Marco Antonio Cabrera Alfaro

En San Cristóbal de las Casas gano la democracia, triunfó el pueblo: Mariano Díaz

El abanderado del partido verde por la alcaldía de San Cristóbal de las Casas logro salir airoso con el triunfo inobjetable ante su adversario Juan Salvador Camacho, según se supo, luego de terminar el cómputo y captura de actas del programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Mariano Díaz Ochoa, abanderado del Partido Verde, se consagró como el virtual presidente municipal electo de San Cristóbal, con un total de 10 mil 865 votos. El presidente electo Díaz Ochoa fue muy claro al reconocer la voluntad política del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al respetar la decisión de los chiapanecos en todos los municipios, lo que sin duda alguna ha marcado un transcendental precedente para la democracia en Chiapas, lo cual debe reconocerse ampliamente. Cabe destacar y remarcar que, de acuerdo con el PREP, la elección municipal en San Cristóbal de Las Casas tuvo una participación ciudadana del 44.41%, una de las más altas a nivel estatal, por encima de ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, y que, al cierre de actividades, se contabilizó el 98.8% de actas, cuya tendencia es contundente e irreversible, a favor de Mariano Díaz Ochoa. En ese sentido el presidente electo constitucionalmente subrayó, “Aquí en San Cristóbal ganó la democracia, ganó el pueblo y los hechos están a la vista de todos, porque fue una elección limpia, diáfana y transparente. Al final de su mensaje al pueblo de San Cristóbal Mariano Díaz Ochoa alcalde electo de San Cristóbal acoto con emoción: “mis más sinceros agradecimiento a todos los integrantes de los consejos estatal y municipal del IEPC, así como a todos los funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos y sobre todo a las familias sancristobalenses, que desde muy temprano estuvieron atentos, acudieron a las casillas y pusieron todo su esfuerzo para lograr que tuviéramos una jornada limpia, sin incidentes”, y sobre todo a mi gran familia, amigos y compadres que siguen creyendo en mi”…sin comentarios

OTRO MARIANO QUE GANO FUÉ ROSALES ZUARTH EN VILLAFLORES…

Luego de la Jornada electoral efectuada el pasado 6 de junio el alcalde con licencia Mariano Guadalupe Rosales Zuarth, recibió constancia de mayoría de votos y validación de la elección a la presidencia municipal de Villaflores para el período 2021-2024. Cabe destacar que el alcalde reelecto logró salir triunfador en el proceso electoral pasado con al menos 30 mil votos, lo que demuestra que su triunfo es inobjetable y democrático. En sus primeras palabras vertidas por el presidente reelecto de Villaflores Mariano Rosales Zuarth fue claro al manifestar que en Villaflores la gente salió a votar por la mejor propuesta y esa fue la nuestra y no les vamos a fallar. Agregó el alcalde reelecto que esa confianza depositada en su proyecto tendrá sus recompensas porque vamos a darle a Villaflores lo que históricamente le pertenece con el apoyo del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a quienes le refrendamos desde este girón de tierra nuestra solidaridad para continuar trabajando bajo sus directrices. Al final acoto: NO me queda más que agradecer a mi familia, amigos, compadres, y sobre todo a ustedes amigos lectores por brindarme nuevamente su confianza y yo les reitero mis respetos y les aseguro que no les vamos a fallar…ver para comentar

