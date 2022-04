Asesoría legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Escrituración

Es importante escriturar el inmueble adquirido o habitado, de hecho, ayuda cuando quiera vender y todo esté en regla, y en caso de herencia, permite transmitir el bien inmueble a sus herederos sin ningún problema, cuando una persona no escritura el inmueble, a su muerte queda intestado y hay que llevar a cabo un juicio, sin embargo, escriturar el inmueble es importante para proteger el patrimonio, cualquier abogado puede asesorarte y guiarte para poder escriturar el inmueble, es importante también mandar a evaluar el inmueble con un perito valuador y ver el costo real, en nuestro país, al menos en algunos Estados se lleva a cabo campaña de escrituración de forma anual con el propósito de que las personas regulen su patrimonio con testamentos, escrituración y sucesiones, incluso, en la campaña de escrituración se contempla descuentos y la escrituración podría llegar a tener un precio accesible, es por ello importante escriturar, porque es el único documento que acredita la propiedad y ofrece seguridad jurídica en todo momento.

Algunas personas no contemplan los gastos que requiere una escrituración y compran inmuebles cuyo valor catastral les impedirá cubrir esos gastos extras, es uno de los aspectos que se deben considerar antes de tomar la decisión, escriturar es lo más fácil de lo que se piensa, pero, hay personas que no lo hacen por desidia, se les hace difícil o le dan muchas vueltas al asunto, hay que recordar que la vivienda es una de las primeras necesidades del ser humano, pues incrementa la calidad de vida y eleva el nivel de bienestar, el inmueble constituye el principal patrimonio de la familia, los hijos y demás descendencia no se verían desprotegidos, incluso, familiares de personas han metido juicios para escriturar haciendo a un lado a las personas que en el inmueble vivan, cuando una propiedad no se encuentra escriturada y tampoco tengan el derecho de posesión pueden ser retiradas por las mismas autoridades, los llamados paracaidistas muy probable en poco tiempo tendrían que ser retirados de los inmuebles ( terrenos, casas, departamentos, locales, edificios, etcétera) que no tengan documento legal alguno, gobierno tiene todo el derecho legal de reclamarlos, en apoyo a las familias, Mercadotecnia de México ha emprendido una campaña de escrituración para que los terrenos y todo tipo de inmuebles tengan un documento legal con que acreditar la propiedad, cuando una persona tiene un documento legal puede incluso ante notario llevar a cabo su testamento y no dejar intestadas las propiedades, y cuando no hay ni siquiera un contrato de compra venta o derecho de posesión entonces las familias podrían ser desalojadas por el mismo gobierno, sin embargo, también hay terrenos totalmente abandonados que incluso, muchos de ellos ni dueño tienen, estos podrían ser dados a las familias que no tengan ninguna propiedad basado y sustentado en las mismas leyes, pero también hay dueños de terrenos que se encuentran abandonados y eso afecta a los vecinos y a la colectividad en general, ya que son usados para violar mujeres, asaltar personas o guardar objetos ilícitos, los dueños deben hacerse cargo de sus terrenos y darles mantenimiento como cortar el monte ya que eso es un peligro para los vecinos que viven en los alrededores, incluso, también hay casas en obra negra que son usadas por personas para cometer actos ilícitos, las propiedades que no tengan un documento legal no pueden venderse cuando los propietarios quieran cambiar de lugar, un contrato privado de compra venta no tiene ninguna validez legal, en nuestro país existen millones de predios no regularizados, para poder llevar a cabo una regularización de predios se necesita también el avalúo además de los documentos que se pidan en los requisitos, gobierno de cada Estado debe llevar a cabo un programa de regularización de predios rústicos que no tengan documento legal alguno, esto es de mucha ayuda a las familias que se encuentran viviendo en predios no regularizados, es mejor llevar a cabo la escrituración de los bienes inmuebles, de lo contrario, a la larga se deja un serio problema.