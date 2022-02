Linotipe@ndo…

En diversas acciones la FGJE logra vinculaciones a proceso: OGH

• Estamos trabajando dentro de un marco jurídico, como lo rigen las políticas púbicas del gobernador, advierte fiscal general del estado.

Después de un fin de semana y ya casi por finalizar este 2021, amigo lector te comento que el Fiscal General de esta entidad, maestro Olaf Gómez Hernández, dio a conocer que en diversas acciones esa dependencia impartidora de justicia logró la vinculación a proceso a diversas personas. El funcionario estatal indicó que fue a través de la Fiscalía de Inmigrantes, que logró obtener la vinculación a proceso por pederastia, cometido en agravio de una menor de edad, hechos ocurridos allá en la otrora Perla del soconusco Tapachula. Gómez Hernández agregó, que de acuerdo a la manifestación y puesta en marcha de las investigaciones que arrojaron datos de prueba del MP, el juez de Control le basto para emitir la vinculación a proceso en contra de André “N”, de nacionalidad haitiana por la presunta comisión del delito de pederastia. Al decir del fiscal general de nuestra entidad el vinculado a proceso se le relaciona con la agresión sexual en contra de una menor de la cual nos reservamos su identidad, -comentó- por así convenir a los intereses de la afectada de nacionalidad haitiana hechos suscitados el pasado 2 de noviembre en el municipio de Tapachula. Añadió el encargado de impartir justicia en este estado que el hoy detenido siguiera recluido el Centro Estatal de Reinserción Social número 3, en el municipio de Tapachula, en cumplimiento a la medida cautelar de prisión preventiva. En otro orden de ideas subrayó que en otra acción esa fiscalía a su cargo de igual forma logró obtener al menos 14 vinculaciones a proceso por violencia familiar en los municipios de Tapachula y Huixtla. En ese sentido Gómez Hernández ahondó que, esa fiscalía oportunamente a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, logró obtener 14 autos de vinculación a proceso, como presuntos responsables del delito de violencia de género. Fue la Fiscal del Ministerio Público, quien logró armar el expediente de acuerdo a las investigaciones que le arrojaron diversos datos que sirvieron como prueba ante el órgano jurisdiccional, en contra de las personas que responden a los nombres de Gerardo “N”; Héctor “N”; Daniel “N”; Osmar “N”; Raciel “N”; Alexandro “N”; Enrique “N”; José Alfredo “N”; Samuel “N”; Abraham “N”, Esdras “N”; José Ángel “N”; Julio César “N” y Leyber “N”. Detalló todos ellos fueron vinculados a proceso por la comisión posible comisión de los delitos de violencia de género (violencia familiar, violencia familiar agravada y violencia familiar equiparada). En ese mimos orden de situaciones el alto mando de la FGJE adujo que tras levarse a cabo la valoración, el Juez de Control sentencio a los imputados diversas medidas cautelares para proteger y salvaguardar la integridad física y Psico-emocional de las víctimas (conyugues, parejas sentimentales y ex parejas) entre las que destacan -dijo- prisión preventiva al interior del CERSS 03 y 07 Tapachula y Huixtla (respetivamente) presentación periódica ante el órgano jurisdiccional, así como en algunos casos, garantía económica. De igual forma el juez fue claro al dictaminarles a los procesados el acercamiento a las víctimas, así como a los lugares en que se encuentren y separación inmediata de los domicilios (dependiendo cada caso). Además -señaló- que también en el municipio de Huixtla la dependencia a su cargo logró una sentencia condenatoria por 27 años, en contra de una persona que dijo llamarse Enrique “N”, por los posibles delitos de Violación, Asalto y Portación de Arma Prohibida en Huixtla. Adujo que fue a través de la Fiscalía de Inmigrantes, que se logró obtener la Sentencia Condenatoria, en contra de Enrique “N”, por una pena de 27 años de prisión por el delito de Violación, Violación Equiparada, Asalto y Armas Prohibidas en su modalidad de Portación, ilícito cometido en agravio de ocho personas migrantes de nacionalidad salvadoreña. Al final acoto que esa Fiscalía General del Estado remarca de manera enérgica su rechazo a cualquier acto de violencia en contra de mujeres, niños y niñas en Chiapas, por lo que asevera que todos los casos son investigados y no habrá impunidad ante la comisión de estos hechos ilícitos en el estado…sin comentarios

YA BASTA DE AGRESIONES EN CONTRA DE LOS INMIGRANTES: LUIS REY GARCIA

El activista Luis Rey García Villagrán posteó en sus cuentas de las redes sociales que, “Nos estamos dirigiendo a Tania Reneaum Panszi Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D.C. ya que el Estado Mexicano mantiene privados de su libertad a niños en una cárcel migratoria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y con la pueril actuación de un integrante de la CNDH de SAN Cristóbal de las Casas Chiapas; vaya a la comunidad internacional la realidad de México”. Agrega en otro momento que hace unos días una familia de Venezuela fue ultrajada en el retén clandestino de Boca del Cielo-Tonalá y al tratar de evadir el retén de Arriaga, una vez más fueron asaltados por supuestos maleantes a metros de dónde se encuentra la Guardia Nacional, el INM y la PMF por lo que exigimos el reconocimiento de la condición de víctimas de delito a la Fiscalía de Inmigrantes, y remarcó, no a los acuerdos de escritorio con el cartel del INM. Lo que siga ocurriendo con ellos es responsabilidad del Estado Mexicano… ver para comentar

TRABAJANDO EN UNIDAD, SE LOGRAN BUENOS RESULTADOS; VILA CHÁVEZ…

La mejor forma de trabajar es con unidad y dando resultados, luego de manifestar lo anterior el fiscal de la federación en Chiapas Alejandro Vila Chávez señaló, así como lo marcan las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón, “No se puede trabajar, -dijo- yendo cada quien, por su lado, adujo, por eso esta delegación a mí cargo trabaja en unidad con los tres niveles de gobierno. En ese sentido Vila Chávez dio cuenta de que hace unos días la de legación de la Fiscalía General de la República (FGR), a su cargo logró a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en su delegación de Chiapas, la vinculación a proceso en contra de una persona, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tráfico de personas en la modalidad de transporte. Agregó el fiscal federal en Chiapas que como se informó oportunamente el pasado 31 de octubre de este año que está por fenecer los elementos de la Guardia Nacional (GN) pusieron a disposición a Manuel “A”, quien fue detenido sobre la carretera de terracería Ejido Echegaray – Margaritas, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas. el hoy imputado conducía una camioneta doble cabina y al detectar la presencia de la GN, aceleró el vehículo que se fue contra los elementos federales, para no ser detenido, pero para su mala fortuna se logró asegurar y fue puesto a disposición ante esta representación federal por lo que, aseguró, es así, -comentó- que, solo trabajando en unidad, se pueden obtener buenos resultados, acoto…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Urgen investigar a ex alcaldes “Tentones”…El órgano fiscalizador de la federación y del estado deberían de llamar a cuentas a los ex alcaldes “tentones” como los de Tuxtla Chico y Cacahoatán que se pasean impunemente por diversos lugares, según comentan simpatizantes de Morena en los municipios antes mencionado los denunciantes adujeron que ya se les debió haber mandado a llamar o vincularlos a proceso, toda vez que al parecer, si conceder, dejaron irregularidades y cochinadas en lo que fue sus administración municipal en esos municipios señalados letras arriba, esperan los inconformes que la FGJE mande sus sendos escritos de presentación a los alcaldes tentones. Según se supo el ex edil de Cacahoatán se hizo de diversas propiedades inmuebles, ranchos, casa de playa, así como una que otra cabañita …veremos

DIF Tapachula ofrece terapias al interior de los Centros de Asistencia Social… Luego de informar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) Tapachula y el Centro de Integración Juvenil (CIJ), trabajan en la inclusión de terapias al interior de los Centros de Asistencia Social, con las que se busca concientizar, dar bienestar de salud mental y emocional a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, la alcaldesa Rosa Irene Urbina remarcó la importancia de los temas impartidos como hábitos emocionales a través de videos, salud mental, proyecto de vida, autoestima, prevención de las adicciones, entre otros, con lo cual se busca concientizar a los niños y jóvenes con una mejor directriz de vida que los ayude a sentirse seguros y protegidos…sin comentarios…

En Mapastepec denuncian posibles actos de corrupción del Naco de Nico…Por ahí en redes sociales ya anda circulando que el edil de Mapastepec conocido como le Naco Nico, ya empezó a sacar el cobre y nos quedaron de mandar algunos datos donde el alcalde de MORENA dice ya empezó a sacar las uñas, luego comentaremos al respecto…veremos y comentaremos…Por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS