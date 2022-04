Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Exitosa reunión del fiscal general con la cruz roja

Tras sostener una reunión de trabajo con integrantes del Comité Internacional de Cruz Roja Mexicana, donde remarcó el compromiso de la Fiscalía Estatal de continuar impulsando una política pública de prevención del delito y la impartición de justicia apegada a la transparencia, sin distingos, pero sobre todo al respeto irrestricto a los derechos humanos, el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, indicó que mediante la fiscalía de Migrantes se están llevando a cabo actividades y acciones para salvaguardar y proteger que las personas migrantes, en una suma de esfuerzos con asociaciones civiles y organismos de derechos humanos en Chiapas. Gómez Hernández, dio cuenta también a los miembros del Comité Internacional de la benemérita institución, que en Chiapas existe un total respeto a los derechos humanos y nadie está por encima de la ley, al mismo tiempo el funcionario estatal convocó a los representantes de ese organismo Internacional a mantener una estrecha comunicación con los Fiscales de Distrito y Materia de la dependencia impartidora de justicia, para desahogar de forma pronta y eficiente los temas prioritarios que trabajen en Chiapas. Cabe destacar que a esa reunión acudieron, el Jefe de la Zona Sur del Comité de Cruz Roja Internacional, Julián David Jaccard, así como los fiscales de Procedimientos Penales, Gabriel Grajales Pascasio; de Derechos Humanos, Fabiola Ivonne Huerta Salvá; de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez; Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas y el recién nombrado titular de la Fiscalía de Inmigrantes, Gilberto Lau Cárdenas. Bueno pues, con esas acciones la Fiscalía estatal remarca su compromiso firme con la sociedad y los organizamos sociales nacionales e internacionales…sin comentarios

¿SE VIOLA LA LEY ELECTORAL HACIENDO CAMPAÑA HOY?

¿Se viola o no se viola la ley haciendo campaña en estas fechas?, esa es la pregunta que muchos ciudadanos comunes se hacen al enterarse por los medios de comunicación las actividades que vienen desarrollando los precandidatos y candidatos ya oficiales delos diferentes partidos que competirán por un cargo de Elección popular en este año. Las autoridades del INE están como el Tío lolo, sobre todo su titular Oswaldo Chacón. Decimos esto porque varios pre y candidatos oficiales ya andan en pleno peregrinar sin que exista poder alguno que los pueda frenar en su andar en busca de la conquista de votos. Preguntome también yo amigo lector, ¿que esos eventos no son calificados como actos antes anticipados de campaña y se deben castigar? Digo, no más pregunto, cuando en la realidad debería actuar aplicando todo el rigor de la ley, si existe alguno delito electoral… pero bueno, a mí que les importa …ver para comentar

EVENTO CÍVICO ORGANIZA AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA…

Nos informan que allá en mi pueblo la bella Tapachula el Ayuntamiento de Tapachula llevo a cabo con una emotiva ceremonia cívica a la que se sumaron autoridades civiles y militares, la conmemoración del 255 aniversario del natalicio de “Fray Matías de Córdova”, acto donde se rememoró parte de la vida y obra del ilustre personaje tapachulteco. Tras rendir los honores a los Símbolos Patrios, los asistentes y autoridades en general depositaran ofrendas florales y montaran guardia de honor al pie de la estatua erigida en honor a dicho personaje. Por su parte el edil José Alberto de Sancristóbal Morales, en su mensaje hizo alusión que el pensador, escritor, político y pedagogo, nació en el año de 1766 en la entonces Villa de Tapachula, perteneciente al antiguo Reino de Guatemala. Ante los servidores públicos asistentes, resaltó los múltiples aportes del liberal, humanista e incansable promotor de las causas más justas, quien además tomó parte activa en el proceso emancipador que condujo hasta la independencia mexicana en el territorio de Chiapas. Matías de Córdova como miembro fundador de la Sociedad Económica Amigos de Chiapas, introdujo la imprenta a la región, y fundó el periódico El Pararrayos, desde el que desarrolló una intensa actividad periodística y cultural. En ese sentido de San Cristóbal acoto, “Como ilustrado pedagogo, redactó y logró la aprobación por el Congreso del Estado de Chiapas del método para enseñar a leer y escribir a toda la joven población urbana en los principales pueblos mestizos e indígenas de la entidad”, subrayó el edil tapachulteco…sin comentarios…Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK