen que el sector salud Chiapaneco debe de ser más estricto y responsable, porque es la salud del pueblo, la que está de por medio, y es donde los medios también juegan un pale importante, que es velar porque las cosas se cumplan, y en el caso de Los Parachicos y el PES, muestra que algo está fallando en Chiapas. Ver para creer.

2021: Año de candidaturas para las Presidencias Municipales en Chiapas.

Nadie puede negar que el 2021 en Chiapas, será un proceso electoral de los más significativos e históricos en materia de candidaturas que aspiran a una Presidencia municipal, y ya no se puede esperar más de lo “derrumbado en una alianza” que hay con el fenómeno de las Presidencias Municipales. Será al menos, 12 candidatos que habrá en los municipios de Chiapas, y en las principales ciudades se habla hasta de 14 o 15, sumando las aspiraciones independientes.

La aritmética y la numeralia nos dice ahora que son 14 partidos políticos, 11 van solos y solamente el PRI, PAN y PRD van coaligados con una candidatura, o sea 12 caballos cabalgan en el hándicap 2021 de Chiapas para las sillas municipales., 12 carriles. Una sociedad en cada municipio que electoralmente se fraccionara y segmentara, por lo tanto, habrá alcaldes o munícipes que no contaran con un sólido “sustento popular”. Legitimidad sí, pero totalmente fracturado el voto, aunque en la lógica los partidos de casa, apoyaran a MORENA, porque muchas derrotas incomodaran y perturbara al dueño de la Hacienda Federal.

Se va a jugar electoralmente más que contar votos, restar sufragios porque ahora las estrategias van en ese sentido, aunque el triunfo tenga el que mayores votos logre amasar. Son estereotipos del jugar al revés, aunque habrá que ver si la Ley se estira en el tiempo y espacio. Ahora es el ente humano –aspirante- el que vale, las siglas quedaron atrás. DIXE.

PD: El dedazo partidista también será emblemático en las alcaldías de Chiapas.