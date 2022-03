Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

El “soldadito de plomo” del INM convertido en un “pitufo gruñón soez”

• Contrato inhumano y a pura mentadas de madre trata a los agentes del INM en Chiapas…

• Se filtra video donde el soldadito de Plomo ahora convertido en un pitufo gruñón, le grita a un agente de la GN…

• Estamos bajo el mando de un Hitler de bolsillo, un cacique, un remedo de militar frustrado: Agentes del INM…

Luego de que agentes de la delegación federal del INM en Chiapas denunciaron al “soldadito de plomo” convertido en un pitufo gruñón, los trata a pura mentada de madre, aunado a que les da un trato soez, vulgar, soberbia y prepotencia, señalaron que ese viejito decrepito remedo de militar grita a los cuatro vientos que se quejen con quien se quejen no lo pueden correr porque él es amigo del secretario de la defensa nacional, así es que ni el mismo presidente puede quitarlo de ese cargo que en mala hora decidieron mandarlo a la delegación del INM en esta entidad. ante ello dijeron que más de un centenar de familias de los agentes de migración, entre hombres y mujeres, sindican al soldadito de plomo Taboada, que el secretario de la SEGOB investigue a ese remedo de militar que explota a los agentes y trabajadores del INM en Chiapas quien los obliga a cumplir pone jornadas laborales de manera inhumana, pensando el pitufo gruño que esta con su tropa de milites. el generalito, que no es más que un imberbe soldadito de plomo frustrado y con traumas Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, es un ex militar que cobra una jugosa pensión por ser militar retirado y otro jugoso sueldo como Delegado, pero ahora, sin embrago, eso a nosotros que nos importa -dijeron- nuestra molestia es que ese fracasado intento de militar está violentando nuestros derechos laborales y eso debería de investigarlo el secretario de la SEGOB Adán Augusto. El soldadito de plomo convertido en un Pitufo gruñón viola la ley federal de trabajo -comentaron- explotándonos con horarios infrahumanos, sin importarle la salud de sus subalternos, y cuidado que ose en quejarse porque el soldadito de plomo pega de golpes en su escritorio y a pura mentadas de madre nos quiere tatar sin respetar el género, castigando a los que se defienden de la guerra que hay entre migrantes y agentes que están defendiendo y sacando la casta por defender la soberanía nacional. El perverso viejo decrepito Saldadito de plomo nos explota con jornales de trabajo que van de 48 o 72 horas de trabajo, por seis de descanso, lo cual es inhumano, además, enfatizaron, no se nos permite realizar sus necesidades básicas como lo son descansar y un tiempo razonable para ir al baño, dormir mínimo ocho horas y comer», denunciaron familiares de los agentes. Los agentes del INM en Chiapas piden al secretario de la SEGOB, Adán Augusto, que escuche y atienda sus demandas antes de que tomen otras acciones, porque ya están hartos de los insultos, soberbia y prepotencia del soldadito de plomo para con ellos, Queremos hacernos escuchar a través de este medio y hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidiendo que se respeten sus derechos y prerrogativas laborales enmarcadas en la ley federal del trabajo, como es el de tener un horario laboral digno, toda vez que el soldadito de plomo convertido en un pitufo gruñón que nos trata a puras mentadas de madre, siempre utilizando un lenguaje soez y vulgar, los es una situación insoportable para todo aquel que trabaja bajo su mando, a quienes constantemente los amenaza con despedirlos. No hay que olvidar que la SEGOB envió a un grupo de la contraloría interna o de asuntos internos a investigar las denuncias que las agentes de migración en esta entidad hicieron por acoso laboral, malos tratos, entre otros, y hasta el momento los restados o fallo de esas entrevistas a las agentes de migración hasta el momento la SEGOB no ha dicho nada. Ojalá que esto cambie y se nos restituyan nuestros derechos laborales -señalan- porque los trabajadores del INM en Chiapas, estamos bajo el mando de un Hitler de bolsillo, un cacique, un remedo de militar frustrado, acotaron. El secretario de la SEGOB debería investigar estas denuncias que valientemente hacen los agentes federales de migración en Chiapas, antes de que los de la migra en esta entidad opten por tomar otras acciones, un aviso o grito al tiempo salva y corrige hierros, sino al tiempo…ver para comentar

ABRAZOS, NO BALAZOS, SINÓNIMO DE COMPLICIDAD CON LA DELINCUENCIA…

Los integrantes de los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados recriminaron y rechazaron a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Ícela Rodríguez, por seguir implementando una política de “abrazos y no balazos” para reducir la violencia y la delincuencia en México. Durante la comparecencia de la funcionaria federal, sindicaron que, esa estrategia es una política de complicidad y evasión ante el crimen organizado. Agregaron que, “Abrazos no balazos es una política que no compartimos, porque esa política representa una causa de sufrimiento, de dolor, y de muerte para cientos de miles de familias mexicanas quienes hoy padecen los efectos del crimen organizado. Así mismo comentaron que, Esa política no se traduce en otra cosa sino en una actitud de complicidad y de evasión ante el crimen organizado, no se traduce en otra cosa más que en el hacer y dejar pasar a los grupos criminales”, reclamó el diputado del PAN, Román Cienfuentes Negrete. Al final acotaron que, a lo largo de estos tres años, el combate a la delincuencia de este gobierno se ha destacado por la ocurrencia y la improvisación, y sostuvo que ya quedó lejos la promesa de que el ejército volvería a sus cuarteles…sin comentarios

LA ESTAFA MAESTRA DEBE ALCANZAR A CHIAPANECOS CORRUPTOS…

El tema muy conocido en esta administración como es “La Estafa Maestra”, que surgió de los indicios aportados por la Auditoría Superior de la Federación, donde se expone un esquema de desvíos y desfalcos multimillonarios en el que supuestamente participaron, al menos una docena de dependencias en aquellos primeros años del gobierno, según se dice, sin conceder, Peña Nieto, y donde se comenta que la instancia en la que más desvíos se reportaban en la estafa maestra, era Petróleos Mexicanos, dependencia que era dirigida por Emilio Lozoya Austin. A ciencia cierta nadie sabe, nadie supo cómo van las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre la “estafa maestra”. Pero si se compara con el caso Odebrecht a Lozoya se le señala, según diarios nacionales, por haber recibido entre 2012 y 2014 sobornos por 10.5 millones de dólares (alrededor de 140 millones de pesos de esa época), en la ‘estafa maestra’ a Lozoya “se le extraviaron” 3 mil millones de pesos de Pemex, o de los mexicanos. Como que sí tendría que aclarar eso, ¿no?, En tanto que a Rosario “R” también se le perdieron demasiados millones en Sedesol, (2 mil en números redondos), pero ella si tiene que responder por ello. Pero no desde una cárcel en tanto no tenga una sentencia condenatoria. El oficial mayor de Rosario Robles en todo ese proceso fue Emilio Zebadúa, quien en su momento combatió las indagatorias en su contra y luego se supo, sin conceder, que había entablado negociaciones con la FGR para colaborar en la investigación. Si el titular de la FGR Gertz Manero, aplicara con Zebadua, de nueva cuenta un criterio de oportunidad, algo andaría mal: esa figura se estableció en la ley para facilitar que piezas menores del engranaje de un presunto esquema delincuencial tuvieran incentivos para entregar a los maquinadores de los ilícitos, mismos que se habrían aprovechado de su alta jerarquía para descargar en eslabones menores el peso de las responsabilidades. En Chiapas la “Estafa Maestra” también se debe investigar, sin embargo, muchos funcionarios y ex funcionarios de gobierno gozan de impunidad, se dice, sin conceder, unos devolvieron parte del recurso que manejaron, otros supuestamente, sin conceder, sirvieron de “pone dedo”, en fin, en la Estafa Maestra no están todos los que son y no son todos los que están…sin comentarios

VAMOS PARA ADELANTE CON EL APOYO DE MI GENTE: EMILIO SALAZAR…

El empresario y ex diputado local Emilio Salazar Farías posteo en sus redes sociales el siguiente texto: Dedicado a quienes generan problemas y no soluciones, y no tiene que ver con política. Una vieja película termina con un párrafo de carta que describe lo que sucede con los problemáticos. Y dice: “Eres como el viento, yo soy como el león, Tú formas la tempestad, la arena me pega en los ojos y la tierra abraza. Rujo de furia, pero no me escuchas, tu soberbia no lo permite. Hay una gran diferencia entre nosotros, yo al igual que el león debo permanecer en mi sitio, mientras que tú como el viento jamás sabrás el tuyo.”

Y sigo en mi sitio dando mi lucha, como puedo, como siento, pero sobre todo con el apoyo de la razón y la constancia. Obstáculos siempre, envidias hasta de los más cercanos, pero Dios y mi fe más cercana aún. Para adelante con el apoyo de mi gente. TUXTLA, TUXTLA, TUXTLA…ver para comentar…Por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS