Poder y Dinero

El gran fraude de López Mateos

· 60 años de electricidad del Pueblo, un fraude

· Contrarreforma energética, más negativos

· Daña ecología, dispara precios al consumidor

· Combustóleo y gas natural, errores de CFE

El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

Víctor Sánchez Baños

El resultado de esta contrarreforma fue:

1.- Regresa la corrupción a nuestras fuentes de energía, en especial la electricidad.

2.- Fortalecen los monopolios de Estado, como la CFE, que ha demostrado ser un avispero de corrupción, despilfarro e ineficiencia a lo largo de su historia, desde 1960 que López Mateos nacionalizó la industria eléctrica.

3.- Morena repitió mentiras demagógicas, de que no aumentará la electricidad. Claro que no lo habrá para la mayoría, porque le darán un uso político a las tarifas, como hoy ocurre. En las zonas donde no tienen simpatizantes, incrementarán el precio de la electricidad y a sus seguidores la disminuirán. No habrá opción, para cambiarse de empresa, e incluso de comprar celdas solares, porque ello estará regido por el Estado. Acabar con la clase media y convertirla en miserable, para tener sus votos y enquistarlos en el poder.

4.- “Le regresan la rectoría del Estado a la Energía Eléctrica”, dicen los morenistas, para “bien del pueblo”. Ni el Pueblo, ni Estado recibirán los beneficios, sino serán los mismos saqueadores de siempre que, del PRI, pasaron al PAN y ahora están en Morena. Esos, como el mismo Manuel Bartlett, sabe que, en los monopolios, sin supervisión, ni vigilancia del Pueblo, no tienen hartazgo de llenarse los bolsillos.

5.- La contaminación estará al tope. El uso de combustóleo (de la peor calidad internacional, como el que genera Pemex) y el carbón mineral (también de pésima calidad, ya que lleva gran cantidad de arena para defraudar al consumidor) con los que provocan enfermedades graves que van desde problemas respiratorios hasta cáncer. Pero eso no importa. También, ante la miserable actitud de Bartlett de no comprar las cuberturas cambiarias y de precio del gas natural, los puso a temblar y ello provocó los apagones del 28 de diciembre y de hace unos días.

La lista es larga, pero no hubo una postura digna de la oposición que acabara con los argumentos totalitaristas de Morena. Pasó la contrarreforma energética, como si no hubiera oposición.

Muchos legisladores, en especial los de Morena, ni idea tenían de la fecha de la expropiación eléctrica, ni los motivos, menos de los aspectos técnicos. El servicio durante 55 años estuvo acaparado por las grandes empresas privadas, como la Mexican Light and Power Company de origen canadiense y capital multinacional y la American and Foreing Power filial de la Electric Bond and Share, las cuales no estaban interesadas en el desarrollo industrial, comercial y agrícola del país; solo buscaban ganancias rápidas.

Lo nacionalizó López Mateos el 21 de octubre de 1960 y a la fecha sólo demostró incompetencia, corrupción y ser un lastre para todos los mexicanos. Esa es la verdad con datos duros y sin demagogia, ni verborrea política.

La verborrea de los legisladores federales, alrededor del debate en la aprobación de la contrarreforma Energética, es insultante. La ignorancia de muchos diputados, principalmente los de Morena, seguidos por los del PES e incluso el PVEM, PRD, PRI y PAN.

Ni a cuál irle.

Se entiende que buscan darle un enfoque ideológico a una contrarreforma que buscaba quitarle de las manos a los políticos empresas paraestatales, monopolizados, que los convirtieron durante el priismo de 80 años, en un botín incalculable.

PODEROSOS CABALLEROS

CERTIFICACIÓN

Muy preocupados estaban los morenistas por la certificación de la CFE como empresa que genera energías limpias. Se quejan que sólo son organismos privados los que los dan y a empresas privadas. No entienden que no entienden que son reconocimientos al sector privado y que los gobiernos no tienen la calidad moral para realizarlos. Así de simple. Son corruptos en materialmente todo el mundo. Así o más claro.

MICHOACÁN

En el análisis del Quinto Informe de Gobierno de Silvano Aureoles gobernador de Michoacán, el Congreso local no tiene idea en donde quedaron 2 mil 45 millones de pesos de la deuda que adquirió por 4 mil 90 millones de pesos. Por ello, le impusieron a Silvano un plazo de 30 días para que rinda cuentas. Hay duda si se esfumaron, se los robaron o fueron abducidos.

