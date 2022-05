Puntos Fiscales

Estrés estudiantil

José Luis León Robles

Correo electrónico:

Muy buenos días distinguidos lectores, el día de hoy es un tema derivado de muchos padres de familia que se han estado quejado y comentado con su servidor en relación a que existen muchas instituciones públicas y privadas que lo único que están haciendo en este proceso educativo a distancia derivado de la pandemia es dejarles más y más tareas, pocas veces suelen conectarse a plataformas de video conferencia, esto derivado de la supuesta mala conexión a internet, y lo único que hacen los docentes es dejar tarea sin la mayor preocupación de su enseñanza , de ello se deriva que algunos adolescentes presenten casos de ansiedad y estrés por actividades extraescolares, y no vayamos lejos del tema, desde hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que las tareas escolares en exceso son causantes de estrés y ansiedad, esto aunado a que también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reafirmó este hecho, e incluso también ha señalado que las cargas escolares y extra escolares han provocado que exista diversos cuadros de ansiedad y estrés que repercuten en la salud de la comunidad estudiantil. Con esto no quiere decir que no se les deba dejar tarea, ya que de ello se forja la responsabilidad en la comunidad estudiantil, sin embargo, cada docente se le debe exigir una capacitación a nivel didáctico y también evaluar su desempeño que permita establecer que efectivamente se este llevando a cabo los programas de enseñanza. Un Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, en el cual se midieron los niveles de ansiedad provocados por tareas escolares resultó que él 50% de los adolescentes en edad escolar se reportaron “muy tensos” al momento de estudiar, mientras que al 79% de los estudiantes evaluados se manifestaron preocupados por el hecho de sacar malas calificaciones, algo que más llama la atención en esta evaluación es que curiosamente en el caso de las niñas, el nivel de ansiedad y angustia es mayor, mientras que el sentimiento de frustración es un resultado constante entre el alumnado con sobrecarga de trabajo escolar. De acuerdo a investigadores expertos en el tema han afirmado que tener más tareas escolares o extraescolares no es sinónimo de mayor rendimiento y que tampoco pueda establecerse un mayor vínculo para que el alumno pueda aprender, ello se llega a la conclusión que el exceso de cargas escolares es uno de las primeras causas de estrés personal y familiar, en el que se pueden reflejar algunos síntomas físicos como dolores de cabeza, de espalda, malestar abdominal y mareos debido al incremento de tareas escolares. Es necesario además que las escuelas den un informe justificado del sentido de los deberes y objetivos de las tareas, para que así se pueda establecer un equilibrio y responsabilidad compartida en ese proceso de enseñanza, y hago énfasis en ello, no quiere decir que no deje tareas, sino que las tareas sean moderadas y que aumente más la participación del docente en el proceso de enseñanza. Concluyo este tema comentando lo que algunos especialistas en psicología juvenil han resumido como pueden afrontar este tipo de situación que esta prevaleciendo en nuestro país, uno de estas situaciones es cambiar la manera de educar, enseñar y aprender. En lugar de deberes de obligada realización, trata de despertar el interés y la motivación, sugiere cosas que pueden hacer por aprender más, otro de los puntos es la organización y administración del tiempo, pareciera fácil sin embargo algo que se ha observado sobre todo en nuestro país es que la administración del tiempo no es nuestro fuerte, ya que en relación a nuestro entorno somos muy fácil de distraernos, pero con una buena disciplina estoy seguro que podremos observar nuestro desempeño en todas nuestras actividades incluyendo las llamadas escolares, agradezco la amabilidad de sus sugerencias de temas que me envían mediante correo electrónico, y hoy este tema fue porque uste así lo solicito.