En Chiapas, no se negocia la ley y ni hay impunidad, quien la hace la paga: Olaf Gómez

Luego de manifestar que todas las acciones de justicia están sustentadas en las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y enmarcados dentro de un marco jurídico que marca la ley, el fiscal General de Justicia en esta entidad maestro Olaf Gómez Hernández, señaló que quien las debe y la hace las paga. Cabe destacar que según se ha sabido que, ante los últimos acontecimientos que se han registrado en algunas partes de las regiones del estado que todo podría tratarse a una campaña por la aplicación de la justicia en contra de la delincuencia organizada. Gómez Hernández fue claro al decir, lo único que se pretende es denostar, dejar en mal ante la sociedad a un gobierno que está haciendo su trabajo con apego a la ley, al mismo tiempo comentó, los hemos manifestado en repetidas ocasiones en Chiapas, no se negocia con la delincuencia no habrá tregua por la pandemia provocada por el COVID-19. Nuestro trabajo va encaminado y enmarcado en aplicar la ley con justicia sin distingos de ninguna índole, caiga quien caiga. Sabemos que cuando se aplica la ley con justicia social agregó, tocamos, lastimamos intereses, pero eso aquí no nos importa porque quien infrinja la ley las paga, remarcando que en Chiapas no hay impunidad, no hay preferencias para nadie, el Gobernador gobierna para todo los chiapanecos. Al final comentó que los ex alcaldes y alcaldes actuales que no estén al corriente con sus cuentas públicas y tengan observaciones graves se les aplicará la ley, aquí en Chiapas no hay privilegios para nadie, acoto… Sin comentarios.

LA FGJE DETIENE A MATILDE ESPINOZA, “LA LOBA” DE SUCHIATE

Hace ya más de un año, por ahí del mes de marzo no si te recuerdas amigo lector Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron esa mañana a la alcaldesa del municipio de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo por el presunto delito electoral. Según la información proporcionada por funcionarios de la PGR y del gobierno de Chiapas, a las 8:25 de la mañana unas células de agentes federales detuvieron a la presidenta municipal a la salida de su domicilio ubicado en la Primera Avenida Poniente Barrio Nuevo del municipio, Pues te comento que ayer por la mañana la popular Loba fue detenida y fue trasladada inmediatamente al centro penitenciario del Amate ubicado en el municipio de Cintalapa. Según la información confirmada por fuentes oficiales dignas de todo crédito la madrugada de este jueves, un grupo especial que vino de la capital del estado de la Policía especializada, detuvo a la ex alcaldesa de Suchiate por el partido verde Ecologista, Matilde Espinosa, mejor conocida como La Loba de Suchiate, al parecer su detención obedece a que no ha podido comprobar 48 millones de pesos durante su administración 2015 – 2018.

Elementos de la policía estatal especializada fueron los que dieron cumplimiento a la orden de aprehensión que fue girada por un juez y solicitada por el órgano de fiscalización del congreso del estado, cabe destacar que la Loba fue asegurada, según se supo, cuándo se desplazaba a bordo de una camioneta sobre la carretera Jaritas – Manuel Ávila Camacho. También es perentorio destacar que Matilde Espinosa fue presidenta municipal del período 2015-2018 del municipio de Suchiate, dónde al salir no pudo comprobar el ejercicio fiscal de al menos 480,000,000 de pesos (por comprobación y justificación del gasto público), así mimos recordar que la Loba ganó la alcaldía de Suchiate en el 2015, por el partido verde ecologista de México, en el 2021 volvió a ser candidata del mismo partido para ocupar la presidencia municipal de Suchiate, pero perdió la elección. La expresidenta tras ser detenida por los elementos del grupo especial que vino de la capital del Estado, le dijeron que tenía una orden de aprehensión y de inmediato fue trasladada al penal del ámate en Cintalapa, Chiapas, en las próximas horas se determinará su situación jurídica ante el órgano de fiscalización del congreso del estado. Aunque de última hora se supo, sin conceder, por fuentes extraoficiales que la ex alcaldesa Matilde Espinoza La Loba ya había sido procesada en un abrir y cerrar de ojos, es decir, al parecer, ya tenían todo preparado y de inmediato se le procesó. Por el momento familiares de la ex alcaldesa se andan movilizando para poder ver si la ex presidente de Suchiate es acreedora para pagar una fianza y así, pero si ya procesaron, como se dice, se les dificultara todo…ver para comentar

FALSO MENSAJE EN REDES SOBRE FEDATARIOS ACLARAN NOTARIOS…

Luego de una noticia que corrió como reguero de pólvora por las redes sociales sobre una lista de notarios que habían sido señalados por el SAT y que los que habían escriturado con algunos fedatarios que aparecen en esa lista organizaciones notariales, como la del Notario Noé Díaz González Presidente del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas. Así como de la Notaria Alejandra Cruz Toledo Presidenta del Colegio Región Costa. Del Notario Wenceslao Camacho Pimienta Presidente del Colegio Región Centro, y del Notario Ángel Wenceslao Carballo Zenteno, Presidente del Colegio Región Selva. Exhibieron una carta que más o menos dice así: A la opinión publica manifestamos que con relación a la lista publicada por el SAT que habla de la cancelación de mil 425 Fedatarios Públicos a nivel nacional que estaban adheridos al “esquema de inscripción al RFC a través de Fedatarios Públicos, por medios remotos”, el Consejo Estatal de Notarios del estado de Chiapas, integrado por los tres Colegios Regionales, Selva, Costa y Centro, que agrupa a todos los notarios chiapanecos, hace la pertinente aclaración: Ese esquema nació hace más de una década, a raíz de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó el auxilio al Notariado mexicano para que, por medios remotos, los Notarios pudieran inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a las empresas o personas morales que se constituyeran ante ellos. En un principio, -aclaran- fue sencilla dicha inscripción, por lo que muchos clientes preferían el servicio del Notario para inscribir a sus empresas porque les facilitaba el trámite y les evitaba perder tiempo al acudir personalmente ante las propias oficinas del SAT. Empero -comentaron-, la actualización de la plataforma tecnológica del SAT volvió muy complicado el uso de esa herramienta y, por ese motivo, varios notarios paulatinamente se fueron dando de baja de ese sistema o muchos de ellos no presentaron su aviso de renovación de vigencia del esquema de inscripción aludido. Ahora bien, -subrayan- la referida lista publicada este miércoles por el SAT a nivel nacional, y que incluye a 35 Notarios chiapanecos, quiere decir que esos fedatarios únicamente no podrán inscribir en el RFC, desde sus oficinas, a las empresas o sociedades que se constituyan ante su Fe y de ahora en adelante, sucederá lo siguiente: esos fedatarios únicamente dejarán de coadyuvar con el Sistema de Administración Tributaria, como se explica en párrafos anteriores. Agregaron que, lo que ellos hacían bajo ese esquema remoto, lo seguirá haciendo de manera directa el SAT, tal y como lo venía haciendo de manera paralela a los fedatarios aludidos. Los citados Notarios -dijeron- podrán seguir constituyendo sociedades mercantiles o empresas, sólo que ahora los representantes de esos entes tendrán que acudir directamente ante las oficinas del SAT a darles de alta ante el RFC, con las consecuentes pérdidas de tiempo y accesibilidad que eso traerá consigo. Esas Notarías -ahondaron- seguirán funcionando normalmente y ofreciendo los demás servicios al público en general para los que están facultadas. Las escrituras y demás documentos o actos pasados ante su Fe -remarca- seguirán teniendo plena validez oficial. Finalmente, es preciso aclarar también que es absolutamente falso que dichos Fedatarios se encuentren en supuestas listas negras o tengan implicación alguna con investigaciones por lavado de dinero, o que se dediquen a crear empresas “factureras”. Por ultimo acotaron, esos son temas totalmente ajenos al asunto aquí aclarado, bueno una vez ya aclarado el tema, no teman por sus escrituras elaborados por los fedatarios que aparecen en la lista exhibida por le SAT… sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Manuel Velasco Coello Senador por el partido verde posteo en su cuenta de twitter que, El Tribunal Electoral confirmó el triunfo de Ricardo Gallardo, como Gobernador de San Luis Potosí. Ahora la contienda ha quedado atrás. Ahora es tiempo de trabajar en unidad por el futuro de San Luis y por el bienestar de todas las familias potosinas. ¡Felicidades y enhorabuena! …ver para comentar…El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), invitó a la población en general aprovechar los últimos días del Programa de Descuentos para ponerse al corriente en sus pagos del servicio del vital líquido. El director del organismo Carlos Cosío Horita, informó a los usuarios que el programa culmina el próximo 30 de septiembre de este año y tiene como objetivo regularizar la cartera vencida y apoyar la economía de los tapachultecos que por alguna razón se han rezagado en el pago mensual del servicio de agua potable. Bien por Carlos Cosío… hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK