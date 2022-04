Puntos Fiscales

En la mira de la sucesión presidencial

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, agradezco la preferencia para con este prestigiado periódico y esta columna de temas generales, y en torno a la situación post electoral y a la línea 12 del metro en donde salen a relucir la presente culpabilidad por omisión de algunos secretarios de estado y de la jefa de la ciudad de México es necesario recapitular algunas cuestiones, nada más ni nada menos que el mandamás del ejecutivo federal ya está en la mira de quién será su sucesor, y es que en un reportaje internacional se filtró información sobre el peritaje del pasado 3 de mayo de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México en el que se hace referencia al actual Canciller, y tal como se esperaba al cuestionarle al mandatario federal dio su espaldarazo tanto a Marcelo Ebrard como a la Jefa de la Ciudad de México, en el que consideró como una filtración que busca dividir su movimiento pero que no van a caer en provocaciones, y ahí cerró el tema para no abundar más, también recalcó que estuviera relacionado a la lucha de quien será el próximo candidato presidencial, lejos de ello tal pareciera que el actual operador del presidente, Ricardo Monreal no es considerado en la lista de los presidenciales, y puede ser, derivado de todo el apoyo que tuvo su hermano en conquista de la gubernatura, ahora todos los experredistas que lucharon por la gubernatura con este movimiento cumplieron su sueño, pero volviendo al tema la filtración de información es una de las guerras que seguirá entre la jefa de Gobierno y Marcelo Ebrard, y considero que quien saldrá avante y pueda ser la próxima candidata presidencial es Sheinbaum, no dude usted quien será su gran oponente por la línea conservadora es nada más ni nada menos que Ricardo Anaya, y es que el Partido Acción Nacional es considerado la segunda fuerza política de nuestro país, y ello si se mantiene la alianza con el partido revolucionario institucional preparase para una de las contiendas presidenciables más reñidas. El tema de la línea 12 sigue siendo muy polémico y pareciera ser opacado por otros temas que buscan crear polémicas, pero cabe destacar que durante el período de construcción e inauguración tanto Marcelo Ebrard que era jefe de gobierno del Distrito Federal en ese entonces y Mario Delgado quien fue secretario de finanzas además que avaló el sobrecosto de las adquisiciones, pareciera ser los principales responsables, sin embargo Sheinbaum , desde que asumió su cargo en 2018, siempre mencionó que la Línea 12 no presentaba ningún riesgo, avalándose en peritajes internacionales. Sin duda alguna este tema aún comenzará a discernir los probables responsables y esperando que el peritaje cumpla su compromiso social fuera de todo contexto político, podremos saber quien o quienes son los responsables de este fatal accidente que sin duda alguna tuvo consecuencias políticas en el centro del país, tan es así que es un foco rojo el ir perdiendo poder en el centro del país, bastión de la izquierda, de todos los políticos con pasados ex perredistas. No olvide a Ricardo Monreal, va por todo para el 2024, estoy seguro que el actual senador tendrá muchas cartas bajo la mesa, conoce mucho del actual presidente de la República Mexicana, aprendiendo como a negociar, pero sobre todo las negociaciones que ha hecho el presidente de la Republica a través de él, por lo que muchos saben que quienes quieran ser candidatos presidenciables será este momento, ya que el desencanto con el actual movimiento empieza en la escala de la decadencia, entonces tendremos una serie de noticias de primera plana gracias a la filtración del denominado fuego amigo. Si Dios no los permite nos estaremos leyendo la próxima semana, espero sus comentarios y sugerencias al correo dj_drdead@hotmail.com, quien con gusto recibirá una respuesta de su servidor.

