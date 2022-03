Puntos Fiscales

Extorsiones telefónicas

Por: José Luis León Robles

correo: dj_drdead@hotmail.com

Muy buenos días distinguidos lectores, el día de hoy les haré de su conocimiento un tema muy escuchado decir, pero con muy poca información al respecto, esto derivado que hace algunos días precisamente sufrí un intento de extorsión vía telefónica, y algunos conocidos también pasaron por una situación similar, me llama la atención que todo esto sucedió en un lapso de dos semanas aproximadamente, cabe señalar que la extorsión telefónica continúa siendo uno de los modus operandi que más utilizan los delincuentes en nuestro País. Uno de los casos que más coincidieron en estos días es que se hacen pasar por un servidor público de la Hacienda Pública en el que solicitan una cantidad de dinero para no generar una orden de visita domiciliaria, una situación difícil de creer, sin embargo para algunas personas que no conocen del tema fiscal, en algún momento por desconocimiento y temor o por dar una solución fácil de eliminar un acto de molestia por parte de la autoridad estuvieron a punto de caer en este tipo de extorsión telefónica. Lo preocupante es que muchas de esas llamadas se realizan desde centros de reinserción social del país, en donde queda al descubierto la corrupción que aún persiste en esos centros penitenciarios. Las primeras extorsiones que se suscitaron en algún momento por lo menos en nuestro estado es que los delincuentes comunicaban a sus víctimas que se habían ganado un premio y les apremiaban para que realizaran un depósito en una determinada cuenta bancaria, otro modalidad de las extorsiones que aún siguen es intentar engañar a las personas haciéndoles creer que un familiar ha sido secuestrado, y que sino no pagaban el rescate no volverían a saber de ellos, para darle un realismo en ese momento se escuchaba al fondo el sonido de una persona pidiendo auxilio, recuerde usted que al momento que acontece esta situación, el estrés que invade a la persona muchas veces no permite discernir la situación al momento, llegando en algunos casos a caer en estas extorsiones, por eso es necesario no contestar llamadas telefónicas desconocidas, tome en cuenta que quien tenga la necesidad de llamarle lo hará dejándole un mensaje sms o por alguna aplicación, en caso de una llamada de este tipo primeramente lo que usted debe de hacer es no alarmarse y colgar rápidamente, esto le permitirá no engancharse en la conversación, en caso de que por alguna situación no cuente con identificador de llamadas, anote el día y la hora de la llamada, ya que es probable que quieran repetir ese modus operandi en su línea telefónica, otro de los consejos es que piense con la cabeza fría y reiteradamente para que su subconsciente le permita decidir en un momento de estrés que no existe ganadores de concurso previo a realizar un depósito bancario tratando de extorsionarlo que es de los intentos más común, es importante que después de recibir este tipo de llamadas haga de su conocimiento a la Policía y posteriormente a sus familiares, también algo que se tiene que agregar es que últimamente hablan de x o z compañía telefónica bajo el argumento de ofrecerle mejores servicios a su línea telefónica, sin embargo solicitan cierta información personal, recuerde que también parte de esta actividad ilícita es recopilar información a quien buscan extorsionar. Una de las recomendaciones mas trascendentales es que no contesten llamadas telefónicos nuestros hijos pequeños, ya que ellos sin el detenimiento razonable por la edad pueden sacarles mucha información, desgraciadamente estos delincuentes aprovechan esa vulnerabilidad, lo recomendable en estos casos es que tengan una contestadora automática evitando este tipo de situación, y por último cabe apuntar que la mayoría de las víctimas que han sido extorsionadas de alguna forma o son prospectos para ello, son quienes regularmente publican información personal en las redes sociales, ya que se les facilita contactarlos y son utilizados para cometer el delito, en cuestión de las redes sociales es necesario orientar a nuestros adultos mayores a utilizar de forma óptima y con consejos de seguridad al ser otra parte de la sociedad muy vulnerable ante estas llamadas con la seguridad de haber obtenido la información personal con ellos. Por lo que si tiene alguna duda sobre este tema no dude en escribirme, quedando a sus apreciables órdenes.