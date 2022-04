Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Chiapas, la reelección municipal es figura de burla, infamia, degradación y afrenta al pueblo chiapaneco

Al menos en Chiapas, será el 2021, que los chiapanecos puedan reelegir a sus Presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, aunque desde el 2018, había esa prerrogativa de ley, pero en Chiapas no se le dio mucho valor, por ser impensable que un presidente municipal, tenga los suficientes arrestos y agallas para seguir en la continuidad del cargo, ante la denigración de esta figura de gobernante en los municipios chiapanecos, donde los señalamientos de corrupción y descomposición en la administración municipal, siempre han sido contundentes y determinantes en los malos manejos, donde hasta la tazas de baño, aires acondicionado, puertas, sillas y escritorios se han llevado los ediles de sus “palacios municipales”, después de concluir su trienio.

Sin embargo, la prueba se dio para este 2021, el “Sufragio efectivo no reelección” que nos inculcaron por 84 años, de pronto se convierte en “Sufragio efectivo sí reelección”, aunque hoy en día en las principales ciudades chiapanecas se hayan cometido los peores actos de complicidad para cometer pillerías y actos de corrupción, como nunca en la historia. ¿Estamos en la antesala del infierno absolutista?

Hasta ahora la LXVII legislatura del Congreso del Estado, ha señalado que al menos 41 presidentes y presidentas municipales de Chiapas abandonaron —temporalmente— su cargo para pretender y buscar la elección consecutiva del próximo 6 de junio. Hasta el 8 de marzo, 33 alcaldes y ocho alcaldesas de la entidad solicitaron licencia temporal al Poder Legislativo local con el fin de ser reelectos por otros tres años más. Este fenómeno de “solicitudes de licencia temporal” para una reelección a alcaldes de Chiapas, muestran no solamente la ambición de la “figura de Presidente Municipal” en la entidad en esta cuarta trasformación, sino que deja al descubierto que poco les importa los resultados financieros municipales en que hayan quedado sus municipios, porque no han entregado sus cuentas públicas, además que se aprovechan maliciosamente que prácticamente el año pandémico -2020- no se trabajó, privó la flojera al 100 por ciento, y fue un año que se la pasaron de vacaciones la mayoría de los alcaldes de Chiapas, y así se dan el lujo de solicitar “licencia temporal” para lanzar el mensaje de que están cumplimiento a carta cabal su responsabilidad que le otorgaron sus ciudadanos que confiaron en ellos. (Sic)

Un cinismo como nunca en la historia de Chiapas, se puede observar en esta postal de los Presidentes municipales que ya no representa democracia, sino “voracidad de poder”, donde “las cuentas claras”, no valen nada. Hasta ahora en el país y en Chiapas, se habla de la reelección, un asunto especialmente controvertido y refutado, cuyo planteamiento fue considerado de mal gusto por mucho tiempo, sin embargo esta proclama reeleccionista al menos en las figuras de los Presidentes Municipales, levanta polémica en Chiapas, porque como muestra un botón, en al menos las cuatro principales ciudades de Chiapas, se otorgó la reelección por parte de los partidos políticos y evidentemente por parte de la estrategia oficial, donde no hay una autentica representatividad democrática, como el caso de Carlos Morales Vázquez, que se inscribió en el PES, y gano y ahora se inscribe en MORENA para una figura reeleccionista, lo que desvirtúa un propósito legal de partido político y cualquier estrategia que haya.

En este sentido, vale señalar que el reto más grande lo presentarán en nombre de la equidad, que tienen como objetivo cuidar que ningún liderazgo político se construya con anticipación y así nadie goce de ventajas “indebidas”. Lo cierto, sin embargo, es que el candidato que busca la reelección de manera natural siempre va a tener ventajas sobre quienes le retan para sacarlo de su curul o alcaldía. Otro de los propósitos de la reelección es la continuidad en el desempeño del cargo que propicia una mayor rendición de cuentas, ese es el propósito, cuando aquí en Chiapas, es denuncia tras denuncia de corrupción en contra de los principales alcaldes empezando con la capital de Chiapas.

Más allá de los procesos internos de los partidos políticos, no podemos dejar de considerar que, nuestro sistema electoral está construido para evitar que quienes ocupan un cargo de elección popular no lo utilicen como plataforma de lanzamiento para contender en la siguiente elección. Por ello se exige que aquellas personas que buscan un cargo de elección popular se separen del puesto anterior meses antes de la elección, adicionalmente se prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales y la promoción personalizada de los servidores públicos a través de propaganda gubernamental. En Chiapas muchos le sacaron raja y lo peor no hay compromiso moral de haber dejado los presupuestos municipales transparentes. Los presupuestos quedaron al algarete y eso es apoyo oficial.

Un sistema electoral democrático debe generar certeza absoluta sobre las condiciones de la competencia. Hoy no existe claridad sobre cómo deberá operar la reelección en el ámbito federal ni en el ámbito local. Otro ingrediente más a considerar este 2021 que viene.

Señalan que Carlos Morales opera comités para votos condicionados

Más allá de las denuncias que se ha hecho con la complicidad de la empresa Veolia, este fin de semana Diario de Chiapas denunció que la inversión y operación de los programas de alumbrado público municipal en Tuxtla Gutiérrez están siendo usados con fines políticos-electorales, por “altos” funcionarios del mismo ayuntamiento capitalino.

“Trabajadores de la Secretaría de Servicios Municipales de Tuxtla Gutiérrez revelaron a Diario de Chiapas, que los diversos programas de alumbrado público con los que opera la ciudad, están siendo sujeto de control electoral mediante la conformación de comités, que pretenden única y exclusivamente la promoción de la imagen y nombre de alcalde con licencia, Carlos Morales Vázquez. Empleados de esta dependencia municipal —que omitieron su nombre por temor a represalias—, manifestaron que antes de que Morales Vázquez abandonara la presidencia municipal, le instruyó al secretario de Servicios Municipales, José Alfredo Ruíz Samayoa, la estructuración y conformación de comités seccionales de alumbrado público, para encuestar y levantar información casa por casa”. (Sic).

De esta forma, aseguraron que a “todas luces” le están dando un tinte político a estos programas, para tener una estructura de movilización y operación electoral en las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Protestan contra la reeleccionista Jerónima Toledo

También este fin de semana alrededor de 150 personas de la comunidad de la Sierra, municipio de San Cristóbal de Las Casas, tomaron la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, para exigir el cumplimiento de una obra prometida por la que también presento licencia temporal, la presidenta Jerónima Toledo Villalobos, otra servidora pública que se inscribió para la reelección. Los inconformes llegaron desde las 6:30 de la mañana para apoderarse de la caseta, con lonas y mantas denunciaron el incumplimiento de la obra prometida desde el año 2019 por Toledo Villalobos, obra que se llevaría a cabo para beneficio de la comunidad La Sierra. Dixe.