EL VIERNES PRETENDE DAR MADRUGUETE EL SACAMUELAS EN EL SUICOBACH

La base de trabajadores democráticos del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) dieron a conocer que el corrupto sacamuelas Víctor Pinot ha engañado a la gente argumentando que este viernes se llevaran a cabo las elecciones para elegir a la nueva dirigencia sindical del Colegio de Bachilleres, lo cual es totalmente falso, toda vez que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aún no ha dado respuesta o fallo alguno para llevar a cabo la asamblea legítima pasada y con ello llevar a cabo las elecciones en base a la legislación vigente y legal con el voto libre y secreto fecha que aún no está definida, dijeron, empero el sacamuelas está engañando a la base trabajadora para que llegue a votar a una asamblea ilícita y fuera de la ley. Agregaron que ante todo ello le estamos pidiendo a todos los sindicalizados que no se dejen engañar con unas supuestas elecciones que carecen de sustento, mismas que las han programado para el viernes próximo por el grupo “disidente” encabezado por Esdras Humberto de León Pinto, que pretende llegar a la dirigencia sin competir y por una imposición política. Cabe destacar que los trabajadores democráticos agremiados al SUICOBACH, subrayaron que en la reunión de hace escasos días (el pasado Lunes) al fin de esa junta con delegados de la zona costa de Chiapas, los presidentes de las comisiones de Vigilancia y de Justicia, Miriel Orella Méndez y Abraham Gedeón, quienes son los “Sheriff” que vigilan nuestros estatutos se les dé fiel cumplimiento, exhortaron a la base trabajadora que no se dejen engañar ya que no es legitima esa asamblea amañada por el sacamuelas Pinot, y que si el viernes tiene el día libre que lo aprovechen para hacer otras actividades menos para acercarse a donde pretenden fraguar un fraude utilizando sus nombres. Claramente se ve -dijeron- que el Sacamuelas pretende dar el clásico Madruguete con su grupo de lacras y corruptos para seguir posesionándose como manipular de su títere Esdras de León Pinto, es por ello que se les hace un exhorto a la base trabajadora para que no asistan a esa asamblea ilegitima y falsa. con documentos en la mano grupos de sindicalizados del Plantel Morelos, del plantel 26 de Octubre de Tapachula y el de Suchiate han dado cuenta, demostrado y exhibido donde sus nombres fueron utilizados por los disidentes y que en su firma hicieron garabatos que en nada se parecen, listado de una dizque reunión que nunca asistieron y ni siquiera se llevó a cabo, en ese listado supuestamente hay más de mil 300 nombres y firmas falsas, es una lista simple -denunciaron- donde los nombres los cambiaron de personas que ya fallecieron y otros que no son sindicalizados. Así mismo los encargados de las comisiones de Vigilancia y de Justicia subrayan que el llamado a la base sindical que busca la legalidad y que reconoce a la dirigencia de Pinot Juárez es que no asista a la reunión porque a ese grupo no le asiste la razón ni la legalidad y que esperan que las autoridades actúen con apego a la ley. Al final acotaron que la supuesta reunión del 21 del 2020 nunca se llevó a cabo, vaya, adujeron, no se llevó a cabo es por ello -remarcaron- llenaron como pudieron sin sustento las listas que quieren hacer valer y que están plagadas de irregularidades, pruebas caligráficas demuestran que esos documentos, actas y las firmas son apócrifas, así es que el llamado a la base trabajadora es que no se presten a los perversos y sucios juegos del sacamuelas Pinot, acotaron…sin comentarios

Nos dio gusto saludar y estrechar nuevamente las manos con un fuerte abrazo sincero a mi compadre Renán Galán, quien con mucho ánimo firmamos la pipa de la paz, en medio de un marco de alegría y de camaradería, Borrón y Cuenta nueva, nos decía mi compadre lo cual valoro y respeto, gracias compadrito Renán Galán, seguimos en la brega de la lucha social y la justicia…ver para comentar…Luego de dar a conocer las autoridades municipales de Tapachula que se intensificaron los operativos de verificación de las medidas sanitarias en comercios del centro de la ciudad, y mercados de la ciudad, lo cual es para hacer un llamado a la población a no confiarse ante la prevalencia de la pandemia del Covid-19, al continuar presentándose nuevos contagios y fallecimientos a causa del virus, el Ayuntamiento de Tapachula. lo anterior -dijo- la alcaldesa Rosy Urbina señaló que a través de la secretaria de salud Municipal, el operativo se lleva. cabo para verificar que los establecimientos cuenten con las medidas básicas como los filtros sanitarios, toma de temperatura, gel antibacterial, la sana distancia y el uso de cubrebocas, por lo que se hace el llamado a los ciudadanos a no bajar la guardia y seguir con los cuidados, toda vez que “el Covid-19 no es un juego y, por tanto, no debemos confiarnos”. Así mismo dio a conocer que en los recorridos realizados por personal de la Secretaría de salud Municipal y de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS) del Distrito Sanitario II, también se invita a los transeúntes a utilizar el cubrebocas de manera permanente….Para finalizar esta su humilde columna amigo lector déjame decirte que cuando nos visite a Tapachula no dejes de pasar o visitar La Casa Rosada, donde existe un ambiente de armonía, alegría y paz, deleitándonos con sus platillos caseros tradicionales del pueblo, un hotel restaurante fuera de serie donde se recibe a la gente con alegría y platillos de muy buena cocina, hay cuando quieran por ahí nos vemos, saludos al amigo y colega Carlos Moran…Amigo lector, por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK