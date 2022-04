Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Guatemala, instalan mantas para que no vengan los chapines a comprar a Tapachula

Ofende, insulta, y es donde los chiapanecos decimos que mal nos han tratado la cuarta trasformación de López Obrador, porque eso de regalar vacunas a Guatemala, Honduras y El salvador, por parte del gobierno federal, es protagonismo puro y enfermedad mesiánica, lo mejor es tratar con dignidad al pueblo de Chiapas, que nos siguen viendo como mexicanos de segunda categoría, como “hermanastros” de la federación y no un hermano que decidió ser orgullosamente mexicano por voluntad propia desde 1824.

Las embestidas de extranjeros siguen golpeando a Chiapas, porque se calcula que al menos 70 mil migrantes se encuentran asentados en las principales ciudades de Chiapas, donde ocasionan no solamente problemas de inseguridad, sino que se convierten en enganchadores para que sigan viniendo más extranjeros a esta parte de la frontera sur de México, a pesar de que ya se denunció que existe la cepa delta en Guatemala y el Hongo negro, y no sale la secretaria de salud federal de México atender a la población de Chiapas instalando cercos sanitarios, que si no lo hizo con la pandemia en sus momentos críticos, López Obrador no actuara y seguirá viendo a los chiapanecos como patito feo que patea el ganso.

Ayer a través de redes sociales y ciudadanos de Quetzaltenango en Guatemala dieron a conocer sobre un espectacular que habían colocado sobre la Avenida Las Américas de esta importante ciudad guatemalteca. Dicha lona advierte sobre el peligro de llegar a la ciudad de Tapachula, Chiapas, México: “Ten cuidado si viajas a Tapachula, puedes ser víctima del despojo de tus bienes, no te arriesgues, #Victimasentapachula, se lee en el anuncio

Al respecto el gobernador de Quetzaltenango, Erick Tzún, señaló “La verdad no sabemos quién es en autor intelectual de colocar este tipo de mantas, pero que si hay instrucciones de también poderlas retirar” Dijo. Tzún aseguró también que lo que ellos quieren como Autoridades es darle a la población la seguridad de poder viajar, se pretende que en pocas horas sean retiradas las lonas en los diferentes puntos donde estas se encuentran.

Los hermanos de Guatemala vienen a Tapachula, porque su dinero vale más que el peso mexicano, son ahora ellos también “los gringos del quetzal”, y los fines de semana se dejan venir cientos y tal vez miles ciudadanos de la tierra del Quetzal a Tapachula, a comprar en todas la tiendas locales –grandes o pequeñas tiendas, además de saborear la comida china en los diversos restaurantes de la ciudad- donde “barren” con todo, porque su dinero vale más. Inclusive compran también telas, productos farmacéuticos, y cerveza mexicana. Ellos se benefician económicamente y también los locales, porque la economía se consolida.

Además, el gobierno federal está vacunando a todo extranjero de Centroamérica que se encuentra en Tapachula, esa es la orden desde el Palacio Nacional y nadie objeta absolutamente nada. Son colas de guatemaltecos que buscan venir a Chiapas para poder vacunarse. Inclusive en las redes sociales no les cayó bien a los chiapanecos que gente de Guatemala les dieran la entrada por la puerta fronteriza solamente para poder accesar a la vacuna, porque las interrogantes salieron inmediatamente, al señalar que ¿No será que el desfase de nuestras vacunas que llegamos con el reducido 18 por ciento, fueron para vacunar a la gente de Guatemala”?

Ahora y con razón la gente mexicana de Chiapas, se molestó por este tipo de “mantas insultativas” de que no visiten Tapachula, como ciudad mexicana principal de esta frontera sur, cuando el comercio es de ellos, y ahora que les están obsequiando las vacunas del covid 19, o sea la cuarta trasformación se los está dando gratis a los extranjeros que también los han ayudado con empleos en programas como “Sembremos vida” y otros. En Tapachula dicen la sociedad que el sector salud federal está más interesado en vacunar a los de Guatemala que a los mexicanos. Y la verdad es que deja muchas dudas este tipo de acciones que se viene realizando en esta puerta del país, donde se simula mucho, porque en el fondo es quedar bien con Guatemala y no Chiapas.

Chiapas y agencia estadounidense analizan impulso de proyectos de infraestructura

La buena noticia es que, dentro del marco de los proyectos de infraestructura para impulsar el desarrollo económico de la entidad, el encargado de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Carlos Alberto Salazar Estrada, sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos de América (USTDA-U.S. Trade Development Agency). El funcionario estatal destacó que dichos proyectos se alinean a las estrategias del Gobierno de la República para contribuir en la reducción de la brecha económica que la región Sur-Sureste mantiene con el resto del país.

La gerente para México de la Agencia Estadounidense, Anna Coby, quien se encarga de apoyar el desarrollo de infraestructura sostenible, el crecimiento económico y la colaboración comercial en proyectos prioritarios de los sectores energía, transporte, comunicaciones, salud, ciudades inteligentes y medio ambiente en diversos países, ofreció su apoyo al Gobierno de Chiapas para financiar actividades encaminadas a la planificación de proyectos, desde estudios de factibilidad hasta asistencia técnica.

Por su parte, la SEyT presentó una cartera de proyectos de infraestructura productiva, tales como el Tren Ligero de Pasajeros de Tapachula, Terminal Intermodal Ferroviaria en Ciudad Hidalgo, Centro Logístico de Ciudad Hidalgo, Plataforma Logística Llano San Juan en Ocozocoautla y el Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas, los cuales podrían recibir apoyo de esta Agencia.

De esta forma, el Gobierno del Estado, que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo valora los esfuerzos de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos de América, bajo la premisa de que el desarrollo de estos proyectos de infraestructura productiva y logística, incentivan la atracción de inversiones y elevan la competitividad económica de la entidad.

Dos camorristas de vecindad: Monreal contra Batres, Batres contra Monreal.

No sabemos a dónde vamos ir a parar, pero la llegada de Martín Batres, a la Secretaria de Gobierno de la ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum es provocadora y turbulenta. Batres fue el operador de las porras y vítores del grito Presidenta”, Presidente”, en el Auditorio Nacional del pasado 1 de Julio, el tercer aniversario del triunfo de la cuarta trasformación, y lo mismo ocurrió donde se escucharon esos gritos tras la inauguración de la línea uno del Cablebus en Gustavo A. Madero. Después de esos gritos sonoros un par de veces que no halagan mucho a la militancia del partido guinda, ayer fue designado Secretario de gobierno el matraquero número uno de Sheinbaum. Batres es considerado el francotirador más emblemático en contra del senador Ricardo Monreal. Dos fajadores y camorreros de calle, que se darán duro, pero donde Batres, es más disminuido en camorrista y bravucón que Monreal. Monreal se las sabe de todas de todas y además con grupos por todo el país, a donde no llega Sheinbaum. Ojo con estos datos.