Asesoría Legal

Feminicidios

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los Legisladores deben endurecer las leyes relacionado al tema de los feminicidios, todo México es un peligro para las mujeres, desde novios y parejas violentas, México es un país machista, dando como resultado que la mayoría de los hombres son celosos y posesivos, esto, trae graves consecuencias para las mujeres que diariamente son golpeadas, humilladas, maltratadas y asesinadas, hay lugares donde las mujeres son secuestradas, violadas y asesinadas, y nadie dice ni hace nada al respecto, la mayoría de los funcionarios no reciben denuncias por maltrato ni asesinatos de mujeres, solo realizan un parte de novedades, y hasta ahí, es grave la situación y nadie hace nada, en las escuelas los jóvenes varones junior, los clásicos hijos de papá abusan de sus compañeras de preparatoria o universidad y ninguna autoridad los toca porque son hijos de papá, son unos junior, unos holgazanes buenos para nada, unos parásitos de la sociedad, unos violadores y asesinos, eso es lo que son la mayoría de los chamaquitos estúpidos junior, se ha visto como las autoridades no reciben las denuncias de las madres de sus hijas violadas, lejos de eso, las amenazan, en ocasiones es por ello muy bueno tomar justicia por su propia mano aunque la Constitución diga lo contrario, total, nadie respeta la Constitución, las zonas fronterizas del norte y el sur son un peligro para las mujeres, y aunque en esas zonas pueden operar delincuentes que secuestran mujeres jóvenes para explotarlas sexualmente y venderlas a países vecinos, de hecho, tan solo en la Ciudad de México es una red de prostitución, los dueños de hoteles, moteles y bares son lenones (explotadores sexuales), en la avenida Tlalpan y cerca de la Merced de la Ciudad de México se ven jovencitas y mujeres extranjeras siendo explotadas sexualmente, los policías cuidan de los intereses de los lenones, los hoteles de la ciudad de México son lugares disfrazados de hoteles precisamente, lugares donde realmente se practica la prostitución, si alguien llega de las 6 de la mañana a la 1 de la tarde a preguntar a cualquier hotel del centro de la Ciudad de México para ver si tienen servicio siempre les van a decir que no, ya que esos lugares son usados para prostitución, y, los dueños de los hoteles y moteles son los explotadores, tal es el caso del Hotel Tijuana de la Ciudad de México ubicado en la avenida Tlalpan el cual es un lugar inseguro y donde se practica toda una red de prostitución con mujeres secuestradas de otros Estados y otros países, y precisamente las mujeres migrantes son secuestradas incluso por las mismas autoridades y vendidas a los lenones, así de ese tamaño está el problema de la prostitución y los feminicidios en México, los hoteles y moteles de cualquier Estado del país, incluyendo la Ciudad de México cuando le piden la credencial a sus clientes no es para registrarlos, sino para robarles su identidad, se basan en decir que las autoridades quieren las copias de las credenciales de todos los inquilinos que renten habitación en los hoteles y moteles, siendo esto totalmente falso, y quienes saben o a quienes les han robado su identidad se retiran al momento del hotel o motel que les está pidiendo su credencial, lo mismo pasa cuando pagan con tarjeta de débito o crédito, los hoteles y moteles disfrazados son aquellos que te atienden atrás de un espejo polarizado y tú nunca ves quienes te atienden, se esconden como si hicieran cosas indebidas, incluso, en los hoteles y moteles de la Ciudad de México y Estado de México por lo regular usan espejos y detrás de ellos ponen cámaras para grabar escenas de sus mismos clientes para después vender dicho material como pornográfico, y nadie se da cuenta de ello porque todo está detrás de los espejos.

Las mujeres durante décadas han sido gravemente explotadas por razones de género, incluso, en las llamadas garitas o retenes de Migracion de varios Estados del país las mujeres en ocasiones son separadas de sus compañeros y son violadas por las mismas autoridades, la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es una vergüenza decir que la Legislatura que está a punto de terminar fue llamada Legislatura de la Paridad de Género, esto solo beneficia a funcionarios hombres y mujeres, la Ley no es general y es letra muerta, y es que, la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas, la ONU México hace como que trabaja y en realidad no hace absolutamen5te nada, todo en esa oficina es diplomacia y no reciben a nadie que lleve algún proyecto, las secretarias de la ONU México son personas que están capacitadas para decirles a las personas que nadie los puede recibir, que manden un correo y este jamás es contestado, la ONU México es una total farsa llena de gente hipócrita que no saben hacer sus funciones, Mercadotecnia de México ha querido presentar un proyecto a la ONU México y simplemente no les interesó, ni el alto Comisionado de la ONU México sabe qué hace en ese lugar, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más recurrente, reiterada y extendida en todo nuestro país, los hombres de todo México son personajes machistas y consumidores de bebidas alcohólicas, practicantes de la violencia familiar, golpeadores y asesinos, las mujeres de todo México viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, no solo se trata de llamarle a una Legislatura Paridad de Género, se trata de ratificar los tratados internacionales y regionales sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, garantizar y endurecer las leyes que protegen a las mujeres y las niñas, actualmente, Ciudad Juárez, Chihuahua y la Ciudad de México encabezan los secuestros de mujeres y feminicidios en todo el país en donde, las mismas autoridades están involucradas, a las generaciones de mujeres más jóvenes hay que enseñarles que tener un novio celoso no es bueno, es un signo de violencia a futuro el cual, de novio celoso podría pasar a ser un asesino, de igual manera se han dado casos de policías que han violado mujeres y no son detenidos, ni procesados ni mucho menos sentenciados, tan solo por el hecho de ser policías, pero no voy a generalizar en los policías porque tengo muy buenos amigos policías y son personas con una imagen intachable y no por unos cuantos se va a denigrar a toda una corporación en todo el país, es importante reincorporar los programas integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es un asunto de observancia general para todos los ciudadanos de la república, tan solo en el Estado de Tlaxcala es la capital de la trata de personas, NO A LOS FEMINICIDIOS NI A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.