Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El hipódromo casi listo, faltan partidos políticos que limpien sus rediles para la gran carrera a alcaldes

El Hipódromo ya se encuentra listo, las fanfarrias ya se escuchan, las cuadras ya tienen todo preparado, y los caballos ya están enlistados para la gran carrera por las Presidencias Municipales de Chiapas. Se trata del hándicap más anunciado en Chiapas en muchos años, y que viene un proceso inédito y hasta extraño, de que será la primera carrera ecuestre partidista de la tercera trasformación en el país, donde ahora ya no gobierna el PRI ni el PAN, sino MORENA, pero que también ahora ya no va implícito al menos en las boletas electorales federales, el nombre de Andrés Manuel López Obrador, quien fue el innovador del fenómeno llamado “Tsunami electoral”, que barrió electoralmente en todo el país, y que llevo al triunfo inclusive a candidatos de MORENA o su alianza (PT-PES) que nunca hicieron campaña electoral.

Sin embargo, no se trata solamente de que ahora el nombre de Andrés Manuel López Obrador, ya no va en la boleta electoral, y que de alguna manera tuvo un rebote favorable en muchos triunfos electorales en el pasado proceso electoral del 2018, tanto fedérales como locales, sino que ahora al menos en Chiapas contenderán 14 partidos políticos, más los candidatos independientes, lo que equipara a decir que serán las elecciones municipales del estado de las más competidas y reñidas en su historia moderna, lo que le da un plus especial al proceso electoral del 2021.

Pero también hay que decir, que más allá del trabajo cabal y responsable como autoridad electoral que viene haciendo el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) hasta ahora son las elecciones municipales de Chiapas que se dan dentro del problema de salud pública proveniente del covid 19, que más ha preocupado a nuestro México. Son competencias electorales donde el ciudadano chiapaneco tiene un valor agregado, porque no solamente se busca que salga a sufragar, sino que, para el próximo 6 de junio, se pondrán todas las herramientas eficaces en materia de salud por parte del IEPC, para que la ciudadanía salga a votar con libre albedrío y libre limpieza de salud pública.

Pero falta aún, que los partidos políticos junto con el árbitro electoral, limpien sus carriles donde van a correr los caballos de los institutos políticos de Chiapas, que al menos suman 13 y aparte los caballos independientes. Los partidos políticos tienen la obligación de observar la paridad de género, la cuota de juventudes, la cuota de representación indígena y deberán postular candidaturas que manifiesten no estar en alguno de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género. Las valoraciones éticas y morales en torno a la postulación de una candidatura es responsabilidad única y exclusiva de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, en su caso. Así que estos cuatro escenarios de democracia en Chiapas, no exime a los partidos de cumplir con sus obligaciones de respetar estos escenarios que hay que seguirlo con lupa. OJO militante de cada partido político.

En consecuencia, los actos y procedimientos posteriores a la conclusión del periodo de registro (21-29 de marzo), el periodo de sustitución de candidaturas hasta el 17 de mayo.

Los próximos Alcaldes de Chiapas estarán legitimados, pero sufrirán en su representatividad popular.

También el escenario electoral del 2021 en Chiapas, los futuros alcaldes municipales tendrán legitimidad, pero difícilmente habrá “representatividad popular” en su persona, quienes ganen las elecciones municipales. Habrá democracia, SI, habrá legitimidad SI, pero lo que no habrá es auténtica representatividad popular, porque los futuros Presidentes municipales de Chiapas, no contaran con los votos suficientes para darle una mayor representatividad popular con todos sus paisanos, para todo el pueblo, justamente porque se fracturara la votación ante tanto candidato a las alcaldías.

Nunca se había observado tanta “caballada” en un hipódromo local electoral, para competir en una carrera electoral reñida y casi implacable. Este fenómeno de tantos partidos políticos con sus respectivos “caballos” evitara que los triunfadores logren llegar a cantidades de votos estratosféricas. La democracia municipal de cada ciudad chiapaneca, se partirá, se dividirá, se fraccionará, por el número de partidos ante el número de votos que estén registrados en el padrón electoral de cada municipio. Las ecuaciones ya no serán como el proceso electoral del 2016. Los algoritmos se tambalearán.

Por eso hay razón ya de advertir que ya se habla de “democracia simulada” o fraude electoral, que determinados partidos políticos identificados con la parte oficial, les otorguen votos a sus partidos políticos aliados y aquí sí, todo se echaría a perder. Mover a Chiapas y Chiapas Unido, podrían beneficiar a MORENA.

Las fanfarrias ya se escuchan en el gran hipódromo para la gran carrera de las presidencias municipales.

Los binoculares apuntan las miradas a los carriles de….

En la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, en los carriles del hipódromo donde mayor están las apuestas donde al menos 13 caballos están registrados. Los binoculares apuntan hacia los carriles de Paco Rojas (Movimiento Ciudadano), Willy Ochoa (PRI-PAN y PRD) y Jorge Martínez del PVEM. De aquí saldrá el bueno. En Tapachula, los binoculares observan y apuntan su mirada al carril del PVEM con Cheque Orduña, el carril del PT con Luis Guizar, al carril del PRI-PAN y PRD Cesar Amín González Orantes, al carril de Mover a Chiapas con Alfredo Lugardo, y el carril de Movimiento Ciudadano con Cristian Ardavin García. De aquí saldrá el caballo vencedor.

En San Cristóbal de las Casas, donde mayor es la claridad de la carrera con rumbo al 2021-2024, se observan a MORENA con Juan Salvador Camacho Velasco, al PVEM con Mariano Díaz Ochoa, Movimiento Ciudadano con Hugo Pérez Moreno, y hasta un caballo cimarrón del Encuentro Social llamado Enoc Hernández, que ya corrió alguna vez. Son los más fuertes en la carrera. En Comitán, van en los carriles, con mayor fuerza, por MORENA, Jorge Constantino Kanter, por PRI-PAN y PRD, Mario Guillen “El Señor Fox”, por el PT otro Mario Guillen, “Mario Boquitas”, por el PVEM, Estrella Yamileth Molina Guerra, y por Movimiento Ciudadano, Víctor Hugo Guillen Meza. Se cazan apuestas.

PD: Para a los que no lo saben, de aquí hasta el 13 de abril, puede haber sustituciones y si saben manejar los intereses de su partido político hasta el 17 de mayo. Proceso electoral 2021 reñido y estresante. Ver para creer.

PD1: Todos los reelegidos para una Presidencia Municipal en Chiapas, debieron de haber cumplido con sus cuentas claras y avaladas por la ASE y la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. (ojo).

PD2: En Asamblea Extraordinaria de MORENA en Tuxtla Gutiérrez, se reunieron 45 delegados de 57, para obtener el quorum legal, pero eso no bastó para que los morenistas estén echando lumbre por la boca manifestando que privó el desaseo y cochinero al interior de la selección de aspirantes en Morena. “Vamos a impugnar todo el proceso, ante el IEPC, por tanto, cochinero antidemocrático”, fue la sentencia generalizada. Problema en puerta. Dixe.