Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Escritora tapachulteca, logra un Best Seller con su obra literaria

Tomando en cuenta que, “Alma” es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio que da vida. Alma proviene del latín ánima y del griego psyché, que significa “alma humana”, y, en ese sentido, alma es sinónimo de psique, ‘soplo vital’ y self (el sí-mismo), pero también es sinónimo de individuo, persona o habitante, y el Espíritu proviene del latín spiritus, que significa ‘respiro’ y todo lo relacionado con el elemento aire. Se traduce al griego como pneûma, que se relaciona con “aliento”, “respiración” y “espíritu”. La diferencia entre espíritu y alma, en latín spiritus y anima, y en griego pneûma y psyché, no fue relevante hasta la introducción de esos dos conceptos al cristianismo. Ambos eran considerados el lugar donde se sientan los sentimientos. En base a todo ello quiero comentarte amigo lector que son pocas o casi nulas, las autoridades que puedan reconocer a una persona que ha logrado triunfar o poner en alto a su municipio, estado o país, por eso hoy tocaremos el tema de una gran escritora que logra posesionar a Tapachula, al estado y al país en la cúspide del éxito. Decirte amigo lector que, en medio del aumento de la violencia intrafamiliar, la distinguida dama Evelyn Fuentes de nacionalidad México-Guatemala, y de profesión médico, ha logrado posicionar a Tapachula en los ojos del mundo el pasado 05 de septiembre del año en curso cuando consigue que su libro de autoayuda denominado: “Titania y el poder de la Resiliencia”, alcanzará el “Best Seller” en México, Estados Unidos y España. Cabe destacar que según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, solamente durante el primer bimestre del 2021 se registraron 35 mil 609 denuncias a lo largo del país por ese flagelo que tanto ha perjudicado a la sociedad. Ante esa innegable realidad que estamos viviendo hoy en día y que lacera a nuestra sociedad y con el afán de ofrecer una herramienta de apoyo emocional, nace esa gran obra literaria, “Titania y el poder de la Resiliencia”, en donde su autora, la escritora Evelyn Fuentes, a partir de un viaje introspectivo, nos lleva de manera espiritual a conectar con nuestra fortaleza interna. Cabe destacar que ese gran Best Seller, consta de 7 capítulos, o como la escritora gusta llamarlos, “7 renacimientos poderosos”, dentro de los cuales aborda temas importantes de perdón, gratitud, autoestima, sexualidad consciente, paciencia, entre otros. La doctora Evelyn Fuentes, también pretende en su obra literaria que, al llegar su libro a manos de sus lectores, sea la receta perfecta que los ayude a sanar y encontrar esa paz anhelada, logrando de esa manera una mejor convivencia dentro del seno familiar y la sociedad. La médico naturo?pata, comparte que se encuentra muy agradecida y contenta por el buen recibimiento que ha tenido su libro, esperando que, dentro de breve, pueda sacar a luz pública otra obra literaria como un aporte más a la cultura. Sin duda alguna, la escritora de este gran Best Seller, significa y es un gran orgullo, no solo para los tapachultecos, sino para el país entero, toda vez que, contar con una escritora de la talla y calidad humana, de la escritora Evelyn Fuentes, representa un posicionamiento entre los grandes escritores. Dejamos lo que es el corazón de ese libro que dice a letra y pensamiento de la escritora: “Cuando el perdón hace el amor con la gratitud, nace la autoestima que crece con una sexualidad consciente que trasciende en paciencia para llegar a un cuerpo fi?sico-emocional y espiritualmente equilibrado, llegando a vivir con la madurez, en una paz plena en este mundo lleno de adversidades, donde el poder anhelado es tener resiliencia.” Bueno pues amigo lector ojalá las autoridades correspondientes tomen en cuenta a Evelyn Fuentes una gran escritora que merece ser homenajeada…veremos y comentaremos

EL SOLDADITO DE PLOMO DEL INM EN LA CUERDA FLOJA …

Fuentes extraoficiales dieron a conocer que el delegado federal del Instituto Nacional de Migración está bailando en la cuerda floja, toda vez que luego de que la Secretaria de Gobernación que dirige Adán Augusto recibió una gran cantidad de denuncias y quejas contra el inepto milite delegado federal del INM en Chiapas de parte de varias empleadas administrativos por mal trato y al parecer, sin conceder acoso sexual, decidió enviar al órgano interno de esa secretaria federal para investigar y entrevistar a las agentes administrativas de ese denigrado instituto migratorio. Según se supo, sin conceder, el soldadito de plomo, conocido como Taboada, se encuentra bailando en la cuerda floja porque al decir de algunos rumores el nefasto delegado del INM podría irse cesado y con la posibilidad de ser enjuiciado por parte de autoridades federales y militares. Al enterarse los agentes federales del INM en Chiapas han mostrado su beneplácito con el secretario de gobernación por enviar a los integrantes del órgano interno. Se espera que no tarde mucho la estadía del inepto soldadito de plomo y su cese se dé inmediatamente porque las empleadas del área administrativa de la delegación en Chiapas del INM, se dice, sin conceder, tienen temor de que la SEGOB siga sosteniendo al soldadito de plomo en esa mal lograda delegación federal en Chiapas. Bueno pues, ojalá la SEGOB de Don Adán Augusto, no le tiemble la mano para aplicar la ley en contra del soldadito de plomo porque de no hacerlo las empleadas administrativas seguirán en un constante Dios líbranos en la boca… sin comentarios

ONU DICE QUE LA CONTAMINACIÓN MATA A 13 PERSONAS POR MINUTO: GÜERO

El senador Manuel Velasco Coello coordinador de los senadores de su partido el verde ecologista señaló que la ONU señala que la Contaminación mata a 13 personas por minuto, porque el 92% de la población mundial vivimos entre aire sucio, además agregó, 600 mil niños mueren cada año a consecuencia de la mala calidad del aire. Eso nos alerta la ONU. De igual forma enfatizo el senador que, hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, la contaminación provoca 13 muertes prematuras por minuto en el mundo al año, advierte la ONU, al mismo tiempo adujo que, además, la Primera Evaluación de las Leyes y Normativas de la Calidad del Aire, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó que uno de cada tres países carece de medidas adecuadas para verificar la calidad del aire. Indicó Velasco Coello que, al conmemorarse el Día Internacional contra el Cambio Climático, que busca concientizar sobre el calentamiento global y los riesgos para la salud que implica la contaminación, como infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares o incluso cáncer de pulmón. La ONU dice que actualmente, 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de contaminación del aire exceden los límites seguros. Así mismo el popular güero Velasco subrayó que, Según el PNUMA, alrededor de 88% de los decesos vinculados al aire sucio ocurren en países de ingresos bajos y medios. Mientras que, por rango de edad, entre las personas que mueren por aire sucio a nivel mundial cada año, hay 600 mil niños, es por ello que las nuevas generaciones enfrentarán más lluvias torrenciales y récords de temperatura que las anteriores. Y la prueba esta -ahondó- en según acuerdo con los científicos, el Ártico se calienta hasta tres veces más rápido que el resto del planeta. Las temperaturas subieron casi 1°C durante la última década. El deshielo podría ser irreversible durante siglos o milenios, mientras que el nivel del mar podría aumentar hasta un metro para el año 2100, acoto…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

SEGOB debe atender las denuncias de las féminas del INM en Chiapas, advierten… Activistas defensores de los derechos humanos de los inmigrantes en la costa piden al secretario de Gobernación Adán Augusto atender las denuncias de las féminas administrativas de la delegación federal del INM en Chiapas, ya no más soberbia, prepotencia e impunidad de Taboada, acotaron…ver para comentar

Legislador Llaven en gira por el soconusco

Luego de manifestar que continuará defendiendo en la Cámara de Diputados los intereses del pueblo de Chiapas, de acuerdo con la mística del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, privilegiando siempre a los que menos tienen. el diputado federal Jorge Llaven Abarca destacó que desde la Cámara de Diputados impulsará proyectos que beneficien a los municipios, privilegiando el bienestar de los más necesitados, todo ello en una gira de trabajo que realizó por municipios del Soconusco, donde dio a conocer el proyecto de la Reforma Energética…sin comentarios

Ex alcaldes tentones bajo la impunidad…

Hasta el momento las autoridades del órgano Fiscalizador del estado y la federación no han dicho esta boca es mía para enjuiciar a los ex alcaldes de Cacahoatán y Tuxtla Chico, vamos hasta cuando se dice aplicar la ley…ver para comentar…por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS