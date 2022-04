Poder y Dinero

¿Fobaproa, a renegociación?

• Deuda de Zedillo impagable

• Heredada a nuestros nietos

• Ahora el NAIM se adiciona

Víctor Sánchez Baños

Las condiciones financieras del país, llevarán a la 4T a revisión por dos vías esa deuda, que la obliga a pagar 724 mil millones de pesos por el Fobaproa, más intereses. Estiman que iniciarán conversaciones con los bancos acreedores de ese fondo, para revisar las tasas de interés y las obligaciones. Estiman en la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, que podría renegociarse, lo que dejaría un antecedente histórico.

En 1994, acompañé como invitado al entonces presidente electo, Ernesto Zedillo, por su primera gira internacional. Fue a Centroamérica. Recorrimos en un par de días Panamá, Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala.

En San José, platicamos brevemente sobre economía y me enteré que el próximo secretario de Hacienda, sería el buen amigo de Zedillo, Guillermo Ortiz Martínez. Un par de semanas después, en la convención bancaria de Cancún, platique con Guillermo, quien me negó la versión, ya que se perfilaba a Comunicaciones.

Se había lesionado un pie en las paradisíacas playas del Caribe. Ahí, me comentó que el titular de Hacienda sería Jaime Serra Puche.

Después de conocer que, en la panza de la deuda externa del país, estaban los Tesobonos, que en aquel entonces rondaban los 7,049 millones de pesos, que llevaban como atractivo, en ser una deuda a corto plazo y, sobre todo, que las utilidades se pagaban en dólares.

En lo que se llamó en el error de diciembre, cándidamente lo originó Serra, luego que el 19 de diciembre de ese año, le dijo a un grupo selecto de empresarios que habría una devaluación, lo que motivó una fuga de capitales cercana a los 4 mil millones de dólares en unas cuantas horas. Esto motivó que en unos días después, fuera despedido el titular de Hacienda. Bueno, todo esto es anecdótico.

Lo que se vio después fue que se instrumentaron mecanismos para rescatar la economía que se había desplomado con tal fiereza que millones de mexicanos sufrimos su impacto. Así nació el llamado Fobaproa, que todavía no terminamos de pagar, sino hasta el 2071. O sea, dentro de 50 años más.

Según el presidente López Obrador, el monto de endeudamiento por el Fobaproa (que fue necesaria para rescatar el sistema de pagos del país), alcanzó los 2 billones de pesos; el 25% del presupuesto del gobierno federal para un año. Cada año se destinan 50 mil millones de pesos, lo que no es suficiente para que la deuda baje. Ese dinero apenas alcanza para cubrir los intereses.

PODEROSOS CABALLEROS

ICA

Otro tema. Allá por el 2008, en una plática con el entonces presidente de ICA, Bernardo Quintana, nos platicó que el “rescate carretero” no sirvió para rescatar a los constructores, sino para salvar al sistema bancario, otra vez. Mencionó que los constructores invirtieron 2 mil millones de dólares que no recuperaron, luego de la crisis del sistema de carreteras concesionado que entregaron los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, entre 1989 y 1994. Fueron 52 concesiones para empresas como la misma ICA, así como para Tribasa de David Peñaloza y Grupo Mexicano de Desarrollo, de Jorge Ballesteros. Solo Quintana no se declaró en suspensión de pagos. Pero, el monto del daño al erario fue 30 mil millones de pesos, más intereses. Al final fueron 5 mil millones de dólares en créditos bancarios.

CONSTELLATION BRANDS

Se van por que se van. Constellation Brands, que lidera Daniel Baima, tendrá dos años, a partir de este mes, para realizar una «salida ordenada» de Mexicali, Baja California, donde construía una planta cervecera. Así se ve como se tiraron a la basura 1,400 millones de dólares en una planta que tenía el 70% d avance. Todo por una consulta ciudadana de un puñado de personas. Vale más el activismo, que la razón económica y ecológica.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Toyota, al mando de Luis Lozano, invertirá 170 millones de dólares en Apaseo el Grande, Guanajuato, entidad gobernada por Diego Sinhué Rodríguez, donde ensamblará a partir del 2022, 138 mil pickups Tacoma. De esa manera contará a 500 nuevos empleos a los mil proyectados inicialmente para el complejo.

