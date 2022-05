Puntos Fiscales

El resurgimiento de Ricardo Anaya

José Luis León Robles

@pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, como cada semana les traemos un tema de café, y es que esta última semana dio de que hablar el ex candidato a la presidencia de la República Mexicana, nada más ni nada menos que Ricardo Anaya, que rechazó una curul plurinominal por su partido para las siguiente elecciones federales, él va por la grande, y es por ello como dicen por ahí algunos analistas políticos que empieza a trazar una ruta tipo López Obrador, el rival político del actual mandatario viene con todo, y no dudo que pueda dar la sorpresa en el futuro, siendo un político joven con ideas frescas que podría buscar un revanchismo político, en la política lo más sano es la alternancia del poder, estoy seguro que la idea de ser un buen candidato presidencial no agradará al actual ejecutivo ya que muchos años estuvo luchando contra el poder en turno, creando un Movimiento Político el cual es hoy la principal fuerza política del país, sin embargo el mayor error que puede tener un político son las falsas promesas que no se cumplen, y esto es lo que acontece como un desencanto entre el presidente y sus seguidores. Ricardo Anaya puede ser en un mundo paralelo el personaje por el cual López Obrador siempre fue el protagonista, y si no es así pues déjeme recordarle que en el sexenio del Expresidente Enrique Peña Nieto utilizó una de las secretarias de estado para frenar a Ricardo Anaya, dicha dependencia fue en ese entonces la procuraduría General de la República, un tema muy relevante en aquélla época el cual buscaba favorecer a su candidato oficial el Priista José Antonio Meade, en el trama que muchos sabemos fue claro que dichas acusaciones no prosperaron, sin embargo hubo un personaje político que se benefició y comparto su frase, le cayó como anillo al dedo. Esas situaciones en un joven político inexperto conjugado con el fracaso del resultado final de las elecciones presidenciales pasadas, tuvo que irse fuera de país, encontrar respuestas a sus preguntas inquietantes, le faltó experiencia y lo ha conseguido, va por su segunda vez a la competencia de la silla presidencial. Entonces Anaya Recorrerá cada espacio de la República Mexicana, ya lo dijo que va por la grande en el año 2024, no sé si es estrategia ante una eventual demanda que se le puede aproximar, pero si es así le va a salir un plan perfecto por si pretenden descarrila su candidatura, ya que será el mártir, y dígame si me equivoco distinguido lector, que siempre apoyamos al más débil, así se verá ese posible escenario. Algo que tiene también a su favor es el manejo de las emociones, no es una persona temperamental, sino que piensa en las consecuencias de sus actos, en cambio nuestro mandatario tendrá que trabajar en el manejo de esas emociones, ya que se ha observado lo que acontece cuando se le sale de control ese manejo de su carácter. Tomando en cuenta que aún no se tiene personajes que quisieran contender en ese futuro escenario, hoy lleva la delantera por lo menos en estrategia Ricardo Anaya. Por ello también en relación a quién podría ser su contrincante es nada más ni nada menos que el Doctor Hugo Lope Gatell, a quien tiene todo el espaldarazo de Andrés Manuel López, un personaje muy polémico a quien se le dio todos los reflectores para hablar de la Pandemia, un hombre con carisma que si bien en las últimas noticias no le ha ido nada favorable en sus intervenciones. Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta columna, no deje de seguirla en este prestigiado periódico, ya sabe que, si requiere algún tema en específico, escríbame en mi red social y con gusto abundaremos en ello.