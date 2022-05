Linotipe@ndo…

Exhorta Llaven Abarca a participar en consulta ciudadana

El diputado federal electo Jorge Llaven Abarca al asistir a una reunión de trabajo con líderes estatales en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, hizo un exhorto a los chiapanecos a participar el próximo 1 de agosto en la Consulta Ciudadana, que tiene como objetivo combatir y erradicar la corrupción y la impunidad en Chiapas y México. Ahí en esa reunión Llaven Abarca reconoció las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador de escuchar la voz del pueblo a través de un mecanismo de consulta para llevar a juicio a funcionarios públicos del pasado. En ese sentido el legislador federal subrayo, “Esa consulta popular es un ejercicio ciudadano, que ustedes como líderes en sus municipios y regiones y sobre todo como ciudadanos debemos promover la participación de las y los chiapanecos en esta consulta histórica, que por primera vez se realiza en México y que invita a la ciudadanía a participar y a despertar el interés en la toma de decisiones del país” …sin comentarios

¡CUIDADO!… ALERTA LA FISCALIA DEL ESTADO…

La fiscalía general de justicia del estado bajo la dirección del maestro Olaf Gómez Hernández, advierte y envía un alerta a todo la población en general en el sentido de que Si te llaman o recibes mensajes de este número telefónico 9613605718, No te Enganches Cuélgales, se tiene el reporte que las llamadas provienen del Reclusorio de Santa Martha Acatitla en Ciudad de México, dicen que son parte del cartel delictivo y te exigen pagos de piso y de no hacerte daño a ti y tu familia, no les contestes y denúncialo rápidamente al número 911 o 961 355 35 20, todo esto es Por Una Justicia Más Humana, Denuncia ya…ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Con la venia del buen amigo Jerry Toledo queremos comentarles que hace unos días tuvimos el gusto de chocar el puño, (por aquello de la sana distancia), de un colega ex compañero de páginas en este gran diario de Chiapas, creador de la columna Procesos en Chiapas y periodista radiofónico, el buen Gabo (Gabriel Reyes) estábamos en el abrevadero de los cocodrilo bar del barba sucia deleitándonos con unas cervatanas y ahí tuvimos el gusto de chocar puños con el buen Gabo, enhorabuena y alguien que quiera invitarnos a chocar la copa ahí nos avisan y estamos prestos para refrescarnos…Por cierto mi Jerry Toledo, nos debes el festejo de tu cumple hermano…sin comentarios…Nos reportan que allá en la ciudad de la piedra el ayuntamiento local es un vil desgarriate, pésimo servicio de alumbrado público, pésimo servicio de limpia, basura amontonadas por doquier y a las autoridades municipales les vale madre todo ello, que poca madre de alcalde…ver para comentar…El coordinador de los senadores del partido verde en el senado mexicano Manuel Velasco Coello señaló que hace unos días se reunieron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quienes acordaron de manera cordial y en un marco de camaradería trabajar por el bien de todos los potosinos, enhorabuena…sin comentarios…hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK