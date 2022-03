Comentario Zeta

Carlos Z. cadena

En Chiapas hay que apostarle a un proceso electoral fraterno y civil. No a la lucha intestina y oculta

Conforme transcurren los días, en Chiapas la efervescencia electoral sube de clímax, y el ambiente se torna complicado porque ya se observan los golpeteos y zancadillazos al interior de los propios partidos políticos, entre sus mismos militantes que aspiran a un cargo de elección popular. El primer problema es que la rebatinga se encuentra entre la misma militancia de cada partido, porque a pesar de que subió la temperatura de que cada instituto político contara con su candidato a la presidencia municipal, que es donde mayormente jala más agitación, ansiedad y hasta interés de grupo en toda la militancia: Las candidaturas a las Presidencias Municipales.

Al menos entre los principales partidos de Chiapas, que buscaran la Presidencia Municipal, los dimes y diretes están en su apogeo, y lo mismo ocurre en el MORENA o en una alianza como la que se conformó entre el PRI, PAN y PRD, donde al menos en MORENA que es el partido que gobierna hoy en el país, en ciudades chiapanecas como Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán, se observa los choques y los golpes bajo la mesa. En la Alianza PRI. PAN y PRD, algunos militantes alegan imposiciones, y en otras ciudades también existe la lucha interna fuerte y muy caliente.

Evidentemente que esta primera lucha intestina en Chiapas donde el primer filtro será el interno para sacar a su candidato cada partido, se puede ver en “las redes sociales” como se “golpean” a sus contrincantes que son de las mismas siglas, y lo quieren hasta aniquilar. Es en MORENA donde mayor es la lucha, pero hay casos como el de Tonalá, donde los de MORENA que se inscribieron cuatro (Ezequiel Trinidad Fuentes, Sinuhe Toledo Laguna, Francisco Javier Ovando Cruz, Javier Naveju Rincón) se encuentra unidos, muy fraternos, ensamblados y hasta fotografías se toman con grandes sonrisas, caso contrario en Tapachula, que algunos ni se pueden ver.

Ojalá las cosas marchen bien, y el próximo proceso electoral siga caminando propositivamente en Chiapas, porque lo que quieren los chiapanecos son elecciones limpias y sobre todo que no haya enfrentamientos, pugnas y provocaciones, y que las cosas no se salgan del cauce. Los Chiapanecos no quieren eso.

Hay que seguirle apostando a un proceso electoral en el estado de Chiapas fraterno y transparente, que lo primero que hay que sortear es justamente las luchas internas que pueden provocar rupturas en los partidos políticos y crear turbaciones y desconfianzas donde los que no estén de acuerdo con una candidatura de su partido político, se van a ir a tomar la foto inmediatamente con otros institutos políticos en son de apoyarlos.

Por eso mucho contara la madurez, la razón y el criterio de cada militante de cada partido político en Chiapas. La pasión no nos debe de llevar al desfiladero. En fin.

Despliegan marinos en la Costa de Chiapas, para vigilar vacunas.

Desde este miércoles, elementos de las fuerzas armadas salieron de las instalaciones de la 14 Zona Naval con sede en Puerto Chiapas para sumarse activamente a la aplicación de la vacuna al personal del sector salud que se encuentra en la primera línea de batalla contra esta enfermedad. En este sentido, dos brigadas iniciaron su concentración a los municipios de Arriaga y Tonalá; mientras que los tres restantes acudieron a la BASANTAP en espera de las dosis que serán destinadas a la Jurisdicción Sanitaria VII, mismas que podrían aplicarse en los municipios de Huixtla y Tapachula.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, participa en el despliegue operacional nacional para la distribución, resguardo y aplicación de la vacuna contra la COVID-19 y con ello refrenda su compromiso de servir a México. Trascendió que este Mando Naval ubicado en Puerto Chiapas, ha desplegado personal y unidades tanto aéreas como terrestres con el objetivo de apoyar en la seguridad durante el resguardo y traslado de la vacuna, así como en los lugares donde se está aplicando.

Cabe recordar a la ciudadanía que en esta etapa, el Programa de Vacunación se enfoca a la población de adultos mayores de 60 años, quienes previo a asistir a su vacunación deberán registrarse en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, así como en la aplicación de la segunda dosis al personal de salud de primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Así las cosas.

Rapiditas. – En Tonalá, la tierra turula, se inscribieron cuatro para buscar la Presidencia Municipal por MORENA, ellos son: Ezequiel Trinidad Fuentes, Sinuhe Toledo Laguna, Francisco Javier Ovando Cruz, Javier Naveju Rincón. El que salga sin duda se la va a enfrentar con el actual edil Manuel Narcía Coutiño (MANACO), quien es de los pocos alcaldes como el de Huixtla, también José Luis Laparra que podrán seguir en una reelección para dirigir la administración municipal que representan. Se cazan apuestas…Ya despacha como nuevo delegado estatal de la SADER, en Tuxtla Gutiérrez, Héctor Cano de la Torre, quien fue nombrado por el propio secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del país, Víctor Villalobos Arámbula. Una decisión que fue bien aceptada por la experiencia y conocimiento en la materia que tiene el nuevo delegado chiapaneco sobre este rubro. Además, hay garantía que de una vez salgan proyectos importantes del campo chiapaneco por parte de esta institución federal. Chiapas está muerto en esta materia…Sigue el arguende en Cintalapa donde una regidora de nombre Lorena Vázquez Castillejos, fue acusada de extorsión por parte de varios habitantes con la promesa de otorgarles una vivienda. Lo grotesco del caso que la regidora como es del PES, involucro a su madrina la Senadora Sasil de León Villard, quien presuntamente viene realizando las gestorías a nivel nacional. Inclusive ya hay una carpeta de investigación de este caso donde nuevamente aflora la maldad humana del PES…Siguen las oraciones en favor de su salud para el señorón Ricardo Iturbe González, que sigue aun con un quebranto complicado en su cuerpo a sus 95 años de edad. Un periodista que tuvo una leyenda reconocida a nivel nacional, y que decidió venirse a vivir a Chiapas, porque la vida le dio una chiapaneca para casarse, Él es padre de conocidos personas como Gabriela, David, Ricardo, Marcela y Devora. Dios siempre con Don Ricardo…Dixe.

Grandes obras estatales para Tuxtla Gutiérrez.- Las buenas nuevas que dio a conocer el flamante secretario estatal de Obras Públicas, Ángel Carlos Torrez Culebro, a través de Diario de Chiapas digital, tuvieron excelente respuesta de la ciudadanía, donde se anunció la construcción de una obra de alto impacto como es el paso a desnivel del Libramiento Sur y la 11 Poniente, con una longitud de casi un kilómetro con una infraestructura moderna y que se vio a través de un video, además se anunciaron las edificaciones de otros “pasos a desnivel” para los próximos años, incluyendo la entrada principal a la capital proviniendo de la Costa o ciudad de México, conocida como “La Carreta”, que podría llevar para finalizar este gobierno de Rutilio Escandón en conformar un importante circuito interior vial alrededor de toda la capital chiapaneca que tendrían un desfogue vehicular enorme dentro del campo vehicular que es indeterminable el número de vehículos que se mueven en la ciudad capital.