DE Adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

El rostro del chisme y de la difamación

Una enfermedad común y muy corriente

LAS EMOCIONES negativas, toxicas no sin exclusividad de los alcohólicos y adictos, no lo es, es un sello de distinción de la sociedad ENFERMA, hiperenferma que habla por hablar, que en un segundo al abrir la boca destila veneno y en un instante, con su lengua de hacha, con ese filoso bisturí hace trizas el prestigio e imagen de una persona, el chismoso, intrigas maneja perfectamente su lenguaje facial, corporal y oral para acreditar credibilidad en la injuria injusta que emite a espaldas de una persona, ahora sí, que le pone sabor al caldo que sazona con especial talento. “Yo lo vi con mis propios ojos. Créelo”, yo no podía dar crédito, ¡pero es cierto!!!!! Somos chismosos por naturaleza. le echamos de nuestra propia cosecha a la cobarde calumnia que impacta y causa efecto ante el vacío espiritual y madurez emocional de quien. irresponsablemente confías en lo que está escuchando y lo más lamentable, es que da por hecho lo que escucho y toma decisiones en ese mismo sentido capaz de perjudicar a la víctima en este caso la persona que fue difamada, cabe destacar que una gran mayoría de la gente establece criterios equivocados y se cometen sendas injusticias que deberían de castigarse, a quien denigre a un ejecutivo de una empresa, citándolo como un degenerado sexual, por ejemplo, castigar por denigrar a cualquier persona, a López Obrador, lo distingue ese estilo de hacer trizas, picadillo, usando su lengua para difamar, denigrar y ridiculizar a cualquiera, ha logrado un México dividido y de odio, por su lengua de hacha.-

El chisme nuestro de cada día.

ESTA ES UNA FUERZA destructiva que predomina en las empresas, en las oficinas de gobierno, en cualquier ámbito laboral hay un afán de descalificar a seres humanos que no se pueden defenderse, del veneno que habrá de despertar la duda sobre su integridad moral y quien emite un chisme, y peor aún quien le da crédito, a un rumor, a una injuria, y a una difamación muestran sin duda el enorme vacío espiritual del que carecen, hay que entender que si escucho a una persona difamar a otra, yo estaré en el mismo riesgo de ser desprestigiado y cuando escucho a una persona hablar pestes de otra tengo que considerar su calidad moral, y en equidad darle la oportunidad del ofendido de que por lo menos se defienda de la cobarde injuria. Y grave error, injusto error, darle certeza al chisme que me han dado y por desgracia, normo criterios equivocados cuando alguien me dice que mi vecino es narcotraficante, cuando alguien me dice que un compañero de trabajo es un tranza, cuando alguien me dice que fulano de tal es un drogadicto y tristemente este es el chisme nuestro de cada día, es una cultura de hacer trizas a cualquiera.

La difamación es un delito

HAY DOS CASOS que sacudieron a los difamadores, uno es el de la actriz cinematográfica Sasha Montenegro ex esposa del ex presidente José López Portillo y quien sistemáticamente fue agredida públicamente, ridiculizada, humillada, hostigada por parte de la periodista Isabel Arvide quien en un abuso como periodista difamo hasta el cansancio a la actriz Sasha Montenegro y lo que nadie daba crédito, que esta victima habría de ganar una demanda por la cantidad de 15 millones de pesos en el juicio civil, Alejandra Asimovic Popovich mejor conocida como Sasha Montenegro sentó un precedente no solo en los medios periodísticos y políticos sino ante todos los mexicanos de que no es válido hablar por hablar, escribir y denigrar de que no por que seas figura pública, un periodista tiene derecho de tratarte en sus medios como si fueras una vil basura, dejando claro que la dignidad humana va por delante y que ella, Sasha Montenegro no solo defendió su trayectoria como actriz, sino su dignidad como ser humano, no obstante ante estos hechos, el periodista radiofónico Pedro Ferriz de Con en su programa radiofónico, del grupo imagen para empezar, menciono que el prestigiado periodista don Julio Scherer García había recibido la cantidad millonaria en dólares producto de un soborno de alguien que con esa cantidad habría comprado el criterio del fundador y director general en aquel entonces de la revista Proceso, ante esta calumnia y por el sentido burlón y sarcástico del locutor radiofónico; Julio Scherer García presentó la respectiva demanda por difamación de honor lo que un juez determino que Ferriz de Con debería de disculparse públicamente en el mismo espacio donde había ofendido a Scherer García además pagar una cantidad considerable como reparación del daño moral hacia una persona y ante el proceso, Ferriz de Con se justificó diciendo que su “fuente” le había fallado y que obviamente carecía de los documentos que con tanta seguridad aludió tener en sus manos, ante ello quedo en evidencia que es un alto riesgo difamar públicamente a cualquier persona.- López Obrador, por desgracia, es muy dado a difamar a cualquier persona e institución, supone y da por hecho, usa su “mañanera” para mostrar sus miserias espirituales, destila veneno a diestra y siniestra, la da vida al chisme, a las mentiras que repite hasta el cansancio, hasta que llega el momento en que el cree en todo lo que difama y afirma.- Supone y da por hecho, juzga, procesa y sentencia, es su verdad absoluta.- Es un profesional de la calumnia.

Hay un Judas en cada esquina

Eran las 2:15 de la madrugada cuando sonó mi celular y atendí la llamada, se trataba de una mujer desesperada, en depresión, llorando como Magdalena, trabándose al hablar, pidiendo ayuda a gritos y no hice otra cosa más que escucharla y escuchar su dolor lleno de impotencia, frustración e ira, hizo catarsis, vomitó toda la basura que la atormentaba y que le robaba el sueño, más que eso, la tranquilidad y la paz mental, emocional y espiritual. Esta mujer herida desahogó sus penas y tocaba un fondo, una severa crisis debido al hostigamiento, a las humillaciones, críticas, chismes y especulaciones negativas hacia su persona, toda esta ensalada emocional se la come día con día en su oficina donde labora y donde sus compañeros y compañeras, le hacen el conocido “Bullying”. Día con día, la hacen trizas, pedazos, la gente mal nacida, que no tiene oficio ni beneficio, que se han hecho expertas en juzgar a los demás, en levantar falsos, en difundir rumores, chistes, chismes en contra de la dignidad de esta mujer, que, como ella, hay víctimas de la mala leche, por todos lados y que irresponsablemente hacen un daño serio y profundo. Lo mismo se da en la escala gubernamental, en sindicatos, empresas y en cualquier centro laboral o educativo, el chisme y el meterse en lo que no les importa, es un deporte nacional, que si hubiera Olimpiadas con esta rutina, muchas ganarían medalla de oro. Después de la liberación que hizo conmigo, le di algunas sugerencias que, sin duda, durmió como niño recién nacido.