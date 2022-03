Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Fin de semana “Presidencial complicada y mucha fabula en Chiapas

Si muchos creyeron que sería recordado como un “viernes negro” histórico, el 27 de agosto, donde no pudo dar su “mañanera” el Presidente López Obrador, donde fue sitiado prácticamente por el magisterio federal de la CNTE, empleados de salud de Chiapas, y estudiantes de la Mactumactzá, lo cierto es que también en Comitán fue censurado por los maestros, en Motozintla también lograron gritar sus exigencias ante la figura Presidencial, y en Tapachula, una vez más también fue sitiado y bloqueado por maestros y empleados de salud el Presidente López Obrador, cuando ingresaría a la inauguración del hospital del IMSS, que fue construido por el Expresidente Enrique Peña Nieto, y viene dando servicio desde hace un año y 8 meses atendiendo a los enfermos de covid.

En resumen, fue un fin de semana que los maestros y otros grupos se manifestaron en contra del Presidente AMLO, y pocos saben que también los extranjeros en Tapachula, el mismo domingo 29 salieron más de 800 migrantes –en al menos dos caravanas- por la carretera de la Costa de Chiapas, y al regreso de Huixtla donde se dio cita esa tarde, el Presidente se topó con ellos en otro carril donde transitaba. Un fin de semana muy complicado y casi a la mitad del camino sexenal, al grado y pocos saben también el domingo después de haber estado López Obrador en Metapa, inaugurando una planta de moscas del mediterráneo con presupuesto gringo y un hospital en Tapachula de la tercera trasformación, tuvo de última hora una reunión sobre el tema migratorio en las instalaciones de la 36 zona militar, donde estuvo el nuevo Secretario de gobernación Adán López Hernández, y donde también privaron afuera de las instalaciones militares grupos de manifestantes. Llovió sin sabores y amarguras por todos lados.

En esta gira Presidencial, resulta histórica porque no pudo dar su “Mañanera”, y nunca había ocurrido algo semejante en todo el país. Aunque muchos dicen que fue preparado y que hasta un show se montó, porque así le convenía al Presidente, lo cierto es fueron momentos desagradables, insípidos, y hasta de turbación, porque si el grupo de manifestantes así lo hubieran querido, más grave hubiera sido el escandalo porque tratarían de agredir al Presidente en su vehículo, cosa que no ocurrió , en el fondo hubo respeto a la investidura Presidencial , que solamente estuvo custodiado del lado de su puerta por un asistente y no paso a más. No se puede negar que los maestros no se salieron de control y respetaron al Presidente que solamente le pedían un minuto de diálogo, para que le explicaran de ¿cómo lo estaban engañando sus funcionarios públicos?, según los mentores, al menos eso escuchamos en Tapachula.

Mientras el Presidente de México, AMLO, argumentaba que su figura no se prestaba al chantaje y a los intereses creados, en Tapachula los maestros y empleados de salud le pedían un solo minuto para que le explicaran, ¿del porque esos movimientos de protesta?, pero López Obrador con su “dedito índice” decía que NO, con bloqueos y gritos simplemente NO.

Desde que el Presidente López Obrador, en sus años mozos, fue manifestante, reclamante, y vivió momentos hasta de golpes y pedradas en su rostro, no se había visto enojado y alterado como el viernes 27 y el domingo 29, que muestra también que es otro México, porque en el fondo privó un respeto de nunca querer agredir al número uno del país.

El Presidente de México, López Obrado debe de mandar a investigar, que realmente hay atrás de todo de los que paso en Chiapas, pero con investigación certera e infalible, porque muchos se aprovecharon buscando también que vienen tiempos electorales. Si a nivel nacional hay jaloneos y grilla barata entre los candidatos Presidenciables que el propio López Obrador ha destapado, originándose una postal de golpeteo por debajo de la mesa, en Chiapas la misma chucha, donde los jaloneos empiezan a crecer más buscando desordenar el ambiente, desdibujando imágenes fuertes de aspirantes que tienen más oportunidad de ser candidatos, ya sea con MORENA, con el PT o el propio PVEM o con los tres. Se habla de que hay pequeños grupos en contra de determinado candidato que muestra fuerza y musculo electoral, lo peor es que ya señalan hasta funcionarios estatales de segunda que se encuentran en la conjura. ¿Será? Cuidado.

Rechaza Ricardo Monreal que haya hablado con un dirigente de la CNTE.

Tajante, Ricardo Monreal, rechazó que haya hablado con algún dirigente de la CNTE para conformar mesas de diálogo supuestamente programadas para el 2 o 3 de septiembre tal como se publicó en el periódico La Jornada. “Los están engañando”, aseguró con firmeza el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y se deslindó de los dichos de ese diario.

“Me extraño mucho ver en la Jornada una publicación sobre de que yo hablé con unos maestros de la Coordinadora o del SNTE en Chiapas. No es cierto, están suplantando mi nombre, no conozco a ningún dirigente de la Coordinadora. No he hablado con ningún maestro de Chiapas y no estoy involucrado. Los están engañando”, aclaró.

Tras manifestar que siente respeto por el magisterio de Chiapas, el legislador consideró que los están sorprendiendo, porque, reiteró, no tengo nada que ver con Chiapas y no he hablado con ningún dirigente o maestro de ninguna organización, en ninguna parte del país. Monreal pidió a la población tener cuidado con estos imitadores profesionales que intentan generar confusión, pues recordó que en varias ocasiones grupos criminales han utilizado su nombre para pedir dinero, además de que en hace unos días le clonaron su teléfono. En este sentido, reiteró que tiene 15 denuncias presentadas desde hace más de tres años ante la Fiscalía General de la República porque han usurpado su nombre y fingen su voz para pedir dinero o para intervenir en asuntos que no le competen al Senado. (LA RED SOCIAL)

Oficialmente quedo registrado como diputado federal por el PT Amadeo Espinoza.

Desde el pasado fin de semana quedó oficialmente registrado como Diputado Federal por el Partido del Trabajo Amadeo Espinosa Ramos, quien a partir del 1 de septiembre pasará a formar parte de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión en San Lázaro. Amadeo Espinosa Ramos alcanzó su registro como Diputado Federal por el PT tras ser reconocido por la estructura nacional, por ser una persona con gran oficio político y capacidad de cabildeo cien por ciento de izquierda, este viernes fue oficializado su registro, tras su compromiso de legislar a favor de los chiapanecos. En el partido del Trabajo en Chiapas es un referente Amadeo Espinosa, al ser abordado por los Diputados de su bancada, le dieron la bienvenida porque será una pieza importante en la cámara baja para Chiapas. No lo pierdan de vista. Hay ya mucha experiencia legislativa y política. Ojo. Dixe.

El carcelero de los altos de Chiapas…El controvertido motoneto Mariano Díaz Ochoa, no solamente dijo que metería a la cárcel a los magistrados electorales de Chiapas, ya les echó hasta el Presidente Biden a los funcionarios electorales, y no tarda que diga que también los Talibanes de Afganistán defiendan su tercer triunfo electoral…Dixe.