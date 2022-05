Puntos Fiscales

En la mira del INE

José Luis León Robles

Buenos días distinguidos lectores, es un gusto estar de nueva cuenta en esta columna, después de una semana de descansa, como diría por ahí un comunicador, no sé si justo pero si necesario, esperando que cada uno de ustedes se haya cuidado y extremado sus precauciones por esta pandemia, hoy me centraré en un tema relacionado con el Instituto Nacional Electoral, y es que después de las últimas actuaciones que ha tenido este árbitro electoral muchos de los actores políticos nunca han estado de acuerdo con sus resolutivos, y para ello el último twitter del consejero presidente de dicho instituto Lorenzo Córdova en la coincidencia de en qué el árbitro electoral debe ser discreto y neutral, sin embargo precisó que eso no significa que se sea omiso ante violaciones en la ley, en lo que se presupone una clara alusión de respuesta de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Pero a todo ello la gran gota que derramó el vaso de agua fue la cancelación del registro de la candidatura del Polémico Félix Salgado Macedonio, y es que para todos aquellos candidatos que han sido truncados en sexenios pasados sus aspiraciones políticas en las gubernaturas como en el caso de este personaje político, sabe que es hoy o nunca, ya que el panorama político está muy polarizado y aunque en redes sociales se empiecen a manejar encuestas a modo, la realidad siempre supera a la ficción, ya sea para polarizar más el panorama político o simplemente crear una falsa realidad en los cibernautas, pero para ello es necesario poder conocer bien a los candidatos, en el caso de Félix Salgado Macedonio quien más allá de los años de amistad que tiene con el actual mandatario, tiene toda la escuela operativa del mismo. Por segundo día consecutivo y aunque él ha negado que tenga que ver con esas manifestaciones, si retrocedemos más en sus conductas y acciones también lo ha negado todo, sin embargo, esa estrategia de presión de manifestaciones postradas en las afueras del instituto lejos de cumplir su objetivo lleva también un hartazgo social del mismo, aunque cabe recalcar que la vialidad se encuentra parcialmente abierta, donde los carros circulan en un solo carril. La realidad de cuando fue presidente municipal de Acapulco ahí están los números de su desempeño, cada una de las actuaciones que ha tenido este personaje público, lo cierto es que tampoco se le debe dar todo el crédito del espaldarazo al actual mandatario, sino que también fue protegido del expresidente de la Republica Felipe Calderón Hinojosa, también muy cuestionable lo que forma parte de una historia que no se pude borrar. Lo que desconozco no puedo abundar, sin embargo se me es extraño como se mueven este grupo de simpatizantes, bajo la luz de los rayos del sol, exponiéndose a la deshidratación, al contagio del COVID-19, por un personaje que no confía en las instituciones electorales cuando no le dan resolutivos favorables, así es la democracia, se gana o se pierde, pero sabe que si en este proceso electoral que tiene todo el apoyo de las bases de morena y del propio presidente no contiende, tal vez ya no habrá alguna tercera, hoy el toro, el amigo del pueblo, como lo conocen, va arremetiendo con todas las instituciones empezando con el INE, lo extraño es que en el tribunal electoral del poder judicial de la federación donde se encuentra en impugnación el resolutivo del INE, no hay manifestación alguna, lo que se cuestiona según algunos analistas políticos que el fallo será favorable para este personaje, lo que puedo decirle como abogado que aún confío en las instituciones y en los tribunales, con independencias de todas las acciones y cuestiones de desprestigios de los otros poderes, es por ello que nosotros como ciudadanos debemos ejercer nuestra democracia mediante el voto razonado, sin ningún apasionamiento político, recuerde que usted o como yo somos los patrones de los servidores públicos, únicamente debemos canalizar a través de las vías institucionales las quejas y/o denuncias que se tengan contra los malos servidores públicos, tampoco se deje engañar con aquellos políticos que en esta etapa electoral se dicen ser sus amigos, o que vean a equis o a zeta candidato tomando su pozol o comiendo taquitos de la calle, lo que cada uno de nosotros hacemos con naturalidad, por eso lo exhorto a que salga a votar por el candidato que usted considere el idóneo pero hágalo sabiendo que ha hecho en su trayectoria profesional en el caso de los independientes, y si ha sido político que ha hecho por nuestro país.