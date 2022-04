Puntos Fiscales

Formas de Robo en Gasolinera

José Luis León Robles

Muy buenos días distinguidos lectores, el día de hoy es grato poder saludarles, tomando en cuenta la petición de algunos lectores en relación al tema del robo que realizan las gasolineras, cuando no despachan litros completos y observan que no les rinde su combustible, hoy abordaré este tema, y viene además en concordancia con la conferencia matutina del presidente de la República Mexicana, en el cual estuvo el titular de la Profeco Ricardo Sheffield señalando que aparte de los otros robos que prevalece en algunas gasolineras hay un nuevo modo en el que se despachan menos litros, fue denominado rastrillo, este dispositivo se esconde en el interior de una bomba de gasolina para controlar el flujo y alterar los litros que venden, y la parte interesante a todo ello es que se activa mediante un control remoto a distancia para que el conductor no note nada sospechoso en el despachador o lugar, imaginase hasta qué punto se llegar con tal de no entregarle completo los litros, este dispositivo al ser nuevo aún está siendo analizado para comprender más su funcionamiento, lo que tengo que manifestar y señalar es que ya se está impulsando una reforma a la ley no únicamente para prohibir su uso sino además quitar la concesión de la gasolinera que se aproveche del mismo, algo que estaremos todos los consumidores satisfechos, producirá además una certidumbre al momento de cargar gasolina, no únicamente con algunos anuncios en el que supuestamente se entregan litros completos, ya que no hay una certificación por las autoridades correspondientes en virtud de que si bien la mayor parte de las gasolineras pasan las pruebas, ya sea por el aviso previo de una orden de verificación por el llamado moche, o simplemente negociar de la forma llamada corrupción el algunas dependencias, lo cierto es que las leyes deben aplicarse sin distinción alguna, por lo que es posible que próximamente sea presentada una iniciativa de ley al respecto, lo preocupante es que según datos de la Profeco se estima que 1 de cada 12 gasolineras podrían contar con sistemas de este tipo y que trabajan en encontrarlos clausurando los establecimientos que incumplan las leyes, sin embargo este tipo de gasolineras otro de los puntos favorables que tienen es que contratan abogados administrativos que defienden el caso, y si bien la Profeco tiene razón en la imposición de la multa o clausura, el procedimiento sancionador tiene errores de forma y fondo, por lo que no crea usted que es fácil sancionar o clausurar este tipo de establecimientos, otro de los factores radica en la falta de capacitación de los jurídicos de dicha dependencia. Lo preocupante además que no únicamente roba al consumidor final, sino al erario público a través de los impuestos omitidos. La certificación de la cantidad de gasolina que sale de una refinería a través de una pipa, o diferente medios de almacenamiento, se realiza un registro de control de software con lo cual se busca garantizar la cadena de distribución del energético, y si bien la autoridad fiscalizadora cuenta con todos los elementos para detección de omisión de ingresos en relación con las compras que realizar y verificar los inventarios, cierto es que este tipo de problemas de dispositivos electrónicos la competencia no es de la autoridad fiscalizadora, ya que únicamente el sistema de control establecido en materia de impuestos federales mediante el control volumétrico radica en la programación de auditorías para verificar el cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal, sin embargo aún la autoridad hasta esta época no tiene la capacidad para verificar las miles de estaciones de gasolina del país, toda vez que los delincuentes de la tecnología siempre van un paso adelante que la autoridad, y súmele usted esta situación económica que a todos nos está afectando, para el sector gasolinero no es la excepción, sin embargo no pueden estar quebrantando las leyes para que este negocio pueda seguir activamente, hoy debemos tener una cultura del debido respeto tanto para las autoridades como a nuestros semejantes, por otra parte la autoridad debe respetar las garantías constitucionales y establecer mecanismos o políticas financieras que puedan ayudar a reactivar la economía de nuestro país, estoy seguro que con ello se irán erradicando viejas prácticas de robo al consumidor, porque al final son ellos los que pagan los platos rotos.